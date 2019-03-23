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AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş

AT&T, geçtiğimiz aylarda 4G LTE yerine 5G E logosu kullanmaya başlamıştı. Firma tarafından daha gelişmiş olduğu bahsedilen 5G E’nin, diğer firmaların 4G’sinden daha yavaş olduğu ortaya çıktı.
1 ay
4,5b
2
29
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş
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ABD’li operatör AT&T, geçtiğimiz senenin sonunda akıllı telefonlardaki 4G logosunu 5G E ile değiştirerek büyük bir tartışma başlattı. Firma her ne kadar 5G E için özel teknolojiler kullandığını söylese de gelen son raporlara göre diğer firmaların 4G’sinden bile geri kalabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Razer Phone 3 için umut ışığı"

5G E = LTE-Advanced

AT&T’nin 5G E ile eklediğini söylediği teknolojiler aslında LTE-Advanced tanımına giriyor. Haliyle çoğu firma 5G E olarak isimlendirmese de zaten benzeri hızlara sahip. Bu durumun gerçek hayata nasıl yansıdığını merak eden OpenSignal, AT&T’nin 5G E’sini diğer firmaların 4G hızlarıyla karşılaştırdı. Sonuçların ise oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 5G E bir miktar daha yavaş.

AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş
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ABD’li diğer operatörler uzun zamandır AT&T’nin 5G E adımına karşılar. Kullanıcıların kafasını karıştırmaktan başka işe yaramadığı belirtiliyor. Hatta farklı operatörler bu durumla uzun süre dalga geçtiler. Örneğin T-Mobile firmasının 9G’ye geçtiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;

Kısacası AT&T, sahte 5G teknolojisini eline yüzüne bulaştırdı. Kullanıcılar tarafından da firmanın bu hareketi oldukça olumsuz karşılanıyor. Hatta bir başka operatör olan Sprint, müşterilerine durumu açıklamak için New York Times gazetesinde sahte 5G hakkında tam sayfa yazı paylaşmıştı. Bu son indirme hızı raporundan sonra AT&T geri adım atacak mı hep birlikte göreceğiz.


https://www.opensignal.com/blog/2019/03/22/quantifying-the-real-world-experience-of-5g-e Yorum Yaz
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b@d0 1 ay en beğenilen
2013'te Turkcell'in 3G'si , ABD'de T-Mobile'ın 4G'sinden daha hızlıydı.
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Jazzalyn 1 ay
Vodafone'un taktiği gapsilemişler.
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Batw0 1 ay CoreXXX
360 derece dönmek başladığın noktaya tekrar gelmek demektir, farklı bir yöne gitmek değil. AKP'li kardeşim :)
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terimer 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Demek ki buradaki hizi AT&T 10G ya da 20G filan olarak lanse ederdi. :-)
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interwap 1 ay
Bizde de 4.5G var. Şimdi diyeceksiniz ki 4.5G LTE-A demek. Ama öyle değil, çünkü daha yavaş LTE hızlarını da sunuyorlar. Aslında bu müşterileri aldatmacadan başka bir şey değil. Üstelik devlet desteğiyle.
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sis651 1 ay interwap
4.5G ifadesinde bir aldatmaca yok. Huawei'nin LTE-Advanced için kullandığı bir tanımdı, o şekilde de yaygınlaştı. Verilen hız tamamen bölgesel yoğunluk ve yatırımla ilgili. Büyük bir bölgeyi tek bir istasyonla beslemeye kalkarsan ne 4.5G yeter, ne 10.5G.
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SixSixSix 1 ay
5G mobil kullanıcılar için çok bir anlam ifade etmiyor. Mevcut 3G/4.5G hızları oldukça yeterli. Türkiye'de 5G'den önce halledilmesi gereken daha önemli bir şey var: Kota. Yine 3-5 GB'lık tarifeler/paketler olacaksa, 5G hiç gelmesin daha iyi.
Döviz yine aldı başını gidiyor. 5G ihalesinde TL kullanılsa bile, dolar/euro üzerinden hesaplanacaktır. Operatörler 4.5G ihalesinde olduğu gibi agresif olamayacaklar diye tahmin ediyorum. Yani, Türkiye'deki 5G de AT&T'nin 5G E'sinden pek farklı olmayacaktır.
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yekzan 1 ay SixSixSix
Kota sorunları konusunda aynı fikirdeyim, bu çözülmedikçe mevcut kotayı daha hızlı bitirmekten başka bir işe yaramaz. Zamanla da olsa çözülür umarım
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Texassm0ke 1 ay
5g nin en güzel yanı bizim tr de mobil veriyi açınca paketi direk bitirmesi olur
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zaferq 1 ay
Vodafone taktiği
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Kraaz 1 ay
Bizde de 4.5 G var ya, neden garipsediniz ? AT&T yeni bir şey yapmadı, örneği bizde var.
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CoreXXX 1 ay
bunu yapan oparatör ülkemizde olsa bu forumda topa tutarlardı. yok hükümet destek veriyor yok akp yanlısı gibi. konu amerika olunca 360 derece dönüşler
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Batw0 1 ay CoreXXX
360 derece dönmek başladığın noktaya tekrar gelmek demektir, farklı bir yöne gitmek değil. AKP'li kardeşim :)
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Üç Kağıtçı Mesut 1 ay CoreXXX
Bizim ülkemizde vodafone yapıyor zaten. Kimse de birşey demiyor. 10 megabit hızı ile hizmet veriyor. Sanki sınırsız paketleri varmış gibi. Komik
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sreylare 1 ay
Misal aylık 10GB kotası 30 lira civarıysa kabulüm 3G full hız verebilir fazla bile. Bana kota lazım hız değil. Buradakiler hızlı da ne oluyor fiyatlar olması gerektiği yerde mi?
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b@d0 1 ay en beğenilen
2013'te Turkcell'in 3G'si , ABD'de T-Mobile'ın 4G'sinden daha hızlıydı.
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RAFREF 1 ay b@d0
Ah be ne güzel günlerdi.
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qoqoCAN 1 ay
HIII IHI ... Bizimkilere yol gösterdiler. Bittik.
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