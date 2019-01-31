Açılır-kapanır ön kameralı Oppo R19'un fotoğrafları yayınlandı

Geçtiğimiz ay Oppo R19'a ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri internete düşmüştü. Çinli bir perakende sitesinde yayınlanan görseller Oppo R19'un arka panele entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı ile geleceğini ortaya koydu. Hemen üzerinde ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera için bırakılan boşluk göze çarpmıştı.

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Kılıfın üst tarafında ise R19'un açılır-kapanır selfie kamerasıyla geleceğine işaret eden bir başka boşluk daha vardı. Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız Ishan Agarwal, Oppo'nun açılır-kapanır ön kameralı yeni telefonunun fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerin R19'a ait olduğu iddia ediliyor.

Oppo henüz telefonu doğrulamadı

Görseller akıllı telefonun çentiksiz tasarım ve cam arka panele sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca üçlü kamera sistemi ve hemen altında parmak izi tarayıcısının yer aldığını görüyoruz. Cihazın üst kısmında açılır-kapanır selfie kamerası var. Oppo henüz R19'un varlığını doğrulamadı. Oppo R19 ve R19 Pro modellerinin 2019'un ilk çeyreğinin sonlarına doğru resmiyet kazanabileceği söyleniyor.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1090655044448542721