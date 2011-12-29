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AU Optronics ve Chimmei Innolux, AMOLED ekran üretimi için kolları sıvadı

7 yıl
4,1b
1
15
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Standart TFT-LCD ekranlara göre daha yüksek kalite, parlaklık ve geniş görüş açısı sunan AMOLED ekranlar günümüzde pek çok akıllı telefon ve tablet modelinde görülüyor. Ancak yoğunluk Samsung üretimi elektronik cihazlarda. Samsung küçük ve orta ölçekteki AMOLED ekran üretiminin neredeyse yüzde 90'ına hakim ve yeterli seviyede olmayan üretim nedeniyle firma diğer üreticilere düşük oranda AMOLED tedariği yapıyor.

Bir dönem yaşanan AMOLED üretim sıkıntısı nedeniyle Galaxy S gibi üst seviye modellerde benzer özelliklere sahip S-LCD ekran teknolojisi barındıran versiyonlar üretilmek zorunda kalınmıştı.

DigiTimes sitesinin haberine göre AMOLED ekran üretimi konusunda Samsung egemenliğinden kurtulmak isteyen Tayvanlı LCD panel üreticisi AU Optronics ve Chimmei Innolux firmaları 2012 yılında kendi AMOLED panel çözümlerini pazara sunacaklarını açıkladı. 

AUO firması hali hazırda 62cm x 75cm boyutlara kadar üretime izin veren 3.5G LTPS (düşük ısıda polisilikon) TFT LCD üretim bandını AMOLED ürünler için ayırdı. 4 farklı boyutta örnek AMOLED ekran üreten firma talebe göre küçük ve orta ölçekteki AMOLED panellerini piyasaya sürecek.

CMI firması ise yine 3.5G LTPS TFT LCD bandını AMOLED ürünleri için ayıracak ve 2012 üçüncü çeyrekte piyasaya sürecek. 

Daha büyük AMOLED ekran konusunda ise Çinli firmalarda da hareketlilik var. BOE ve Tianma firmaları 130cm x 150cm boyutlarında üretime imkan veren 5.5G LTPS üretim bandını AMOLED ekranlar için ayırmış durumda. Çin'den 2012-2013 yılları arasında büyük AMOLED ekranların sevkiyatına başlandığını görebiliriz.

Güney Kore cephesinde ise karşı atak hazırlıkları var. Samsung 68cm x 88cm boyutlarında ekran üretimine imkan veren 4G ve 130cm x 150cm boyutlarında üretime imkan veren 5.5G üretim bandını faaliyete soktu. LG ise 55 inçlik AMOLED TV panelinin seri üretimine başladı. 2012 yılında ise iki firma ortak olarak 2m x 2.2m boyutlarında ekran üretimine imkan veren 8G AMOLED üretim bandını da faaliyete geçirecek.

AMOLED ekran konusunda 2012 yılının hem mobil cihazlar hem de televizyonlar açısından oldukça büyük bir rekabete sahne olacağa benziyor. Biz tüketiciler açısından ise en önemli katkısı daha ucuz ve kaliteli ürünleri piyasada görmek olacaktır.

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3qzotix 7 yıl en beğenilen
Gün geçtikçe telefon kasalarının hacmi gittikçe azalıyor, buda üreticileri tek tip kasaya doğru götürüyor. Farklılık olarak yapılabilecek pek bir şey yok. Apple fanlarının dilinden kurtulması için samsungun üçgen telefon çıkarması lazım :)
Gün geçtikçe telefon kasalarının hacmi gittikçe azalıyor, buda üreticileri tek tip kasaya doğru götürüyor. Farklılık olarak yapılabilecek pek bir şey yok. Apple...
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DH Misafiri 7 yıl
AMOLED var SUPER-AMOLED PLUS var. Samsung nerdeyse tamamen SuperAmoledPlus'a gececek. Samsung su kasa tasarimini iyi yapsa cok guzel olacak ama, bir turlu iphone taklitciliginden cikamadilar. Bu arada Galaxy S2 kullanicisiyim.
AMOLED var SUPER-AMOLED PLUS var. Samsung nerdeyse tamamen SuperAmoledPlus'a gececek. Samsung su kasa tasarimini iyi yapsa cok guzel olacak ama, bir turlu iphon...
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xLmNt13 7 yıl
Bu iyi haber. Ne kadar çok o kadar ucuz amoled
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ZooZ 7 yıl
şu amoled moniörlerde gelsin artık...
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1ses1 7 yıl
Amoled ve süper amoled plus tada tepkime var. Kim tepkime yok derse hertürlü ıspatlarım.
Bende ilk önce oled teknolijisi çıkmadan önce baya bir araştırmıştım tepkimenin olmadığı hakkında haberler okumuştum ama yine müşteriyi aynıltıyorlar. i9000 ve 9100 kullanıcısıyım. Afedersiniz ama öyle tepkime varkı bu cihazlarda.
Bu cihazları alır almaz ilk yaptığım şey görsel olarak tepkimenin olup olmaması. Bizlere yazılan ile verilenler aynı şey değil. Tüm verileri vermiyorlar açıkcası. Griden griye 1 ms derler diğer renklerde 30ms çıkar. İlerde dahada iyileştirirler kanısındayım ama sakın şuanki samsung un kullandığı amoledlerde tepkime yok demeyin.
Daha önceden tepkime yok diye plazma aldım. Panasonic servisinden gelen görevliler bile tepkime olduğunu kabul etti. Ben tepkime konusunda hassas bir tüketici olduğumdan beni ilgilendiren konu bu yönde. Ben yinede söyliyeyim Amoled tv ler çıktığında yine deniyerek almakta fayda var tepkime hususnda hassas olanlar için.
Zaten şu saatden sonra firma ne kadar büyük olursa olsun güven olayı yok. Şu tür verilen bilgiler için. Müşteriyi aldatmaya yönelik bilgilerle pazalama yapıyorlar. Kısaca piyasada 3ms bir ms ekranlar var hiçbiri gerçek değil ama onlara sorsanız gerçek ama minnacık yazılarla yazarlar gri den griye 1ms diye.
1 Yanıt Yanıtla
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ezimuse 7 yıl 1ses1
1ses1

Amoled ve süper amoled plus tada tepkime var. Kim tepkime yok derse hertürlü ıspatlarım.

Bende ilk önce oled teknolijisi çıkmadan önce baya bir araştırmıştım tepkimenin olmadığı hakkında haberler okumuştum ama yine müşteriyi aynıltıyorlar. i9000 ve 9100 kullanıcısıyım. Afedersiniz ama öyle tepkime varkı bu cihazlarda.

Bu cihazları alır almaz ilk yaptığım şey görsel olarak tepkimenin olup olmaması. Bizlere yazılan ile verilenler aynı şey değil. Tüm verileri vermiyorlar açıkcası. Griden griye 1 ms derler diğer renklerde 30ms çıkar. İlerde dahada iyileştirirler kanısındayım ama sakın şuanki samsung un kullandığı amoledlerde tepkime yok demeyin.

Daha önceden tepkime yok diye plazma aldım. Panasonic servisinden gelen görevliler bile tepkime olduğunu kabul etti. Ben tepkime konusunda hassas bir tüketici olduğumdan beni ilgilendiren konu bu yönde. Ben yinede söyliyeyim Amoled tv ler çıktığında yine deniyerek almakta fayda var tepkime hususnda hassas olanlar için.

Zaten şu saatden sonra firma ne kadar büyük olursa olsun güven olayı yok. Şu tür verilen bilgiler için. Müşteriyi aldatmaya yönelik bilgilerle pazalama yapıyorlar. Kısaca piyasada 3ms bir ms ekranlar var hiçbiri gerçek değil ama onlara sorsanız gerçek ama minnacık yazılarla yazarlar gri den griye 1ms diye.

Buyrun ispatlayın bende merak ediyorum.
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alito 7 yıl
tepkime süresi 0.1 ms olan amoled ekranlarda film izlemek inanılmaz bir ayrıcalık olacak.
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Sucuklu Pizza 7 yıl
Bence astronomik fiyatlar ile gelmeyecek telefonlar. Çünkü Samsung elindeki kozu için karşısında bir rakip yarattı, elbet ham ekran fiyatları düşecek, telefon üreticileri biraz bu indirimden fayda sağlayacaktır.
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QuakeM 7 yıl Sucuklu Pizza
Sucuklu Portakal

Bence astronomik fiyatlar ile gelmeyecek telefonlar. Çünkü Samsung elindeki kozu için karşısında bir rakip yarattı, elbet ham ekran fiyatları düşecek, telefon üreticileri biraz bu indirimden fayda sağlayacaktır.

Ben telefonları kastetmedim. Daha çok monitör ve TV için diyorum. Amoled ekranlar çıktığında yüksek fiyattan satılmalı ki şu an ki led aydınlatma ekranlarını da düşük gelir grubundakiler almaya devam etsin. Yoksa amoledin görüntü ve tepkime süresi gören tüketici led lcd' lere yanaşmayacaktır. Bu da firmanın kendi bacağına sıkması demek.
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ezimuse 7 yıl
Film izlemek için mükemmel deneyim olur :D PC yi bıraktım artık filmleri s2 de izliyorum
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QuakeM 7 yıl
Evet amoled çağı başlıyor ama bizim gibi düşük gelir seviyesindeki ülkeler için dertler henüz bitmiyor. Çünkü yaygınlaşıp çoğalana kadar astronomik fiyatlardan satılacaktır.
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3qzotix 7 yıl en beğenilen
Gün geçtikçe telefon kasalarının hacmi gittikçe azalıyor, buda üreticileri tek tip kasaya doğru götürüyor. Farklılık olarak yapılabilecek pek bir şey yok. Apple fanlarının dilinden kurtulması için samsungun üçgen telefon çıkarması lazım :)
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escapethelife 7 yıl
Amoled tamamda Super Amoled üretebilirler mi acaba? bildiğim kadarıyla super amoled samsung un kendi geliştirdiği bir ekran teknolojisi.
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DH Misafiri 7 yıl
AMOLED var SUPER-AMOLED PLUS var. Samsung nerdeyse tamamen SuperAmoledPlus'a gececek. Samsung su kasa tasarimini iyi yapsa cok guzel olacak ama, bir turlu iphone taklitciliginden cikamadilar. Bu arada Galaxy S2 kullanicisiyim.
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