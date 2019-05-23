Açılır-kapanır ön kameraya sahip Oppo K3 resmen duyuruldu

Oppo bugün K3 olarak adlandırılan yeni bir orta sınıf telefon tanttı. Modern tasarım trendlerinden nasibini alan cihaz çentiksiz ekran ve açılır-kapanır selfie kamerası ile birlikte geliyor. Ayrıca iyi de bir işlemcisi var.

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Oppo K3, yüzde 91 ekran-gövde oranına sahip. Akıllı telefon 6.5 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) AMOLED ekran taşıyor. Qualcomm Snapdragon 710 yonga setinden güç alan cihaz 6 ve 8 GB RAM'li olarak tercih edilebilecek. Aynı zamanda 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçeneklerinin olduğunu belirtelim. Daha fazlası için microSD kart desteği de mevcut.

Çift arka kamera ve 3.765 mAh pil

Cihazın arka tarafında 16 megapiksel ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi var. Kullanıcıların düşük ışıkta ve gece çekimlerinde daha iyi performans alabilmeleri için Ultra Clear Night View 2.0 modu bulunuyor. 16 megapiksel sensörlü ön kamera ise 200.000 açma-kapama testinden geçen açılır-kapanır mekanizma ile çalışıyor.

Akıllı telefonda VOOC 3.0 hızlı şarj desteği olan 3.765 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında 6. nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, USB Type-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve Game Boost 2.0 yer alıyor. Cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0 ile çıkacağını da ekleyelim.

İşte Oppo K3'ün fiyat etiketleri:

6 GB RAM + 64 GB depolama = 230 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama = 275 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama = 332 dolar

Ön siparişe açılan akıllı telefon 1 Haziran tarihinde satışa sunulacak. Şimdilik sadece 6 GB RAM'li varyantı satın alınabilecek. Daha sonra da 8 GB RAM ile güçlendirilmiş versiyonu piyasaya sürülecek.

https://www.gizmochina.com/2019/05/23/oppo-k3-with-sd710-notch-less-display-and-16mp-pop-up-selfie-camera-official-for-1599-yuan-230/