AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş

ABD’li operatör AT&T, geçtiğimiz senenin sonunda akıllı telefonlardaki 4G logosunu 5G E ile değiştirerek büyük bir tartışma başlattı. Firma her ne kadar 5G E için özel teknolojiler kullandığını söylese de gelen son raporlara göre diğer firmaların 4G’sinden bile geri kalabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Razer Phone 3 için umut ışığı"

5G E = LTE-Advanced

AT&T’nin 5G E ile eklediğini söylediği teknolojiler aslında LTE-Advanced tanımına giriyor. Haliyle çoğu firma 5G E olarak isimlendirmese de zaten benzeri hızlara sahip. Bu durumun gerçek hayata nasıl yansıdığını merak eden OpenSignal, AT&T’nin 5G E’sini diğer firmaların 4G hızlarıyla karşılaştırdı. Sonuçların ise oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 5G E bir miktar daha yavaş.

ABD’li diğer operatörler uzun zamandır AT&T’nin 5G E adımına karşılar. Kullanıcıların kafasını karıştırmaktan başka işe yaramadığı belirtiliyor. Hatta farklı operatörler bu durumla uzun süre dalga geçtiler. Örneğin T-Mobile firmasının 9G’ye geçtiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;

Kısacası AT&T, sahte 5G teknolojisini eline yüzüne bulaştırdı. Kullanıcılar tarafından da firmanın bu hareketi oldukça olumsuz karşılanıyor. Hatta bir başka operatör olan Sprint, müşterilerine durumu açıklamak için New York Times gazetesinde sahte 5G hakkında tam sayfa yazı paylaşmıştı. Bu son indirme hızı raporundan sonra AT&T geri adım atacak mı hep birlikte göreceğiz.

https://www.opensignal.com/blog/2019/03/22/quantifying-the-real-world-experience-of-5g-e