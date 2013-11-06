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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, mali yılın 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı: 446 milyon dolar zarar

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Acer, mali yılın 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı: 446 milyon dolar zarar

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Acer, mali yılın 3.çeyrek sonuçlarını duyurdu. Geride kalan çeyrekte işler yine Acer'ın istediği gibi gitmedi.

Firmadan yapılan açıklamayla kamuoyuna duyrulan sonuçlara göre Acer, 3.çeyreği 3.09 milyar dolar gelir ile kapattı. Kar marjının %6.81 olarak belirlendiği çeyrekte faaliyet zararı 87 milyon dolar; net zarar ise 446 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 9 aylık dönemi değerlendirildiğinde ise konsolide gelirler 9.303 milyar dolar yükselirken; kar marjı %7.89, net operasyon zararı 107 milyon dolar, net zarar ise 440 milyon dolar oldu. Tüm bu zararların seyreltilmiş hisse başına payı ise 0,17 dolar olarak belirlendi.


http://www.digitimes.com/news/a20131105VL202.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Frostmourne Hungers 5 yıl en beğenilen
Şu haberi dün gibi hatılıyorum : forum.donanimhaber.com/...
Nerden nereye
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senersongur 5 yıl
Daha önce yaptıkları milyar dolarlık kara saysınlar. Adamlara koymaz bu rakamlar.
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Umutcan 5 yıl
Ürünleri sadece ucuzdu, kalite yoktu. Bir alan bir daha tercih etmedi. Tam sebebini bilemiyorum ama üstüne bir de tabletler yaygınlaşınca, tablet piyasasında ise iddialı olamayınca zararlar normal gibi.
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captureThecrown 5 yıl
440 miliyon dolar deli para be.
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sskteam2 5 yıl
Acer'da 4 farklı model kullandım ve emin olun bir sorun bile yaşamadım .ACER ASPİRE S7-391 ve ASPİRE P3 veya ASPİRE R7 türünün tek örneği kalite kokuyor öyle cihazları var aslında fiyat performans anlamında daha fazla cihazı var fakat premium ürünleride oldukça fazla alabileceğiniz en iyi markalardan biridir bence LENOVO,HP,TOSHİBA demeyin.Parça kalitesi olarak LENOVO en kalitesizi tabi fp ürünlerinde bir bilgsiayarcı olarak en kolay tamir olan ve sorunsuz kullanılan nadir cihazlardır ACER ETHOS , 6930G , 8930G Efsanedir ve bu modellerin üstüne cihaz görmedim.ASPİRE S7 ultrabook alanında en kaliteli cihaz kasa kalitesi ekran panel kalitesi raid 0 ssd diski müthiş kısaca ACER İYİDİR :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
acer laptop kullanan biri olarak normaldir diyorum ama allah var müşteri hizmetleri ülkemiz standartlarının çok üstünde
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JoeyBane 5 yıl
Epeydir Acer'den ses soluk çıkmıyordu. Pazardaki payını git gide daha da kaybetti. Kaçınılmazdı.
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Erzsa 5 yıl
Acer Liquid S2 yi ver 800TL ye
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ulubatlısinan 5 yıl
Taiwan firmalarına neler oluyor böyle HTC, Acer sırada hangisi var acaba...
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teknoloji4ever 5 yıl
Acer bilgisayarları çok orantısız yapıyor. İntel core i7 işlemci 16GB RAM 1TB harddisk 64 gb ssd koyuyor ama ekran kartı GT 630M ben bu yüzden tercih etmiyorum
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LilTunechi 5 yıl
Yenilik yapmazsa güle güle.Gerçi çok önceden batmaları lazımdı hp ild beraber.
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IhtiyarDelikanli 5 yıl LilTunechi
LilTunechi

Yenilik yapmazsa güle güle.Gerçi çok önceden batmaları lazımdı hp ild beraber.

Aynen
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kımyasal 5 yıl
Sanırım Acer devamlı f/p oynamakla lider olacağını düşündü ama nafile.
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