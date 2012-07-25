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ASUS PadFone, Android 4.0.4, daha iyi performans ve pil ömrüyle güncellendi

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS'un telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar deneyimini bir araya getiren PadFone cihazı, Android 4.0.4 sürümünü beraberinde getiren bir yazılım paketiyle güncellendi. OTA olarak kullanıcılara ulaşan sistem güncellemesi, 9.20.1.22 yapı numarasına sahip.
Stabilite ve performansta artış, dinamik ekran değişimi (DDS), güç tüketimi, kamera performansı ve kalite optimizasyonu, mesaj / e-posta düzenleme özelliğinde iyileştirme, 64GB microSD desteği ve Super Note özelliğinin eşlik ettiği güncelleme, ayrıca ASUS'un cihaz takibi ve veri koruma hizmetinin de kullanılabilmesini sağlıyor. Buradan gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.
Yazılım paketini ASUS'un resmi sitesinden indirerek de PadFone'unuzu son sürüme yükseltebilirsiniz. Yapmanız gereken; buradaki adresi ziyaret edip Firmware bölümündeki son güncellemeyi indirmek ve arşivden çıkarmak. Daha sonra çıkardığınız dosyayı microSD kartınıza atıp telefonunuza yerleştirin. Uyarı çubuğundaki Firmware yükleme uyarısına dokunup dosyayı onayladıktan sonra aygıtınız güncellenmeye başlayacaktır.
Güncelleme, yaklaşık 500MB büyüklüğündedir, indirmeden önce internet bağlantınızı kontrol etmeyi unutmayın. 

http://www.androidpolice.com/2012/07/24/asus-padfone-build-9-20-1-22-now-available-brings-android-4-0-4-better-battery-life-improved-stability-and-more/ Yorum Yaz
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MertMeteAlp 6 yıl
ağustosta gelecekti ses yok
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DH Misafiri 6 yıl
Her zaman olduğu gibi Avrupa ve Amerikada çıksın, pazar doysun, yeni model çıkmaya yakın elde kalanları türk pazarına sokup fahiş fiyattan satarlar..
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yakamoz77 6 yıl
bu ürün ne zaman raflarda göreceğiz bilen duyan varmıdır.
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Cansev_07 6 yıl
Bence 2000 lira uygun bir fiyat diye düşünüyorum. Sonuçta hem tabletiniz hemde telefonunuz oluyor. Bugün pisaya baktığımız zaman htc one s le benzer performans veriyor one s in ciyatı ise 1600 1700 arası bi fiyattan satılıyor. Bunun üsütne 300 tl daha verip bunu almak en mantıklısı diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
türkiye ye ne zaman gelicek?
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jovanovic 6 yıl
Yorumlara göre yüksek fiyatını hakediyor ama +2.000 TL yine de pahalı gibi... Oysa tasarımı süper.


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simaros 6 yıl jovanovic
jovanovic
Yorumlara göre yüksek fiyatını hakediyor ama +2.000 TL yine de pahalı gibi... Oysa tasarımı süper.


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aynen 1200–1500 atası olsaydı alırdım hem tablet hem telefon
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Amedra 6 yıl jovanovic
jovanovic
Yorumlara göre yüksek fiyatını hakediyor ama +2.000 TL yine de pahalı gibi... Oysa tasarımı süper.


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cidden pahalı ya ben şahsen kolay kolay bu parayı verebileceğimi zannetmiyorum
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