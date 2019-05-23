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Açılır-kapanır ön kameraya sahip Oppo K3 resmen duyuruldu

Çinli teknoloji devi Oppo, çentiksiz tasarıma sahip yeni bir orta sınıf telefon duyurdu. Oppo K3 olarak adlandırılan cihaz Snapdragon 710 işlemci ve açılır-kapanır ön kamera ile geliyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo bugün K3 olarak adlandırılan yeni bir orta sınıf telefon tanttı. Modern tasarım trendlerinden nasibini alan cihaz çentiksiz ekran ve açılır-kapanır selfie kamerası ile birlikte geliyor. Ayrıca iyi de bir işlemcisi var.
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Oppo K3, yüzde 91 ekran-gövde oranına sahip. Akıllı telefon 6.5 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) AMOLED ekran taşıyor. Qualcomm Snapdragon 710 yonga setinden güç alan cihaz 6 ve 8 GB RAM'li olarak tercih edilebilecek. Aynı zamanda 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçeneklerinin olduğunu belirtelim. Daha fazlası için microSD kart desteği de mevcut.

Çift arka kamera ve 3.765 mAh pil

Cihazın arka tarafında 16 megapiksel ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi var. Kullanıcıların düşük ışıkta ve gece çekimlerinde daha iyi performans alabilmeleri için Ultra Clear Night View 2.0 modu bulunuyor. 16 megapiksel sensörlü ön kamera ise 200.000 açma-kapama testinden geçen açılır-kapanır mekanizma ile çalışıyor.
Akıllı telefonda VOOC 3.0 hızlı şarj desteği olan 3.765 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında 6. nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, USB Type-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve Game Boost 2.0 yer alıyor. Cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0 ile çıkacağını da ekleyelim.
İşte Oppo K3'ün fiyat etiketleri:
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama = 230 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama = 275 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama = 332 dolar
Ön siparişe açılan akıllı telefon 1 Haziran tarihinde satışa sunulacak. Şimdilik sadece 6 GB RAM'li varyantı satın alınabilecek. Daha sonra da 8 GB RAM ile güçlendirilmiş versiyonu piyasaya sürülecek.

https://www.gizmochina.com/2019/05/23/oppo-k3-with-sd710-notch-less-display-and-16mp-pop-up-selfie-camera-official-for-1599-yuan-230/ Yorum Yaz
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Mesutzgvn 2 hf.
En azından ekran temiz.
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Rodin 2 hf.
Şu kamerayı hala ekranın altına koyacak teknoloji yok mu? yoksa akıl mı edemiyorlar?
Koy işte ekranın altına, saat göstergesinin yanına falan, ekranı kaplayan uygulamalarda(video, oyun vs.) kullanım dışı kalsın, geri kalan işlemlerde aktif olur. Çok zor bir mühendislik olmasa gerek?
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Giresunlufuk 2 hf.
Açılır-kapanır ön kamera benim gibi takıntılı insan varsa sıkıntı cidden. Kesim bozarım onu ben :)
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Bloodin 2 hf.
Bizim Oppo Türkiye saçma sapan gereksiz pahalı cihazları getirip asla alınmayacak fiyatlardan sunacağına bunları getirmeli işte, 230 dolarlık olandan oranın vergisini çıkmadan ve burada %50 ÖTV eklesen bile 2500 TL civarı oluyor, Oppo Türkiye istese bu cihazı getirir ve 2000'den bile satar, takır takır da satar ama adamların satış yapmaya niyeti yok ki... Satmamak için uğraşıyorlar
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MS4343 2 hf.
Huawei'nin başına gelenlerden sonra Çinli Markalardan telefon da alınmaz!
Her an her şey olabilir...
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Ohol Oula 2 hf. MS4343
1.5 aydır Xiaomi kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Böyle Amerika ve Güney Kore destekli arkadaşlara aldırmayın
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b@d0 2 hf.
adam açma kapama mı sayacak ha bozuldu ha bozulacak diye. gerilim filmi gibi.
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Manhunt Three 2 hf. b@d0
200.000 az değil merak etme...
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