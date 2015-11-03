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Acer, Liquid Leap için Windows Phone uygulamasını yayınladı

Dünyaca ünlü elektronik üreticisi Acer, Liquid Leap serisi aktivite takip bilekliği için beklenen Windows Phone uygulamasını sonunda kullanıcılarının beğenisine sundu.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, Liquid Leap serisi aktivite / egzersiz takip bileklikleri için uzun zamandır beklenen Windows Phone uygulamasını sonunda yayınladı.
Acer Leap Manager ismiyle kullanıma sunulan uygulama, Acer Liquid Leap sahiplerinin bilekliklerini Windows Phone cihazlara bağlamasına imkan tanıyor. Bluetooth 4.0 LE üzerinde gerçekleşen bu bağlantı ile kişiler atılan adım, aktivite süresi, yapılan mesafe, yakılan kalori ve uyku kayıtları gibi verilere detaylıca bakabiliyor vyae telefon bildirimleri ayarlayabiliyor.
Acer'ın meşhur yeşil rengi üzerine kurulan ve basit bir arayüzü bulunan Acer Leap Manager, buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Bilekliklerin detayları ise burada yer alıyor.

http://www.windowscentral.com/acer-releases-windows-phone-companion-app-liquid-leap-fitness-trackers Yorum Yaz
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