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    Activision ve Microsoft anlaşmasında son tarih Ekim’e kadar uzatıldı

    Düzenleyici kurumlarla olan anlaşmazlıklar devam ederken beklendiği gibi Microsoft ve Activision Blizzard birleşme anlaşmasını Ekim ayına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
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    Activision ve Microsoft anlaşmasında son tarih uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma süreci İngiltere'deki yasal düzenlemelerin çözüme kavuşturulması için küçük bir gecikme yaşandı. Microsoft ve Activision Blizzard, İngiltere'deki düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmelerin sonucunu beklemek üzere birleşme anlaşmalarını uzatmayı kabul etti. Bilindiği üzere 18 Temmuz, satın alımın tamamlanması için son tarihti.

    Satın alım için son tarih 18 Ekim

    Activision Blizzard ve Microsoft tarafında yapılan açıklamada satın alımın tamamlanabilmesi için son tarihin 18 Ekim’e uzatıldığı belirtildi. Bu süreç zarfında Birleşik Krallık’ın düzenleyici kurumuyla olan anlaşmazlıkların çözülmesi gerekiyor. Aynı zamanda Birleşik Krallık, satın alımın 29 Ağustos'a kadar kapanmaması halinde anlaşma fesih ücretinin de 3 milyar dolardan 3,5 milyar dolara çıkarılmasını kabul etti. Ücret 15 Eylül'den sonra ise 4,5 milyar dolara yükselecek.

    Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının önünde halihazırda sadece İngiltere’nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) bulunuyor. CMA daha önce anlaşmayı engelleme kararı almıştı ancak ABD mahkemesinin kararının İngiltere'yi muhalefette yalnız bırakmasının ardından kurum satın alımı tekrardan görüşeceklerini açıkladı. CMA, yeniden yürüteceği inceleme sürecini 29 Ağustos tarihinde tamamlayacak.

    CMA, satın alma işleminin bulut oyun sektöründeki rekabeti engelleyebileceğinden endişe ettiği için anlaşmayı engellemişti. Microsoft bu endişelere, anlaşma kapandıktan sonra rakiplerine 10 yıllık lisans anlaşmaları sunarak yanıt verdi. Microsoft son olarak Sony ile yaptığı anlaşmayla Call of Duty serisinin 10 yıl daha PlayStation'da kalacağını taahhüt etti.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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