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Acer, Android 2.3.3 işletim sistemli Liquid Express E320 modelini sergiledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Acer, Android 2.3.3 işletim sistemli Liquid Express E320 modelini sergiledi
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Google firmasının en yakın partnerlerinden Acer, Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına alan Liquid Express E320 isimli modelini sergiledi ve firmanın yeni akıllı telefonunun fotoğrafları, teknik özellik listesi zol.com.cn tarafından yayınlandı.
Teknik özellik listesinde yazan bilgilere göre, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA / WCDMA alt yapısı desteği sunan Liquid Express E320'e 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM Turbo işlemci ile 512 MB RAM güç veriyor; akıllı telefon Acer'ın kullanıcı dostu olduğunun altı çizilen Shell 4.2 arayüzünü kullanıyor.
3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen E320'de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile LED flaş bulunmakta. Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 gibi kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatılan telefonda Plurk, Facebook, Twitter ve Flickr entegrasyonu dikkat çekiyor.
Acer Liquid Express E320'nin ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Fiyatla ilgili açıklama da yapılmadı.

Acer, Android 2.3.3 işletim sistemli Liquid Express E320 modelini sergiledi
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sargon34 8 yıl
Arkası Hoşuma Gitmedi
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tachy58 8 yıl
idare eder bi seçim...fakat ekran yetersiz ...
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Pardus Linux 8 yıl
Orta seviye için iyi bir telefon Samsung Galaxy Ace'a iyi bir rakip fakat Ace çok pahalı satışıyor bunun eğer fiyatıda düşük tutulursa epey satabilir...
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photo sir 8 yıl
şık ve dayanıklı duruyor
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