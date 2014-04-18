Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe, Android için Photoshop Express'i yeniledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
217
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adobe, Android için Photoshop Express'i yeniledi
Tasarım dünyasının yakından tanıdığı yazılım firmalarından Adobe, Android için Photoshop Express uygulamasını güncelledi.

Kişilerin Android cihazları üzerinde fotoğraf düzenlemesine imkan tanıyan başarılı uygulama Photoshop Express, yayınlanan yeni sürümüyle ise artık fotoğraflar üzerine çerçeveler ekleyebiliyor, yeşil göz (Flaşlı çekimlerde hayvanlarda oluşan) düzeltmesi yapabiliyor, eskiye oranla daha iyi gezinme sunuyor ve birçok hatadan kurtularak performans açısından yeniliklere kavuşuyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Photoshop Express uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kahraman0991 5 yıl
10 numara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Japon sever" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Zopo ZP700 video inceleme "Fiyat/Performans odaklı yeni oyuncu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim