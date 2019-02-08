Samsung’un yeni kablosuz kulaklığının tanıtım görseli yayınlandı

WinFuture adlı internet sitesi Samsung'un yeni kablosuz kulaklığının ilk fotoğrafını yayınladı. Tanıtım görseli Galaxy Buds olarak piyasaya sürülmesi beklenen kulaklığın Samsung Galaxy S10 ile kablosuz olarak şarj edilebileceğini gösteriyor.

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Daha önceki raporlarda zaten Galaxy S10’un “PowerShare” olarak adlandırılan bir teknolojiyle kablosuz şarj desteğine sahip cihazları şarj edebileceği yönünde haberler çıkmıştı. Yayınlanan yeni tanıtım görseli bu iddiaları da doğrulamış oldu.

Lansman tarihi 20 Şubat

Samsung’un 20 Şubat'ta tanıtacağı kablosuz kulaklık hakkında çok fazla şey bilinmiyor ancak Galaxy S10 hakkında birçok bilgiye sahibiz. Amiral gemisi telefon Infinity O ekran tasarımının yanı sıra kulaklık girişiyle birlikte gelecek.

Serinin en üstünde konumlandırılması beklenen S10+ varyantının 5G desteği ve 1 TB depolama alanına sahip olacağı bildiriliyor. Bununla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone Xs Max'ten daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyabilir. Samsung'un yeni ürünlerini tanıtacağı Unpacked etkinliği 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

https://twitter.com/rquandt/status/1093165925539475457