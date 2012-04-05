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ASUS Padfone Tayvan'da piyasaya sürülüyor

7 yıl
2,6b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk tanıtımı yaklaşık bir yıl önce yapılan bugüne kadar hem donanım hem yazılım anlamında pek çok değişikliğe uğrayan ASUS Padfone modeli nihayet ülkesi Tayvan'da piyasaya sürülüyor.

1.5GHz hızında Snapdragon S4 yongası ve Adreno 225 grafik birimi kullanan ASUS Padfone, 4.3 inçlik Super AMOLED 960 x 540 piksel çözünürlükte ekrana sahip.

8MP çözünürlükteki kamerası, Fuji firmasının gelişmiş imaj işlemcisini kullanıyor ve f/2.2 diyafram aralığına sahip. Android 4.0 işletim sistemi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD girişi, Bluetooth 4.0, HDMI, GPS, A-GPS, jiroskop, 1520mAh batarya, pusula, WCDMA ve HSPA+ desteği, 9.2mm incelik modelin diğer özellikleri arasında.

Modelin en önemli özelliği ise bir tablet veya netbook gibi kullanmanızı sağlayan tablet ve klavye docku. 10.1 inçlik ASUS PadFone Station içerisinde dahili batarya mevcut ve akıllı telefonu istasyona yerleştirdiğinizde 5 kat fazla kullanım ömrü sunuyor. Dynamic Display teknolojisi ile tablet ve akıllı telefon ekranları arasında geçiş gecikmesiz gerçekleşiyor. Bunun yanında bir de klavye docku mevcut.

Padfone modeli 20 Nisan'dan itibaren raflarda boy gösterecek. Telefonun fiyatı 610$ civarında. Tablet docku ile birlikte Bluetooth kulaklık ve stylus kalem sunan paket 850$ civarında. Klavye docku eklendiğinde fiyat yaklaşık 980$ oluyor. Ön siparişler yarın başlıyor. Global satış ile ilgili herhangi bir bilgi henüz yok.

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DH Misafiri 7 yıl
tablet dock ile ekran 10.1" oluyorsa telefon daha küçük olmalıydı. 4,3" çok büyük. iphone 3,5" ,çözünürlüğü daha iyi. 1 yıldır beklediğim cihaz bu mu benim.iphone 4ü satmasa mıydım acaba. yine de bi ellemek lazım.
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__Nikolaus__ 7 yıl
Atrixde de lapdock var yani yenı bırsey degıl pek bır espırısı yok. Şahsen o fıyatlara ıyı satıs yakalayacagını dusunmuyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
acaba türkiye fiyatı ne kadardır ?
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E_Aydin35 7 yıl
Asus bu telefonla, gerçekden başarı grafiğini yükseltip çok satış yapabilir..
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JohnLord 7 yıl
Lord of the Shadows 05.04.2012 16:27:04
@NeverJames
iPhone 4S'in çözünürlüğü 640 x 960. Fiyatı da 599$. 2'de 0. ;)
Devamlı güncelleme garantisi 3-0 :D
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Lord of the Shadows 7 yıl
@NeverJames
iPhone 4S'in çözünürlüğü 640 x 960. Fiyatı da 599$. 2'de 0. ;)
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JohnLord 7 yıl
ekran çözünürlüğü felan ayfonla aynı ayfon 499 $ fail
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Lord of the Shadows 7 yıl
Devrim niteliğinde bir alet. Umarım piyasada hakettiği değeri görür.
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