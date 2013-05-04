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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS tırı, 6 Mayıs'ta Türkiye’yi dolaşmaya başlıyor

6 yıl
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10
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS tırı, 6 Mayıs'ta Türkiye’yi dolaşmaya başlıyor

Tüketici elektroniğinde başarılı ürünleri ile tanınan Asus, yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla 6 Mayıs'ta Türkiye’yi dolaşmaya başlıyor.

Tur sırasında düzenlenecek "Kendi Tişörtünü Tasarla!" ve Facebook bilgi yarışmasına katılanlar, Asus VivoBook başta olmak üzere pek çok hediye kazanma şansı yakalayacak.

Asus'un tur kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunacağı ürünler ise dokunmatik ekranlı dizüstü Vivobook, çıkarılabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayarı Transformer Book, çift ekranlı dizüstü Asus Taichi, Zenbook Ultrabook serisi, VivoTab ve VivoTab Smart tablet modelleri olacak.

"Kendi Tişörtünü Tasarla!" yarışmasında tişörtlerini tasarlayıp sonrasında giyen ve yan yana çekilen fotoğraflarını Instagram’da #budostlukhicbitmesin etiketiyle paylaşaraken çok beğeni alan iki arkadaş, birer ASUS VivoBook kazanacak.

Facebook bilgi yarışmasında ise on sorudan oluşan yarışmada, sorulara doğru cevapları en kısa sürede verenler ASUS ürünlerinde geçerli indirim çekleri kazanma şansına kavuşacak.

Tır ilk olarak İzmir Ege Üniversitesi'nde turuna başlayacak. Sonrasında ise Ankara ODTÜ'ye geçecek. 

http://www.budostlukhicbitmesin.com/tir_nerede.aspx Yorum Yaz
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sarjaleti 6 yıl en beğenilen
joven
bu yöntemin günümüzde pek bir anlamı kalmadı tüketici teknoleji mağzalarında fazlası ilemerakını giderebiliyor

Bazı illerimiz için dediğin geçerli değil. Oraları dolaşırsa baya faydalı bir uygulama haline gelir bence.
jovenbu yöntemin günümüzde pek bir anlamı kalmadı tüketici teknoleji mağzalarında fazlası ilemerakını giderebiliyorBazı illerimiz iç...
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ulmel 5 yıl
güzel fikirmiş. bide gösteri falan yaparlarsa, pc kullandırırlarsa bomba olur
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Umutcan 5 yıl
Otobanda ufak araçları sıkıştıracak mı peki ?
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DH Misafiri 5 yıl
Tırı çalmasınlar
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Bradley Cooper 5 yıl
tırdan haber yok galiba
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ÖzdalDoğru 6 yıl
Tır ile dolaşacaklarına önce Padfoneları zamanında getirsinler memleketime :)
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vyc 6 yıl
cuma günü gediz Üniversitesinde degilmiydi bi tir şenlik için vivobook hediyeediyoruz falan diyolardi
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silliusblack 6 yıl
asus her zamanki gibi her yönde farkını koydu
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interwap 6 yıl
Tarihleri nedir?
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ssbrutality 6 yıl
paradoksumsu
jovenbu yöntemin günümüzde pek bir anlamı kalmadı tüketici teknoleji mağzalarında fazlası ilemerakını giderebiliyor
Bazı illerimiz için dediğin geçerli değil. Oraları dolaşırsa baya faydalı bir uygulama haline gelir bence.

Anlaşılan Malatya Yakınlarında Tır'ı Soydurmaya Niyetlisin :D
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sarjaleti 6 yıl en beğenilen
joven
bu yöntemin günümüzde pek bir anlamı kalmadı tüketici teknoleji mağzalarında fazlası ilemerakını giderebiliyor

Bazı illerimiz için dediğin geçerli değil. Oraları dolaşırsa baya faydalı bir uygulama haline gelir bence.
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