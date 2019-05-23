Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan tazminat alabilir

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Facebook, yaklaşık 6 ay önce ortaya çıkan bir güvenlik açığı ile 6.8 milyon kullanıcının fotoğrafının açığa çıktığını duyurmuştu. Konuyla ilgili gelişmeleri takip eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook’a toplam 1 milyon 650 bin lira para cezası verdi. Güvenlik açığından etkilenmesi muhtemel kullanıcılar Facebook’tan tazminat talep edebilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye’de yaklaşık 300 bin Facebook kullanıcısının söz konusu veri ihlalinden etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundan İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Genel Sekreteri, Veri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burak Özdağıstanlı kullanıcıların firmadan tazminat talep edebileceğini söyledi.

Facebook’a ceza kesilmesinin iki temel sebebi olduğuna dikkati çeken Özdağıstanlı, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki, Facebook tarafından kişisel verilerin korunması için yeterli teknik ve idari tedbirleri almadığına kanaat getirilmesi, ikinci olarak da kişisel verilerin yetkisiz kişilerce ele geçirildiğinin ve veri ihlalinin Facebook tarafından kuruma bildirmemesi. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı her şirket, büyüklüğüne bakılmaksızın mutlaka KVKK konusunda çalışma yürüten uzman avukatlar ve bu konuda teknik hizmet veren bilişim uzmanlarına danışmalı. Veri sorumlusu olarak nitelendirilen bu şirketler eğer bugüne kadar başlamadılar ise mutlaka kanuna uyum için yapılması gereken uyum çalışmalarını başlatmalı ve alınması gereken hukuki, idari ve teknik her türlü tedbiri almalılar. Burada, veri sorumlusu bünyesinde hangi verilerin işlendiğinin tespit edilmesi, verisi işlenen kişilere bilgilendirme yapılması, bu verilere erişim konusunda gerekli kontrollerin yapılması ve tedbirlerin alınması ve verilere yetkisiz bir erişim söz konusu olması durumunda bildirim yapılması gibi adımlar var."

Zarar görülmüşse tazminat talep edilebilir

Facebook, veri ihlalinden etkilenen kişilere uygulama üzerinden bildirimde bulunmaya başladı. Özdağıstanlı, Facebook tarafından kendisine bildirim yapılanlar veya veri ihlalinden etkilenmiş olduğunu düşünenler ile bağlantı kurarak, kişisel verilerin işlenip işlenmediğinin öğrenilebileceğini, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebileceğini dile getirerek, "Mağdurlar, kişisel verilerin kimlere aktarıldığı konusunda bilgi talep edebilir, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, bir zarar görmüşse tazminat talep edebilir." ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/veri-magdurlari-facebooktan-tazminat-talep-edebilir/1484179