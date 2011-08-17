Acer, Android 2.3.3 işletim sistemli Liquid Express E320 modelini sergiledi

Google firmasının en yakın partnerlerinden Acer, Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına alan Liquid Express E320 isimli modelini sergiledi ve firmanın yeni akıllı telefonunun fotoğrafları, teknik özellik listesi zol.com.cn tarafından yayınlandı.

Teknik özellik listesinde yazan bilgilere göre, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA / WCDMA alt yapısı desteği sunan Liquid Express E320'e 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM Turbo işlemci ile 512 MB RAM güç veriyor; akıllı telefon Acer'ın kullanıcı dostu olduğunun altı çizilen Shell 4.2 arayüzünü kullanıyor.

3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen E320'de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile LED flaş bulunmakta. Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 gibi kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatılan telefonda Plurk, Facebook, Twitter ve Flickr entegrasyonu dikkat çekiyor.



Acer Liquid Express E320'nin ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Fiyatla ilgili açıklama da yapılmadı.



