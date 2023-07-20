Activision ve Microsoft anlaşmasında son tarih Ekim’e kadar uzatıldı

Satın alım için son tarih 18 Ekim
Activision Blizzard ve Microsoft tarafında yapılan açıklamada satın alımın tamamlanabilmesi için son tarihin 18 Ekim’e uzatıldığı belirtildi. Bu süreç zarfında Birleşik Krallık’ın düzenleyici kurumuyla olan anlaşmazlıkların çözülmesi gerekiyor. Aynı zamanda Birleşik Krallık, satın alımın 29 Ağustos'a kadar kapanmaması halinde anlaşma fesih ücretinin de 3 milyar dolardan 3,5 milyar dolara çıkarılmasını kabul etti. Ücret 15 Eylül'den sonra ise 4,5 milyar dolara yükselecek.
Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının önünde halihazırda sadece İngiltere’nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) bulunuyor. CMA daha önce anlaşmayı engelleme kararı almıştı ancak ABD mahkemesinin kararının İngiltere'yi muhalefette yalnız bırakmasının ardından kurum satın alımı tekrardan görüşeceklerini açıkladı. CMA, yeniden yürüteceği inceleme sürecini 29 Ağustos tarihinde tamamlayacak.
CMA, satın alma işleminin bulut oyun sektöründeki rekabeti engelleyebileceğinden endişe ettiği için anlaşmayı engellemişti. Microsoft bu endişelere, anlaşma kapandıktan sonra rakiplerine 10 yıllık lisans anlaşmaları sunarak yanıt verdi. Microsoft son olarak Sony ile yaptığı anlaşmayla Call of Duty serisinin 10 yıl daha PlayStation'da kalacağını taahhüt etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)