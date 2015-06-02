Adobe, 3D odaklı çalışmaları bulunan Mixamo'yu satın aldı

Üç boyutlu tasarım noktasında Photoshop'u oldukça gelişmiş bir noktaya getiren Adobe, çok daha iyi özellikler için yaklaşık 7 yıldır üç boyutlu tasarım konusunda çalışmalar gösteren Mixamo şirketini satın aldı.

Adobe bu doğrultuda Mixamo'nun üç boyut odaklı teknolojilerini Photoshop CC'nin gelecek sürümlerine dahil edecek ve bu sayede tasarımcılar 3D objeleri oluşturma, kişiselleştirme, değiştirme ve hareket ettirme noktasında çok daha geniş olanaklara kavuşacak. Aynı zamanda kullanıcılara yüzlerce yüksek kaliteli 3D modeller sunulacak, esnek ışık ayarlamaları verilecek ve genel olarak 3D objelerle çalışmak ciddi seviyede kolaylaştırılarak erişebilirlik arttırılacak.

Konu hakkında Adobe'nin hazırladığı sayfaya burada n ulaşabilirsiniz. Adobe'nin 20 personeli bulunan Mixamo'ya ne kadar ödediği şimdilik bilinmiyor.

http://venturebeat.com/2015/06/01/adobe-acquires-3d-graphics-firm-mixamo-will-integrate-tech-into-photoshop/