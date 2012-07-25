ASUS PadFone, Android 4.0.4, daha iyi performans ve pil ömrüyle güncellendi





ASUS'un telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar deneyimini bir araya getiren PadFone cihazı, Android 4.0.4 sürümünü beraberinde getiren bir yazılım paketiyle güncellendi. OTA olarak kullanıcılara ulaşan sistem güncellemesi, 9.20.1.22 yapı numarasına sahip.

Stabilite ve performansta artış, dinamik ekran değişimi (DDS), güç tüketimi, kamera performansı ve kalite optimizasyonu, mesaj / e-posta düzenleme özelliğinde iyileştirme, 64GB microSD desteği ve Super Note özelliğinin eşlik ettiği güncelleme, ayrıca ASUS'un cihaz takibi ve veri koruma hizmetinin de kullanılabilmesini sağlıyor. Buradan gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yazılım paketini ASUS'un resmi sitesinden indirerek de PadFone'unuzu son sürüme yükseltebilirsiniz. Yapmanız gereken; buradaki adresi ziyaret edip Firmware bölümündeki son güncellemeyi indirmek ve arşivden çıkarmak. Daha sonra çıkardığınız dosyayı microSD kartınıza atıp telefonunuza yerleştirin. Uyarı çubuğundaki Firmware yükleme uyarısına dokunup dosyayı onayladıktan sonra aygıtınız güncellenmeye başlayacaktır.

Güncelleme, yaklaşık 500MB büyüklüğündedir, indirmeden önce internet bağlantınızı kontrol etmeyi unutmayın.

http://www.androidpolice.com/2012/07/24/asus-padfone-build-9-20-1-22-now-available-brings-android-4-0-4-better-battery-life-improved-stability-and-more/