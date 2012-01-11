ASUS Transformer Prime ülkemizde satışa sunuldu

ASUS'un dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti olarak lanse ettiği Transformer Prime modeli Aralık ayında Tayvan'dan başlamak üzere dünya pazarına sunulmaya başlamıştı.





Aralık ortasında ABD pazarına giren tablet Ocak ayının ilk haftası da Avrupa ve ülkemizde resmen satışa başladı.





ASUS Türkiye tarafından verilen bilgiye göre Transformer Prime klavye docklu ve klavye docksuz olarak iki versiyon olarak satılacak.





ASUS Transformer Prime 10.1 inç 1280 x 800 IPS+ dokunmatik ekran, 1.3GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, Bluetooth 2.1, 8MP kamera, 1080p kayıt, klavye docku ile 18 saate kadar çalışma süresi gibi önemli özelliklere sahip. Transformer Prime Honeycomb sürümü ile piyasaya çıkmasına rağmen CES fuarında Ice Cream Sandwich güncellemesine başladı.





Transformer Prime modeli 32GB versiyonu klavye docklu 749$+KDV ve klavyesiz 649$+KDV olarak satışa başladı.