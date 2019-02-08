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Aamir Khan'lı Vivo V15 Pro reklamları yayınlandı

Vivo, 20 Şubat tarihinde tanıtacağı yeni akıllı telefonu için hazırlanan iki yeni reklam filmini yayınladı. Başrolde ise Hint sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olan Aamir Khan var.
3 ay
11,1b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon sektörü, marka sayısının artmasıyla her geçen gün daha da rekabetçi hale geliyor. Durum böyle olunca da markalar kendilerini diğerlerinden ayırmak için farklı reklam filmleri ile karşımıza çıkıyorlar. Apple, bunu en iyi yapan şirketlerden biri ancak zaman zaman Samsung ve diğer Çinli akıllı telefon üreticilerinin de iyi işler çıkardığını görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "Samsung’un yeni kablosuz kulaklığının tanıtım görseli yayınlandı"
Çin'in önde gelen markalarından biri olan Vivo, 20 Şubat tarihinde tanıtacağı Vivo V15 Pro için hazırlanan iki yeni reklam filmini yayınladı. Başrolde ise Hint sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olan Aamir Khan yer alıyor. İlk reklam filminde Khan'ın selfie çekmek için cebinden akıllı telefonunu (Vivo V15 Pro) çıkardığını görüyoruz. Burada cihazın 32 megapiksellik açılır-kapanır ön kamerasına dikkat çekiliyor.

48 megapiksel arka kamera ile gelecek

Vivo'nun yayınladığı ikinci reklam filminde ise Aamir Khan bu kez bir partide çıkıyor karşımıza. Vivo V15 Pro ile karşısındaki bayanların fotoğrafını çeken Khan bu kez akıllı telefonun üçlü arka kamera sistemindeki 48 megapiksellik ana görüntü sensörünün yeteneklerini öne çıkarıyor. Her iki reklam filmi de kısa bir süre önce yayınlanmış olmasına rağmen an itibariyle biri 15 milyon diğeri ise 5 milyon görüntüleme sayısına ulaşmış durumda.

https://www.youtube.com/channel/UCFCIujCs7Nj7NEf5gnp-S9g/videos Yorum Yaz
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astegon 3 ay
Özellikleri buysa orta-üst segmenti siler süpürür.
gsmarena.com/...
Vivo BBK Group'un enteresan markası;
gsmarena.com/...
Kesinlikle bakın. SD 439'lu telefon gördüm yahu...

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DH Misafiri 3 ay
o çıkan kamera ekrana entegre edilmiş olsaydı, telefonu full ekranlı yapamazlardı. Tam entegrasyon henüz o kadar gelişmedi. Diğer sorular benim kafamı da meşgul etti.
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DH Misafiri 3 ay
yaa bu çinli markaları seviyorum ama kardeşim radyasyon seviyeleri niye bu kadar yüksek oluyor. Onu da becerselerdi iş tamamdı.
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ozansirinn 3 ay
Yine izlemekle bakmak ile kalacağız
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homebird 3 ay
40 yaşında gösteren 54 yaşındaki aktör.
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Godolphin 3 ay
''I'm An Albatraoz'' reklamdaki şarkı rica ederim.
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MonitörKertenkelesi 3 ay
Aamir'i severim ama bu reklamların ne anlattığı konusunda kafam karıştı! Şimdi kamera yukarıdan çıkınca ne oluyor, zaten arkada 3 kamera var önünde gömülü bir kamera ile bu iş halledilemez miydi? Selfie mi çekilyor ne için çıktı bir türlü anlamadım. O çıkan bir flaş ise gündüz niye çıkıyor?
Gece gökdelenin tepesinde fotoğraf çektiği reklamda ise kızlar niye kayboluyor onu da anlamadım?
Sahi kızlar nereye gidiyor fotoğraf mı yutuyor?
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FRAPS_TR 3 ay MonitörKertenkelesi
Kaarrdeşim herşeye muhalefet olmayın.
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yaki83 3 ay MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi
Aamir'i severim ama bu reklamların ne anlattığı konusunda kafam karıştı! Şimdi kamera yukarıdan çıkınca ne oluyor, zaten arkada 3 kamera var önünde gömülü bir kamera ile bu iş halledilemez miydi? Selfie mi çekilyor ne için çıktı bir türlü anlamadım. O çıkan bir flaş ise gündüz niye çıkıyor?
Gece gökdelenin tepesinde fotoğraf çektiği reklamda ise kızlar niye kayboluyor onu da anlamadım?
Sahi kızlar nereye gidiyor fotoğraf mı yutuyor?

yani simdi fotograf makinasi ihtiyac duydugunda aciliyorya isin bitince yok oluyor..
kizlarda oyle isleri bitti yok oldular.
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MaSSive 3 ay
Hitap ettiği pazarın, milyar bazında nüfus barındırdığını düşününce olağan şeyler bunlar.
İyiki reklamın yönetmenliği Aamir Khan yapmamış,yoksa kendi çektiği filmleri gibi uzun metrajlı reklam filmi olurdu.

Bir film çekiyor izle izle bitmiyor.
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Askaparta 3 ay
Khan’ı severiz ama vivoyu sanmıyorum.
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smart1978 3 ay
Resmi olarak videosunda efektif 12 megapiksel oldugunu ifade ediyor. Fazla aldanmamak gerek.
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