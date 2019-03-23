AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş

5G E = LTE-Advanced
AT&T’nin 5G E ile eklediğini söylediği teknolojiler aslında LTE-Advanced tanımına giriyor. Haliyle çoğu firma 5G E olarak isimlendirmese de zaten benzeri hızlara sahip. Bu durumun gerçek hayata nasıl yansıdığını merak eden OpenSignal, AT&T’nin 5G E’sini diğer firmaların 4G hızlarıyla karşılaştırdı. Sonuçların ise oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 5G E bir miktar daha yavaş.
ABD’li diğer operatörler uzun zamandır AT&T’nin 5G E adımına karşılar. Kullanıcıların kafasını karıştırmaktan başka işe yaramadığı belirtiliyor. Hatta farklı operatörler bu durumla uzun süre dalga geçtiler. Örneğin T-Mobile firmasının 9G’ye geçtiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;
Kısacası AT&T, sahte 5G teknolojisini eline yüzüne bulaştırdı. Kullanıcılar tarafından da firmanın bu hareketi oldukça olumsuz karşılanıyor. Hatta bir başka operatör olan Sprint, müşterilerine durumu açıklamak için New York Times gazetesinde sahte 5G hakkında tam sayfa yazı paylaşmıştı. Bu son indirme hızı raporundan sonra AT&T geri adım atacak mı hep birlikte göreceğiz.
https://www.opensignal.com/blog/2019/03/22/quantifying-the-real-world-experience-of-5g-e Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Demek ki buradaki hizi AT&T 10G ya da 20G filan olarak lanse ederdi. :-)
Döviz yine aldı başını gidiyor. 5G ihalesinde TL kullanılsa bile, dolar/euro üzerinden hesaplanacaktır. Operatörler 4.5G ihalesinde olduğu gibi agresif olamayacaklar diye tahmin ediyorum. Yani, Türkiye'deki 5G de AT&T'nin 5G E'sinden pek farklı olmayacaktır.
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