Acer, Liquid Leap için Windows Phone uygulamasını yayınladı





Acer, Liquid Leap serisi aktivite / egzersiz takip bileklikleri için uzun zamandır beklenen Windows Phone uygulamasını sonunda yayınladı.

Acer Leap Manager ismiyle kullanıma sunulan uygulama, Acer Liquid Leap sahiplerinin bilekliklerini Windows Phone cihazlara bağlamasına imkan tanıyor. Bluetooth 4.0 LE üzerinde gerçekleşen bu bağlantı ile kişiler atılan adım, aktivite süresi, yapılan mesafe, yakılan kalori ve uyku kayıtları gibi verilere detaylıca bakabiliyor vyae telefon bildirimleri ayarlayabiliyor.

Acer'ın meşhur yeşil rengi üzerine kurulan ve basit bir arayüzü bulunan Acer Leap Manager, buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Bilekliklerin detayları ise burada yer alıyor.

http://www.windowscentral.com/acer-releases-windows-phone-companion-app-liquid-leap-fitness-trackers