ASUS Transformer Prime ülkemizde satışa sunuldu

Haber Editörü
ASUS'un dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti olarak lanse ettiği Transformer Prime modeli Aralık ayında Tayvan'dan başlamak üzere dünya pazarına sunulmaya başlamıştı.
Aralık ortasında ABD pazarına giren tablet Ocak ayının ilk haftası da Avrupa ve ülkemizde resmen satışa başladı.
ASUS Türkiye tarafından verilen bilgiye göre Transformer Prime klavye docklu ve klavye docksuz olarak iki versiyon olarak satılacak.
ASUS Transformer Prime 10.1 inç 1280 x 800 IPS+ dokunmatik ekran, 1.3GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, Bluetooth 2.1, 8MP kamera, 1080p kayıt, klavye docku ile 18 saate kadar çalışma süresi gibi önemli özelliklere sahip. Transformer Prime Honeycomb sürümü ile piyasaya çıkmasına rağmen CES fuarında Ice Cream Sandwich güncellemesine başladı.
Transformer Prime modeli 32GB versiyonu klavye docklu 749$+KDV ve klavyesiz 649$+KDV olarak satışa başladı.
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Ama bulamadım ürünü işte
Aradığınız ürün var...
pcdepo.com/...
Başka satan yerlerde var bu arada...
hocam galiba almışsın prime ı öncelikle hayırlı olsun. bende almayı düşünüyorum da wifi ve gps ini bi honeycomb ve de ics le test edip sonuçlarını bize yazabilirmisin? bi de şu yeni çıkan ekran problemi sende de oldu mu?
wifi ı test ederken laptopun falan wifi ıyla karşılaştırırsan çok ii olur. Sonuçlar birçok kişiye yararlı olacaktır. Şimdiden saol
edit: androidten pek anlamıyorum ama şunu buldum yardımcı olabilir
androidnz.net/...
ICS güncellemesi daha türkiye için çıkmadı sanırım. sadece firmware güncellemesi geldi.
online alışveriş ve bankacılık diğer işletim sistemlerinde ne kadar güvenilir ise androidde de o kadar güvenli.
tavsiye program sormuşsun ama ne yapmak istediğine bağlı olarak sorunun cevabı değişir.
- divx/mkv izlemek için mx player kurabilirsin
- rss feed takşibi için google currents veya feedly kullanabilirsin.
- IMDB uygulaması başarılı
o problem samsung galaxy tab 10.1 lerde vardı adı newton ring
ourwiredlives.com/...