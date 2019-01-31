Sony Xperia XZ4'ün 52 megapiksel kamera ile geleceği ortaya çıktı

Sony, 25 Şubat'ta Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Bunlardan birinin de Sony Xperia XZ4 olması bekleniyor. Son olarak akıllı telefonun 52 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera sistemine sahip olacağı açığa çıktı. Hatta bu iddiayı destekleyen önemli bir kanıt da var ortada.

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Kullanılan sensörün kısa süre önce piyasaya sürülen Honor V20'de gördüğümüz IMX 586'nın geliştirilmiş bir versiyonu olup olmayacağı bilinmiyor. Japon Sumahoinfo isimli blog sayfası Xperia XZ4'ün üçlü kamera sistemini gösteren bir görsel yayınladı.

ToF sensörü de olacak

Ortadaki ana kameranın f/1.6 diyafram açıklığına sahip 52 megapiksellik sensör içereceği belirtiliyor. Telefon aynı zamanda f/2.6 diyaframlı 16 megapiksel telefoto lens ve otomatik odaklama yeteneklerini ileri seviyeye taşıyacak ToF sensörüne de sahip olacak. Şu an için kesin konuşamadığımız bu bilgilerin gerçek olup olmadığını birkaç hafta sonra hep birlikte göreceğiz.

https://sumahoinfo.com/post-29674