Acer, mali yılın 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı: 446 milyon dolar zarar

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Acer, mali yılın 3.çeyrek sonuçlarını duyurdu. Geride kalan çeyrekte işler yine Acer'ın istediği gibi gitmedi.

Firmadan yapılan açıklamayla kamuoyuna duyrulan sonuçlara göre Acer, 3.çeyreği 3.09 milyar dolar gelir ile kapattı. Kar marjının %6.81 olarak belirlendiği çeyrekte faaliyet zararı 87 milyon dolar; net zarar ise 446 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 9 aylık dönemi değerlendirildiğinde ise konsolide gelirler 9.303 milyar dolar yükselirken; kar marjı %7.89, net operasyon zararı 107 milyon dolar, net zarar ise 440 milyon dolar oldu. Tüm bu zararların seyreltilmiş hisse başına payı ise 0,17 dolar olarak belirlendi.

http://www.digitimes.com/news/a20131105VL202.html