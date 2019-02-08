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Samsung’un yeni kablosuz kulaklığının tanıtım görseli yayınlandı

Samsung tarafından 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds'ın tanıtım görseli internete düştü. Yeni kulaklık Galaxy S10 ile kablosuz olarak şarj edilebilecek.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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WinFuture adlı internet sitesi Samsung'un yeni kablosuz kulaklığının ilk fotoğrafını yayınladı. Tanıtım görseli Galaxy Buds olarak piyasaya sürülmesi beklenen kulaklığın Samsung Galaxy S10 ile kablosuz olarak şarj edilebileceğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ4 ultra geniş 'CinemaWide' ekranla gelecek"
Daha önceki raporlarda zaten Galaxy S10’un “PowerShare” olarak adlandırılan bir teknolojiyle kablosuz şarj desteğine sahip cihazları şarj edebileceği yönünde haberler çıkmıştı. Yayınlanan yeni tanıtım görseli bu iddiaları da doğrulamış oldu.

Lansman tarihi 20 Şubat

Samsung’un 20 Şubat'ta tanıtacağı kablosuz kulaklık hakkında çok fazla şey bilinmiyor ancak Galaxy S10 hakkında birçok bilgiye sahibiz. Amiral gemisi telefon Infinity O ekran tasarımının yanı sıra kulaklık girişiyle birlikte gelecek.
Serinin en üstünde konumlandırılması beklenen S10+ varyantının 5G desteği ve 1 TB depolama alanına sahip olacağı bildiriliyor. Bununla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone Xs Max'ten daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyabilir. Samsung'un yeni ürünlerini tanıtacağı Unpacked etkinliği 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

https://twitter.com/rquandt/status/1093165925539475457 Yorum Yaz
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DODANLI 3 ay
S10 nun yanında hediye olarak verirse S10 nun satışını kolaylaştırır
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maxmania 3 ay
sadece bana mı öyle geliyor şu duvar kağıtlarının çentik, delik gibi ıvır zıvırı gizlemek için koyu renk seçildiği. yoksa kafayı mı yedim. eğer gizlemek için koyu renk duvar kağıdı kullanıyorlarsa, kendileri de farkında tasarımın içine ettiğinin. ama para tatlı ve müşterileri keriz yerine koymanın değeri paha biçilemez.
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esmerbuyucu 3 ay
Kulakiçi tasarım 😂
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cumur 3 ay esmerbuyucu
kulak içi tasarımlar ses konusunda daha iyi yalıtım güzel olduğu için, sağlık tarafı tartışılır
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Askaparta 3 ay
Bu paraya kulağımı kirletmem. Şarjı çokmuş da kulaklığa verecek bir de.
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marsk35 3 ay
bu tasarımlar tutuyor mu bilmiyorum ama airpord rakip değiller o kesin. tws i10 alın tavsiye ederim taşıması da bundan kolay
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burrnn 3 ay
1000 tl gibi tahmini bir fiyata piyasaya sürer. Camdan ekmek banarız yine.
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surfer 3 ay
harika bir çözüm olmuş
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Cute Hentai 3 ay
Güzel detaylara sahip. Gear Icon X'i Note 8 ile kullanıyorum ve oldukça memnunum.
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Jül Sezar 3 ay Cute Hentai
Beklentileriniz düşük sanıyorum
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CWaRRioR 3 ay
Kulaklık kutusu daha yayvan yapılmış, kapak mekanizması da mıknatıslı göründüğü kadarıyla. Tasarım anlamında olumlu gelişmeler bunlar. Umarım farklı kulaklık uçları kullanılabileceğini de düşünerek kutudaki yuvaları daha derin yapmışlardır. 2018 versiyonunda bazı uçlar zaman zaman kulaklığın kutuya tam oturmamasına, şarj olamamasına neden olabiliyor.
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samsung, akıllı telefon ve
6 etiket daha cep telefonu kablosuz kulaklık galaxy buds Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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