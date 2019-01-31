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Açılır-kapanır ön kameralı Oppo R19'un fotoğrafları yayınlandı

Oppo geçen yıl piyasaya sürdüğü Find X modelinde açılır-kapanır ön kameraya yer vermişti. Görünüşe bakılırsa şirket aynı tasarımı yeni modellerinde de kullanacak.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Oppo R19'a ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri internete düşmüştü. Çinli bir perakende sitesinde yayınlanan görseller Oppo R19'un arka panele entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı ile geleceğini ortaya koydu. Hemen üzerinde ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera için bırakılan boşluk göze çarpmıştı.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ4'ün 52 megapiksel kamera ile geleceği ortaya çıktı"
Kılıfın üst tarafında ise R19'un açılır-kapanır selfie kamerasıyla geleceğine işaret eden bir başka boşluk daha vardı. Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız Ishan Agarwal, Oppo'nun açılır-kapanır ön kameralı yeni telefonunun fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerin R19'a ait olduğu iddia ediliyor.

Oppo henüz telefonu doğrulamadı

Görseller akıllı telefonun çentiksiz tasarım ve cam arka panele sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca üçlü kamera sistemi ve hemen altında parmak izi tarayıcısının yer aldığını görüyoruz. Cihazın üst kısmında açılır-kapanır selfie kamerası var. Oppo henüz R19'un varlığını doğrulamadı. Oppo R19 ve R19 Pro modellerinin 2019'un ilk çeyreğinin sonlarına doğru resmiyet kazanabileceği söyleniyor.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1090655044448542721 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
kişisel yorumların senni ilgilendirir türkiye piyasasının neyi istdiğini işin içinde olanlar daha iyi bilir sana sormazlar
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Musty3535123 3 ay
ah oppo olmaz bu fiyatlar. eskiden birde zoppo vardı, z si fazlaydı ama fiyatı daha azdı :D
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MaSSive 3 ay
Oppo ,Opplasa da zıpplasa da bu fiyat politikası ile Türkiye de ekmek yiyemez bu marka.Yok süper orta segment,kaportaya ,Oneplus ın üst markası ,bilmem kimin alt markasına bakmaz millet.
Apple iphone a sırt çevirmiş millet,Oppo neyine güveniyor.
Ayrıca O ne öyle telefona ataç tutturmuş gibi.
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leventdln 3 ay
Türkiye'ye gelmesi zor gibi
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csh 3 ay
Oppo'nun su damlasi seklinde centik gibi, gene sahibi oldugu firma olan OnePlus'in 6T modeli gibi urunleri cok guzel fakat acilir-kapanir kamera demek mekanik parca demek oluyor, bu da cihazin kullanim omru boyunca kolayca arizalanabilecegi anlamina geliyor. Acilir-kapanir kamerayi cok guzel bulmuyorum, yerine su damlasi seklinde centik yada kucuk nokta seklinde ekran icinde kamera cok daha guzel bence.
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