Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adidas miCoach sadece Lumia modellerine özel olarak yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
605
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adidas miCoach sadece Lumia modellerine özel olarak yayınlandı

Adidas'ın sporseverlere yönelik olarak yayınladığı miCoach, Android ve iOS platformlarından sonra Windows Phone 8 platformuna da geldi.

Uygulama Bluetooth Smart üzerinden Lumia cihazlarınıza bağlayacağınız nabız takip cihazlarına da destek veriyor. Şimdilik bu destek Lumia 520/620/720 cihazları için geçerli.

Uygulama ile antrenmanlarınızın mesafe, güzergah, hız, yakılan kalori gibi bilgilerini tutarak animasyonları grafiklerde inceleyebiliyor ve sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.

Uygulama içerisinden Nokia Müzik uygulaması kontrol edilebiliyor. Antrenman tavsiyeleri ise ünlü koç Omar Gonzalez tarafından seslendirilen paketlerle veriliyor. GPS destekli güzergah takibi ile HERE haritalarında güzergahlar paylaşılabiliyor. Uygulama hedeflerinizi başlangıç ekranına da sabitleyebiliyor. 




Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BOOOOOOOOOOO 6 yıl en beğenilen
Eminim Adidas Apple ve Google a uygulamam yayınlansın diye ücret ödemiştir.
Microsoft da benim platformumda da uygulamanız olsun diye Adidasa ücret ödemiştir.
Eminim Adidas Apple ve Google a uygulamam yayınlansın diye ücret ödemiştir.Microsoft da benim platformumda da uygulamanız olsun diye Adidasa ücret ödemişt...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 3 yıl
adidas train & run 1.6.1449.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/adidas-train-run/9wzdncrfj0x7

This is the initial release of Windows 10 Mobile and an updated release for Windows 10 Tablets & Desktops.

- Track workouts with your Windows 10 Mobile device and analyze them on your phone, tablet or desktop.
- Track your activity, set your goals, see your activity history.
- Train on a training plan and perform coached workouts with your Windows 10 Mobile device.
- Profile with lifetime stats.
- Many improvements and bug-fixes.

Note:
- IMPORTANT: The app is not performance optimized for Windows 10 Mobile Insider Preview so it might work slower on those devices! In the final platform release this will be improved.
- The app is currently only in English, with more languages coming soon.
- S & F workouts are not supported yet.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




play.google.com/...



itunes.apple.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 6 yıl
Bize bunlarla gelin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BOOOOOOOOOOO 6 yıl
Eminim Adidas Apple ve Google a uygulamam yayınlansın diye ücret ödemiştir.
Microsoft da benim platformumda da uygulamanız olsun diye Adidasa ücret ödemiştir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Rehberi-2: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları 6 yıl Crucial M500 960GB SSD Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NUSRET: 10 yıl önce ayda 400 dolarla
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim