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ASUS Transformer Prime ülkemizde satışa sunuldu

7 yıl
11,3b
1
58
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti olarak lanse ettiği Transformer Prime modeli Aralık ayında Tayvan'dan başlamak üzere dünya pazarına sunulmaya başlamıştı.

Aralık ortasında ABD pazarına giren tablet Ocak ayının ilk haftası da Avrupa ve ülkemizde resmen satışa başladı.

ASUS Türkiye tarafından verilen bilgiye göre Transformer Prime klavye docklu ve klavye docksuz olarak iki versiyon olarak satılacak.

ASUS Transformer Prime 10.1 inç 1280 x 800 IPS+ dokunmatik ekran, 1.3GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, Bluetooth 2.1, 8MP kamera, 1080p kayıt, klavye docku ile 18 saate kadar çalışma süresi gibi önemli özelliklere sahip. Transformer Prime Honeycomb sürümü ile piyasaya çıkmasına rağmen CES fuarında Ice Cream Sandwich güncellemesine başladı. 

Transformer Prime modeli 32GB versiyonu klavye docklu 749$+KDV ve klavyesiz 649$+KDV olarak satışa başladı. 

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DH Misafiri 6 yıl
pil kullanım süresi iyi çözünürlük iyi işlemci güçlü klavyeyle birlikte süper hem notebook gibi hem de tablet zaten nvidia tegra ileriki yıllarda oyun konusunda kendini geliştlrecek fiyatının hakkını veriyor
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DH Misafiri 6 yıl
ürün harika ama aramadığım site yer kalmadı bulamadım bu ürünü.. fiatına göre özellikleri harika hepsi var sadece 3g yok sanırım.. oda önemli değil o kadar...
Ama bulamadım ürünü işte
1 Yanıt Yanıtla
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mngb 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ürün harika ama aramadığım site yer kalmadı bulamadım bu ürünü.. fiatına göre özellikleri harika hepsi var sadece 3g yok sanırım.. oda önemli değil o kadar...
Ama bulamadım ürünü işte

Aradığınız ürün var...

pcdepo.com/...

Başka satan yerlerde var bu arada...
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DH Misafiri 7 yıl
çözünürlük süper fiyat pek pahalı sayılmaz çok güzel dokunmatiği süper herkese öneririm
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DH Misafiri 7 yıl
3g hatlilar icin degilmi ::-) ihtiyac yokki internt cok hizli harika cihaz
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DH Misafiri 7 yıl
tf 201 aldım facebook uygulaması çalışmıyor yani bu ürün su alıyor
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söny 7 yıl
650dolar F/P ürünü değil işlemci çok iyi olabilir fakat biraz daha artırıp 100 200lira kadar ipad new alınabilir hatta alınır diye düşünüyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar vatan computera gittim fakat Bu model yoktu istanbulda avrupa yakasinda nerede bulabilirim bimeks ve teknosanin sitesinde de bulamadim ?
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DH Misafiri 7 yıl
klavye türkçe karakterler mi?
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DH Misafiri 7 yıl
İzmir'de dockuyla beraber nerde satılıyor ? Vatan bilgisayarda stokta yokmuş
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_EFE_ 7 yıl
Arkadaslar tansformer prime in icee cream guncellemesi nasil yapilacak. Birde tavsiye edeceginiz programlar var mi. Son olarak online alisveris ve bankacilik islemleri aandroidler de guvenliidir
2 Yanıt Yanıtla
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fthkaplan 7 yıl _EFE_
_EFE_

Arkadaslar tansformer prime in icee cream guncellemesi nasil yapilacak. Birde tavsiye edeceginiz programlar var mi. Son olarak online alisveris ve bankacilik islemleri aandroidler de guvenliidir

hocam galiba almışsın prime ı öncelikle hayırlı olsun. bende almayı düşünüyorum da wifi ve gps ini bi honeycomb ve de ics le test edip sonuçlarını bize yazabilirmisin? bi de şu yeni çıkan ekran problemi sende de oldu mu?

wifi ı test ederken laptopun falan wifi ıyla karşılaştırırsan çok ii olur. Sonuçlar birçok kişiye yararlı olacaktır. Şimdiden saol

edit: androidten pek anlamıyorum ama şunu buldum yardımcı olabilir
androidnz.net/...
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spidey 7 yıl _EFE_
_EFE_

Arkadaslar tansformer prime in icee cream guncellemesi nasil yapilacak. Birde tavsiye edeceginiz programlar var mi. Son olarak online alisveris ve bankacilik islemleri aandroidler de guvenliidir

ICS güncellemesi daha türkiye için çıkmadı sanırım. sadece firmware güncellemesi geldi.
online alışveriş ve bankacılık diğer işletim sistemlerinde ne kadar güvenilir ise androidde de o kadar güvenli.

tavsiye program sormuşsun ama ne yapmak istediğine bağlı olarak sorunun cevabı değişir.

- divx/mkv izlemek için mx player kurabilirsin
- rss feed takşibi için google currents veya feedly kullanabilirsin.
- IMDB uygulaması başarılı
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba transformer prime almak isteyenleri bir konuda uyarmak istiyorum. bugün ürünü aldım. kontrol ederken ekranda dock ünitesine taktıgım zaman bir sorun olduğunu gördüm. aynı magzanın farklı şubelerine gönderdiler beni. tam 3 tane denedik hepsinde aynı sorun vardı. şimdi yenisini getirecekler. çok dikkatli bakmazsanız göremiyorsunuz sorunu. ekranda parmak izi gibi beliriyor. ama haraket ediyor. ekran akması dedi satıcı firma. büyük bir üretim hatası. alırken ekrana özellikle dikkat edin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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khaos 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

merhaba transformer prime almak isteyenleri bir konuda uyarmak istiyorum. bugün ürünü aldım. kontrol ederken ekranda dock ünitesine taktıgım zaman bir sorun olduğunu gördüm. aynı magzanın farklı şubelerine gönderdiler beni. tam 3 tane denedik hepsinde aynı sorun vardı. şimdi yenisini getirecekler. çok dikkatli bakmazsanız göremiyorsunuz sorunu. ekranda parmak izi gibi beliriyor. ama haraket ediyor. ekran akması dedi satıcı firma. büyük bir üretim hatası. alırken ekrana özellikle dikkat edin.

o problem samsung galaxy tab 10.1 lerde vardı adı newton ring
ourwiredlives.com/...
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