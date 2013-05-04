ASUS tırı, 6 Mayıs'ta Türkiye’yi dolaşmaya başlıyor





Tüketici elektroniğinde başarılı ürünleri ile tanınan Asus, yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla 6 Mayıs'ta Türkiye’yi dolaşmaya başlıyor.





Tur sırasında düzenlenecek "Kendi Tişörtünü Tasarla!" ve Facebook bilgi yarışmasına katılanlar, Asus VivoBook başta olmak üzere pek çok hediye kazanma şansı yakalayacak.





Asus'un tur kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunacağı ürünler ise dokunmatik ekranlı dizüstü Vivobook, çıkarılabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayarı Transformer Book, çift ekranlı dizüstü Asus Taichi, Zenbook Ultrabook serisi, VivoTab ve VivoTab Smart tablet modelleri olacak.





"Kendi Tişörtünü Tasarla!" yarışmasında tişörtlerini tasarlayıp sonrasında giyen ve yan yana çekilen fotoğraflarını Instagram’da #budostlukhicbitmesin etiketiyle paylaşaraken çok beğeni alan iki arkadaş, birer ASUS VivoBook kazanacak.





Facebook bilgi yarışmasında ise on sorudan oluşan yarışmada, sorulara doğru cevapları en kısa sürede verenler ASUS ürünlerinde geçerli indirim çekleri kazanma şansına kavuşacak.





Tır ilk olarak İzmir Ege Üniversitesi'nde turuna başlayacak. Sonrasında ise Ankara ODTÜ'ye geçecek.

http://www.budostlukhicbitmesin.com/tir_nerede.aspx