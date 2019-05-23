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Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan tazminat alabilir

Facebook yaklaşık 6.8 milyon kullanıcının fotoğraflarını açığa çıkardı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, para cezası kesti. Verileri açığa çıkan kullanıcılar Facebook'tan tazminat talep edebilir.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan tazminat alabilir
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Facebook, yaklaşık 6 ay önce ortaya çıkan bir güvenlik açığı ile 6.8 milyon kullanıcının fotoğrafının açığa çıktığını duyurmuştu. Konuyla ilgili gelişmeleri takip eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook’a toplam 1 milyon 650 bin lira para cezası verdi. Güvenlik açığından etkilenmesi muhtemel kullanıcılar Facebook’tan tazminat talep edebilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye’de yaklaşık 300 bin Facebook kullanıcısının söz konusu veri ihlalinden etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundan İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Genel Sekreteri, Veri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burak Özdağıstanlı kullanıcıların firmadan tazminat talep edebileceğini söyledi.

Facebook’a ceza kesilmesinin iki temel sebebi olduğuna dikkati çeken Özdağıstanlı, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki, Facebook tarafından kişisel verilerin korunması için yeterli teknik ve idari tedbirleri almadığına kanaat getirilmesi, ikinci olarak da kişisel verilerin yetkisiz kişilerce ele geçirildiğinin ve veri ihlalinin Facebook tarafından kuruma bildirmemesi. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı her şirket, büyüklüğüne bakılmaksızın mutlaka KVKK konusunda çalışma yürüten uzman avukatlar ve bu konuda teknik hizmet veren bilişim uzmanlarına danışmalı. Veri sorumlusu olarak nitelendirilen bu şirketler eğer bugüne kadar başlamadılar ise mutlaka kanuna uyum için yapılması gereken uyum çalışmalarını başlatmalı ve alınması gereken hukuki, idari ve teknik her türlü tedbiri almalılar. Burada, veri sorumlusu bünyesinde hangi verilerin işlendiğinin tespit edilmesi, verisi işlenen kişilere bilgilendirme yapılması, bu verilere erişim konusunda gerekli kontrollerin yapılması ve tedbirlerin alınması ve verilere yetkisiz bir erişim söz konusu olması durumunda bildirim yapılması gibi adımlar var."

Zarar görülmüşse tazminat talep edilebilir

Facebook, veri ihlalinden etkilenen kişilere uygulama üzerinden bildirimde bulunmaya başladı. Özdağıstanlı, Facebook tarafından kendisine bildirim yapılanlar veya veri ihlalinden etkilenmiş olduğunu düşünenler ile bağlantı kurarak, kişisel verilerin işlenip işlenmediğinin öğrenilebileceğini, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebileceğini dile getirerek, "Mağdurlar, kişisel verilerin kimlere aktarıldığı konusunda bilgi talep edebilir, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, bir zarar görmüşse tazminat talep edebilir." ifadelerini kullandı.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/veri-magdurlari-facebooktan-tazminat-talep-edebilir/1484179 Yorum Yaz
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MacGyver. 2 hf. en beğenilen
birazdan dh ölücüleri toplanıp gerekli organizasyonu yaparlar...
"Facebook'tan tazminat alıyoruz! -ANA KONU- (Tazminatlar yatmaya başladı)"
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Bay Robot 2 hf.
80 milyonun tc numarasından tut açık adresine kadar ifşa olduk. Devletten de tazminat alabiliyor muyuz?
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IhtiyarDelikanli 2 hf.
mağdurum tazminatımı istiyorum
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1 Avatar
matrix52 2 hf.
ciddi ciddi başvuralım ödesin mark cebinden
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Ohol Oula 2 hf.
Gacılara attığım çıplak fotoğraflarım malum sitelerde dolaşıyor. Yüklü miktarda tanzimat isteyeceğim.
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alemburda34 2 hf.
Benimki kıymetli en üst tazminatı istiyorum. Sonra bilgilerimi isterseniz torrente verin önemli değil 😅
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Marjinal01 2 hf.
Çok mahrem fotolarım vardı, aynı oranda tazminat talebim olacak. Ayıptır kardeşim, böyle iş mi olur? FB dedik güvendik...
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ugur2005 2 hf.
o
rtak hareket edelimmm

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Donald Trump 2 hf.
Kesin alır
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tuncayç20 2 hf.
Eşimin facebook hesabını ele geçirip yakın arkadaşlarından para toplamışlar yaklaşık 5 bin tl şikayetler sistemden yaptık ama adama bana gel zararını ödüyim demez herhalde ve bunu nasıl kanatlarım pufff
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greenflash 2 hf.
tazminat davası açmayı düşünenlere yardımcı olunur
Ben de dava açacağım. Avukat değilim. Kurum 1 milyon 650 bin lira ceza kesmiş. Kurum zarar görmeden bu rakamı istiyorsa kişi başına 1 milyon 650 bin lira dip tazminat miktarı olmalı
3 Yanıt Yanıtla +2
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gtx295 2 hf. greenflash
Uzun zaman dir kullanmiyorum ama hocam benide Yaz başvurup alalim :D
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candyman 2 hf. greenflash
Beni de ekleyin valla ciddiyim
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candyman 2 hf. greenflash
Yaz yaz beni de yaz abi
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Omisis046 2 hf.
Ciddiyim kişi başı kaç veriyorlar.
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Askaparta 2 hf.
Feysim yok, yüzüm rahat.
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