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Fortnite yeni sezon Battle Pass hediye ediyor

Sevgililer Günü etkinliği boyunca 13 adet Overtime mücadelesini kazanan oyunculara Sezon 8 Battle Pass hediye ediliyor. Böylece oyuncular 10$ tasarruf etmiş olacak.
3 ay
3b
1
5
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce Sevgililer Günü için iki haftalık bir etkinlik dönemi başlatan Fortnite; iki kat tecrübe puanı ve pembe temalı hediyeler gibi günü anlamına binaen ödüller veriyor. Bununla birlikte bir sürpriz de var.

Mücadele et kazan

Firma tarafından yapılan açıklamada Sevgililer Günü etkinliğinin sonuna kadar tüm Overtime etkinliklerini tamamlarsanız Sezon 8 Battle Pass hediye edilecek. Normalde Battle Pass fiyatı 950 V-bucks yani 10$ olarak belirlenmişti.

Fortnite v7.40 güncellemesinin bir parçası olan yeni promosyon 27 Şubat tarihine kadar devam edecek. Oyuncuların toplamda 13 adet Overtime mücadelesini tamamlaması gerekiyor.

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 Sezon 8 Battle Pass içerisinde 100 civarında oyun içi kozmetik hediye yer alıyor ve ayrıca haftalık etkinliklere katılma hakkı da var. Sezon 8 için 7 tane özel görünüm olacağı da ifade ediliyor.

Yeni güncelleme ile ayrıca 22 Şubat tarihine kadar hediyeleşme imkânı yeniden açıldı. Yarına kadar ise Heartspan Glider’ı ücretsiz olarak bir arkadaşınıza hediye edebileceksiniz.

Ayrıca Catch adlı tüm silahların kaldırıldığı ve sadece atılabilir bomba atar gibi silahlara izin verilen yeni bir mod eklendi. Yine iki büyük takım olarak mücadele ettiğiniz Team Rumble adında bir mod daha bulunuyor.

 

https://www.engadget.com/2019/02/14/fortnite-season-8-battle-pass-free/ Yorum Yaz
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takami59 3 ay
apex legends diyecektim ama herkes farkında :D yakında cod blackout ya ayrı paket olarak satılır yada beleş olur. overwatch ta bi br çıkarırsa şaşırmam.
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Nerevarine 3 ay
Apex sağlam vurmuş demek oluyor bu.
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LGatakan 3 ay
İşte bunlar hep Apex Legends
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TearsForFears 3 ay
1 sezon sana yaklaşık 1500 papel ve bir sürü kostüm dans olarak geri dönüyor. Yani oyuna hiç para vermeyen biri bu beleşe verilecek sezonla önümüzdeki tüm sezonları beleşe getirip üstüne mağazadan alışveriş yapabilir. Epici tebrik etmek lazım bu kadar kazanmalarına rağmen herkese 2-3 ay sürecek sezonu beleşe veriyorlar.
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TearsForFears 3 ay
1 sezon sana yaklaşık 1500 papel ve bir sürü kostüm dans olarak geri dönüyor. Yani oyuna hiç para vermeyen biri bu beleşe verilecek sezonla önümüzdeki tüm sezonları beleşe getirip üstüne mağazadan alışveriş yapabilir. Epici tebrik etmek lazım bu kadar kazanmalarına rağmen herkese 2-3 ay sürecek sezonu beleşe veriyorlar.
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