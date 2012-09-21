ASUS PadFone 2'nin teknik özellikleri sızdı: 4.7 inç HD ekran, dört çekirdekli APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP kamera





Milan ve Taipei şehirlerinde eşzamanlı olarak başlayacak 16 Ekim duyurusu için dün yerel basın mensuplarını bilgilendirmeye başlayan ASUS, PadFone 2 adlı yeni bir cihaz tanıtacağını bariz bir şekilde belirtmişti. A68 model numarasıyla iki kez test araçlarında görünen aygıtın tüm teknik detayları Mobile01 forumunda paylaşılan yukarıdaki görsel sayesinde gün yüzüne çıktı.

137.9 x 68.9 x 9mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığındaki PadFone 2, 4.7 inç büyüklüğünde HD 1280 x 720 piksel çözünürlüklü, 700 nit parlaklığa sahip Super IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP LED flaşlı, sıfır çekim gecikmeli ve Full HD 1080p destekli kamera, 1.2MP görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, MHL portu, A-GPS, 4G LTE, HSPA+ iletişim teknolojileri ve 2140mAh'lik bir pille donatılacak. LG'nin yeni amiral gemisi Optimus G ile donanım hususunda benzerlik gösteren A68'in Android işletim sisteminin hangi versiyonunu kullanacağı şuan için bilinmiyor.

Orijinal PadFone'da eleştirilen ekran çözünürlüğü ve pil miktarı gibi detayları güçlendirerek fiziksel anlamda dört dörtlük bir ürün geliştiren Tayvanlı üretici, son dönemde Google ile yakın ilişkiler yürüterek arama motoru devinin tecrübesinden yararlanma fırsatı yakalamıştı. Böylece en yeni Android sürümlerini cihazlarına kolayca port ederek hızlı bir şekilde tüketiciyle buluşturmuş ve bu alanda teknoloji dünyasından büyük takdir görmüştü. Bu sebeple ASUS'un PadFone 2'de Android 4.1 Jelly Bean versiyonunu kullanması bekleniyor. Üç hafta sonra bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinme şansı yakalayacağız.

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=588&t=2942196&p=3#38640034