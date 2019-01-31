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Sony Xperia XZ4'ün 52 megapiksel kamera ile geleceği ortaya çıktı

Gelecek ay tanıtılacak Sony Xperia XZ4 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Amiral gemisi telefonun 52 megapiksellik ana sensörle donatılmış üçlü kamera sistemi ile geleceği söyleniyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony, 25 Şubat'ta Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Bunlardan birinin de Sony Xperia XZ4 olması bekleniyor. Son olarak akıllı telefonun 52 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera sistemine sahip olacağı açığa çıktı. Hatta bu iddiayı destekleyen önemli bir kanıt da var ortada.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10'un seri üretimi başladı"
Kullanılan sensörün kısa süre önce piyasaya sürülen Honor V20'de gördüğümüz IMX 586'nın geliştirilmiş bir versiyonu olup olmayacağı bilinmiyor. Japon Sumahoinfo isimli blog sayfası Xperia XZ4'ün üçlü kamera sistemini gösteren bir görsel yayınladı.

ToF sensörü de olacak

Ortadaki ana kameranın f/1.6 diyafram açıklığına sahip 52 megapiksellik sensör içereceği belirtiliyor. Telefon aynı zamanda f/2.6 diyaframlı 16 megapiksel telefoto lens ve otomatik odaklama yeteneklerini ileri seviyeye taşıyacak ToF sensörüne de sahip olacak. Şu an için kesin konuşamadığımız bu bilgilerin gerçek olup olmadığını birkaç hafta sonra hep birlikte göreceğiz.

https://sumahoinfo.com/post-29674 Yorum Yaz
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0MG90 3 ay en beğenilen
IMX 666 kamera sensörü ve 4400mAh batarya olacak. DH üyeleri yine beğenmez, Sony Mobile'ı yine batırmaya çalışırlar.
1 Yanıt Yanıtla +27
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shkoksal 3 ay
Telefon canavar gibi geliyor. İşlemciyse işlemci, bataryaysa batarya, kameraysa kamera, tasarımsa tasarım... Kutu içeriği de zengin, daha ne istiyorsunuz?
Aux dönüştürücüye bir sürü para vermek mi istiyorsunuz?
Hızlı şarj kablo ve adaptörüne yüzlerce lira mı harcamak istiyorsunuz?
Düşük ışıkta selfie çekerken 10 bin liralık telefonunuzla tost makinesiyle çekilmiş efekti mi istiyorsunuz?
Tepegöz gibi çentik mi lazım sizi mutlu etmek için? Yoksa ekranın bir kenarında ölü piksel gibi duran kamera deliği mi lazım?
Üzgünüm dostlar, seviyorsunuz fanboyluğu; kör olmuşsunuz...
Telefon canavar gibi geliyor. İşlemciyse işlemci, bataryaysa batarya, kameraysa kamera, tasarımsa tasarım... Kutu içeriği de zengin, daha ne istiyorsunuz?...
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3 Yanıt Yanıtla +24
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hesenozbek 3 ay
Sonyden düzgün bir telefon beklemek Fenerbahçe’nin bu sene şampiyon olması kadar imkansız 😁
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 3 ay
Yapılan yorumları hayretle okuyorum. Küçümseyen bakışlarınız, hicivli sözleriniz ile mizah yaptığınızı düşünmeniz ve neredeyse her konuda ki eşsiz bilgi birikimleriniz ile bir türlü tatmin olmayan egolarınızı bir kez olsun bir kenara bırakıp eleştiri yaptığınız bir konuda at gözlüklerinizi çıkarmayı deneyerek bir yorumda bulunmaniz sizlerin yararına olacaktır.
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mc191 3 ay
Yıllardır sony kullanıyorum, iş ahlakı sıfır. Garantisi bi halta yaramaz. Reklamları sadece göz boyamaya yöneliktir. Teleservice ve KVK ile kanlı bıçaklı olur kalırsınız. Sony nin özeti. Malzeme kalitesi de öyle premium falan değil. Öyle görünüyor sadece. Gidin youtube a z5 bend test yazın bi görün nası dandik malzeme kullanıldığını. Sorun yaşamazsanız çok şanslısınız yaşarsanız kimse yanınızda olmayacak.
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player2974 3 ay
Tasarımı sınıfta kalır.
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gageracer 3 ay
Ne fark eder? Gidecek yine otomatik modda sadece 8 megapixel olarak çekecek sadece. Ahmaklıkta son nokta sony mobile.
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hamza5806 3 ay
Guzel cihaz ama keske arkasi eski sonyler gibi daha sert hatli olsaydı
O ondeki alt ve ust bosluklar gayet guzel oraya incecik menu ve geri tuslari koysalardi daha da guzel olurdu
Neyse zaten alamam 10000lere cikti fiyatlar
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expressimo 3 ay
Bu yıl Huawei Xiaomi Oppo Sony ve Samsung arasında sağlam rekabet olacak. Sony kaybederse eski hatalarından kaybeder. Sonu htc gibi olur mobilde. Htc ve Sony donanım yazılım kasa ekran kamera vs... birbirine benzeye iki firma.Rusya ve Çin gibi.
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armyoflovers 3 ay
Abi niye o kadar uzun telefon? Cebimizde taşıyacağız ya bi tarafımıza sokmayacagiz. Iyice suyunu çıkarttılar tablet gibi oldu hepsi...
Ayrica nokia vakti zamaninda 42mp kamerali tlf çıkarmıştı...
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mavizaman 3 ay
kuruyup kalan sonicilere umut ışığı can suyu yeni tv kumandaları hayırlı olsun. :D
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Manhunt Three 3 ay
Saçma sapan telefonlara laf etmeyenler, böylesine şık ve kendi tarzını koruyan Sony telefon modellerine nasıl benzetmeler nasıl laflar ediyorlar.
Beğenmezsiniz anlarımda bu ne nefret kin, bu Sony size ne yaptı acaba çok merak ediyorum.
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MaSSive 3 ay
Bu yıl telefon alacak olsam,alacağım tek telefon tartışmasız XZ4 olur.
Başkalarının kumandaya benzetmesinin aksine, XZ4 ün kasa ekran oranları ,yeni formu benim hoşuma gitti.
Biz zamanın da telefon diye nelerini kullandık

Millet telefon beğenmiyor.
Sony markasının akıllı telefon segmentin de ki ,symbian Os P990 ,windows mobile Sonyericsson xperia Z1 modellerin den beri alıp kullanırım.Değişiklik istediğim,alternatif bulamadığım zamanlar da.
Hatta P990 hâlâ çekmece de durur,hatıraları çoktur bende.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sony markası ile kötü hatıralar yaşayanların aksine,
Yine 5 sene önce aldığım Z2 modelini 1 sene ben kullandım,üstüne 4 sene de valde kullandı.Hâlâ kullanıyor.Sadece bataryası değişti,stabilitesi ilk günkü gibi ve android telefonlar ,markalar verse verse 1 kez güncelleme veriyor kanısının aksine,aldığı güncellemeler de cabası,sim,hafıza girişlerinin kapağının kulakçığı yalama oldu. 5 sene de de olsun o kadar.
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akıllı telefon, amiral gemisi ve
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