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ASUS PadFone 2'nin teknik özellikleri sızdı: 4.7 inç HD ekran, dört çekirdekli APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP kamera

6 yıl
3,7b
1
13
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Milan ve Taipei şehirlerinde eşzamanlı olarak başlayacak 16 Ekim duyurusu için dün yerel basın mensuplarını bilgilendirmeye başlayan ASUS, PadFone 2 adlı yeni bir cihaz tanıtacağını bariz bir şekilde belirtmişti. A68 model numarasıyla iki kez test araçlarında görünen aygıtın tüm teknik detayları Mobile01 forumunda paylaşılan yukarıdaki görsel sayesinde gün yüzüne çıktı.
137.9 x 68.9 x 9mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığındaki PadFone 2, 4.7 inç büyüklüğünde HD 1280 x 720 piksel çözünürlüklü, 700 nit parlaklığa sahip Super IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP LED flaşlı, sıfır çekim gecikmeli ve Full HD 1080p destekli kamera, 1.2MP görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, MHL portu, A-GPS, 4G LTE, HSPA+ iletişim teknolojileri ve 2140mAh'lik bir pille donatılacak. LG'nin yeni amiral gemisi Optimus G ile donanım hususunda benzerlik gösteren A68'in Android işletim sisteminin hangi versiyonunu kullanacağı şuan için bilinmiyor.
Orijinal PadFone'da eleştirilen ekran çözünürlüğü ve pil miktarı gibi detayları güçlendirerek fiziksel anlamda dört dörtlük bir ürün geliştiren Tayvanlı üretici, son dönemde Google ile yakın ilişkiler yürüterek arama motoru devinin tecrübesinden yararlanma fırsatı yakalamıştı. Böylece en yeni Android sürümlerini cihazlarına kolayca port ederek hızlı bir şekilde tüketiciyle buluşturmuş ve bu alanda teknoloji dünyasından büyük takdir görmüştü. Bu sebeple ASUS'un PadFone 2'de Android 4.1 Jelly Bean versiyonunu kullanması bekleniyor. Üç hafta sonra bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinme şansı yakalayacağız.

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=588&t=2942196&p=3#38640034 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
galaxy 3 almaya karar wermiştim asusun ismini duyunca bikez daha düşünmeye karar werdim asus gerçekten güçlü bordlar yapıyo sizce samsung bu işte başarılımı gerçi başarılı olmasa bukadar ürünü piyasada olmazdı
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Güven82 6 yıl
Fikir temelde çok güzel. Ekranın 4.7 inc olması sanki biraz büyük gibi geldi bana.Diğer donanımlar ise mükemmel.Benim şahsi görüşüme göre Asus bu yapıda alternatif ürünler de çıkarmalı. İsteyene telefon 4 inc olsun, isteyene tablet 7 inc olsun. Böylelikle hitap edilen müsteri kitlesi genişleyecek cihazlara karşı oluşacak talepte artacaktır.
16 Ekimi sabırsızlıkla bekliyorum. Cihaz duyurulsun ve son kullanıcıya ne zaman ulaşacağını bilelim. Padfone da olduğu gibi çok beklemek gerekiyorsa gidip bir tane padfone alalım. Nisan ayından beri bu cihazı bekliyorum.
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eScapeeXc 6 yıl
APQ8064 de modem bulunmuyor ki. Ne alaka LTE filan?
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Dozaj Filesi 6 yıl
@ahmetaktas
sana pek katilmiyorum. bence 4.3' ekran gunluk yasam icin kucuk bir ekran. ben bu cihazin halefi olan padfone`u amerikadan getirtecektim ama telefonu kucuk oldugu icin bir turlu emin olamadim. suanda galaxy note kullaniyorum ve boyutu gun icerisinde surekli internete giren biri icin gercekten basarili. 4.7' ekranda bence minimum olarak super bir ayar olmus. elmaya ait cihazlari elime aldigimda internette hic birseye hakim olamiyorum;)
1 Yanıt Yanıtla
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savinelli 6 yıl Dozaj Filesi
Dozaj Filesi
@ahmetaktas
sana pek katilmiyorum. bence 4.3' ekran gunluk yasam icin kucuk bir ekran. ben bu cihazin halefi olan padfone`u amerikadan getirtecektim ama telefonu kucuk oldugu icin bir turlu emin olamadim. suanda galaxy note kullaniyorum ve boyutu gun icerisinde surekli internete giren biri icin gercekten basarili. 4.7' ekranda bence minimum olarak super bir ayar olmus. elmaya ait cihazlari elime aldigimda internette hic birseye hakim olamiyorum;)

Ben buyuk ekran telefonları kişisel olarak sevmiyorum. Ama burada hem bir telefon hem de tabletten bahsediyoruz. O yüzden telefonu ufak tutup benim gibi buyuk ekran telefonu gerekli bulamayanları cezbedebilir, tablet kısmını da örneğin yüksek piksel yoğunluğu ve ekstra çok güçlü bir batarya ile destekleyerek senin gibi buyuk ekran sevenleri memnun etmek adına hamle yapabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü zaten tablete dönüşebilen bir telefonun ekranını da kocaman yaptığında benim gibi düşünen insanları üründen soğutabilir diye düşünüyorum.
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shunter 6 yıl
Cok guzel bir cihaz gibi duruyor tasarimi da iyiyse tercih etmemek icin sebep yok
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idris 6 yıl
Bu kadar güzel bir ürün neden bu forumda hak ettiği ilgiyi görmüyor anlayamıyorum.
İlle üzerinde elma resmimi olmalı. Yahut Hatice mi yazacak. Yada adında galaxy kelimesi mi geçmeli.
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savinelli 6 yıl
Madem tablete takip kullanabileceğim neden telefon ekranı o kadar buyuk ki? Buyuk ekran isteyen Pad olarak kullanır zaten. Telefonda 4.3 inch üzeri ekranları taşınabilir ve yararlı bulmuyorum. Tek elle kullanıma da uygun olduğunu düşünmüyorum.
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oktayakgoz 6 yıl
aynı tarz win ler çıkarsa bu cihazarın alınabilirliği bitme noktasına gelir.
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Dozaj Filesi 6 yıl
Eğer padstation kısmının çözünürlüğü 1920*1080 olursa fiyatı muhtemelen yurtdışında 2000tl civarında olur. eğer boyle olursa bir tane edinirim
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__BadblooD__ 6 yıl
yanındaki docklar ucuz olur umarım harika bir cihaz olur aslında bu sistem wp8 li telefonların tablete takılıp windows RT çalıştıracak şekilde değiştirilirse nasıl olur düşünemiyorum
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catastrop 6 yıl
Başka bir sitede fark etmişler, resimde hata varmış,
ekran özelliklerinin yazdığı simgeye bakın, simgede superamoled yazıyor, ancak altında super ips+ hd yazıyor.
Fake bir resim mi yoksa sadece basım hatası bilinmiyormuş.
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hendr1239 6 yıl
bizde öyle ummuştuk ama malesef sadece tf-300 lere 4.1 geldi.Ne tf-201 ne de tf-700 e beklemedeyiz hala
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