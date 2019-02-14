Fortnite yeni sezon Battle Pass hediye ediyor

Kısa bir süre önce Sevgililer Günü için iki haftalık bir etkinlik dönemi başlatan Fortnite; iki kat tecrübe puanı ve pembe temalı hediyeler gibi günü anlamına binaen ödüller veriyor. Bununla birlikte bir sürpriz de var.

Mücadele et kazan

Firma tarafından yapılan açıklamada Sevgililer Günü etkinliğinin sonuna kadar tüm Overtime etkinliklerini tamamlarsanız Sezon 8 Battle Pass hediye edilecek. Normalde Battle Pass fiyatı 950 V-bucks yani 10$ olarak belirlenmişti.

Fortnite v7.40 güncellemesinin bir parçası olan yeni promosyon 27 Şubat tarihine kadar devam edecek. Oyuncuların toplamda 13 adet Overtime mücadelesini tamamlaması gerekiyor.

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Sezon 8 Battle Pass içerisinde 100 civarında oyun içi kozmetik hediye yer alıyor ve ayrıca haftalık etkinliklere katılma hakkı da var. Sezon 8 için 7 tane özel görünüm olacağı da ifade ediliyor.

Yeni güncelleme ile ayrıca 22 Şubat tarihine kadar hediyeleşme imkânı yeniden açıldı. Yarına kadar ise Heartspan Glider’ı ücretsiz olarak bir arkadaşınıza hediye edebileceksiniz.

Ayrıca Catch adlı tüm silahların kaldırıldığı ve sadece atılabilir bomba atar gibi silahlara izin verilen yeni bir mod eklendi. Yine iki büyük takım olarak mücadele ettiğiniz Team Rumble adında bir mod daha bulunuyor.