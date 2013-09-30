Adidas miCoach sadece Lumia modellerine özel olarak yayınlandı





Adidas'ın sporseverlere yönelik olarak yayınladığı miCoach, Android ve iOS platformlarından sonra Windows Phone 8 platformuna da geldi.





Uygulama Bluetooth Smart üzerinden Lumia cihazlarınıza bağlayacağınız nabız takip cihazlarına da destek veriyor. Şimdilik bu destek Lumia 520/620/720 cihazları için geçerli.





Uygulama ile antrenmanlarınızın mesafe, güzergah, hız, yakılan kalori gibi bilgilerini tutarak animasyonları grafiklerde inceleyebiliyor ve sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.





Uygulama içerisinden Nokia Müzik uygulaması kontrol edilebiliyor. Antrenman tavsiyeleri ise ünlü koç Omar Gonzalez tarafından seslendirilen paketlerle veriliyor. GPS destekli güzergah takibi ile HERE haritalarında güzergahlar paylaşılabiliyor. Uygulama hedeflerinizi başlangıç ekranına da sabitleyebiliyor.











