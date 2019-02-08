Aamir Khan'lı Vivo V15 Pro reklamları yayınlandı

Akıllı telefon sektörü, marka sayısının artmasıyla her geçen gün daha da rekabetçi hale geliyor. Durum böyle olunca da markalar kendilerini diğerlerinden ayırmak için farklı reklam filmleri ile karşımıza çıkıyorlar. Apple, bunu en iyi yapan şirketlerden biri ancak zaman zaman Samsung ve diğer Çinli akıllı telefon üreticilerinin de iyi işler çıkardığını görüyoruz.

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Çin'in önde gelen markalarından biri olan Vivo, 20 Şubat tarihinde tanıtacağı Vivo V15 Pro için hazırlanan iki yeni reklam filmini yayınladı. Başrolde ise Hint sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olan Aamir Khan yer alıyor. İlk reklam filminde Khan'ın selfie çekmek için cebinden akıllı telefonunu (Vivo V15 Pro) çıkardığını görüyoruz. Burada cihazın 32 megapiksellik açılır-kapanır ön kamerasına dikkat çekiliyor.

48 megapiksel arka kamera ile gelecek

Vivo'nun yayınladığı ikinci reklam filminde ise Aamir Khan bu kez bir partide çıkıyor karşımıza. Vivo V15 Pro ile karşısındaki bayanların fotoğrafını çeken Khan bu kez akıllı telefonun üçlü arka kamera sistemindeki 48 megapiksellik ana görüntü sensörünün yeteneklerini öne çıkarıyor. Her iki reklam filmi de kısa bir süre önce yayınlanmış olmasına rağmen an itibariyle biri 15 milyon diğeri ise 5 milyon görüntüleme sayısına ulaşmış durumda.

https://www.youtube.com/channel/UCFCIujCs7Nj7NEf5gnp-S9g/videos