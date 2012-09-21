ASUS PadFone 2'nin teknik özellikleri sızdı: 4.7 inç HD ekran, dört çekirdekli APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP kamera

Haber Editörü
Milan ve Taipei şehirlerinde eşzamanlı olarak başlayacak 16 Ekim duyurusu için dün yerel basın mensuplarını bilgilendirmeye başlayan ASUS, PadFone 2 adlı yeni bir cihaz tanıtacağını bariz bir şekilde belirtmişti. A68 model numarasıyla iki kez test araçlarında görünen aygıtın tüm teknik detayları Mobile01 forumunda paylaşılan yukarıdaki görsel sayesinde gün yüzüne çıktı.
137.9 x 68.9 x 9mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığındaki PadFone 2, 4.7 inç büyüklüğünde HD 1280 x 720 piksel çözünürlüklü, 700 nit parlaklığa sahip Super IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP LED flaşlı, sıfır çekim gecikmeli ve Full HD 1080p destekli kamera, 1.2MP görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, MHL portu, A-GPS, 4G LTE, HSPA+ iletişim teknolojileri ve 2140mAh'lik bir pille donatılacak. LG'nin yeni amiral gemisi Optimus G ile donanım hususunda benzerlik gösteren A68'in Android işletim sisteminin hangi versiyonunu kullanacağı şuan için bilinmiyor.
Orijinal PadFone'da eleştirilen ekran çözünürlüğü ve pil miktarı gibi detayları güçlendirerek fiziksel anlamda dört dörtlük bir ürün geliştiren Tayvanlı üretici, son dönemde Google ile yakın ilişkiler yürüterek arama motoru devinin tecrübesinden yararlanma fırsatı yakalamıştı. Böylece en yeni Android sürümlerini cihazlarına kolayca port ederek hızlı bir şekilde tüketiciyle buluşturmuş ve bu alanda teknoloji dünyasından büyük takdir görmüştü. Bu sebeple ASUS'un PadFone 2'de Android 4.1 Jelly Bean versiyonunu kullanması bekleniyor. Üç hafta sonra bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinme şansı yakalayacağız.
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=588&t=2942196&p=3#38640034 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
16 Ekimi sabırsızlıkla bekliyorum. Cihaz duyurulsun ve son kullanıcıya ne zaman ulaşacağını bilelim. Padfone da olduğu gibi çok beklemek gerekiyorsa gidip bir tane padfone alalım. Nisan ayından beri bu cihazı bekliyorum.
sana pek katilmiyorum. bence 4.3' ekran gunluk yasam icin kucuk bir ekran. ben bu cihazin halefi olan padfone`u amerikadan getirtecektim ama telefonu kucuk oldugu icin bir turlu emin olamadim. suanda galaxy note kullaniyorum ve boyutu gun icerisinde surekli internete giren biri icin gercekten basarili. 4.7' ekranda bence minimum olarak super bir ayar olmus. elmaya ait cihazlari elime aldigimda internette hic birseye hakim olamiyorum;)
Ben buyuk ekran telefonları kişisel olarak sevmiyorum. Ama burada hem bir telefon hem de tabletten bahsediyoruz. O yüzden telefonu ufak tutup benim gibi buyuk ekran telefonu gerekli bulamayanları cezbedebilir, tablet kısmını da örneğin yüksek piksel yoğunluğu ve ekstra çok güçlü bir batarya ile destekleyerek senin gibi buyuk ekran sevenleri memnun etmek adına hamle yapabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü zaten tablete dönüşebilen bir telefonun ekranını da kocaman yaptığında benim gibi düşünen insanları üründen soğutabilir diye düşünüyorum.
İlle üzerinde elma resmimi olmalı. Yahut Hatice mi yazacak. Yada adında galaxy kelimesi mi geçmeli.
ekran özelliklerinin yazdığı simgeye bakın, simgede superamoled yazıyor, ancak altında super ips+ hd yazıyor.
Fake bir resim mi yoksa sadece basım hatası bilinmiyormuş.