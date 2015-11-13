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Adobe Acrobat Reader'a "Dropbox" entegrasyonu

Yazılım dünyasının bir numaralı isimlerinden Adobe, popüler bulut depolama servisi Dropbox ile yaptığı işbirliğini iOS için Adobe Acrobat Reader üzerine genişlettti.
3 yıl
919
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Acrobat Reader'a

Uzun yıllardır PDF denildiği zaman akıllara gelen ilk uygulamalardan Adobe Acrobat Reader, iOS tarafında önemli bir entegrasyon kazandı.
Kısa süre önce Adobe ile Dropbox arasında detaylarına burada yer verdiğiniz önemli bir işbirliği gerçekleştirilmişti. Bu işbirliği meyvelerini vermeye başladı ve bugün Adobe Acrobat Reader'ın iOS sürümüne Dropbox entegrasyonu eklendi. Bu sayede kişiler popüler bulut depolama servisi Dropbox içerisinde yer alan PDF dosyalarına direkt olarak Acrobat Reader içerisinden ulaşabiliyor ve bu dosyaları rahatlıkla görüntüleyebiliyor. 
Dropbox temelinde açılan PDF dosyaları üzerinde işaretlemeler / çizimler yapılmasına da imkan tanıyan Acrobat Reader, yapılan bu değişiklikleri tekrar Dropbox'a kaydedebiliyor ve böylece çok büyük zaman kazancı sağlanabiliyor, verim arttırılabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Adobe Acrobat Reader''a aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

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