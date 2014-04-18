Adobe, Android için Photoshop Express'i yeniledi

Tasarım dünyasının yakından tanıdığı yazılım firmalarından Adobe, Android için Photoshop Express uygulamasını güncelledi.





Kişilerin Android cihazları üzerinde fotoğraf düzenlemesine imkan tanıyan başarılı uygulama Photoshop Express, yayınlanan yeni sürümüyle ise artık fotoğraflar üzerine çerçeveler ekleyebiliyor, yeşil göz (Flaşlı çekimlerde hayvanlarda oluşan) düzeltmesi yapabiliyor, eskiye oranla daha iyi gezinme sunuyor ve birçok hatadan kurtularak performans açısından yeniliklere kavuşuyor.





Ücretsiz olarak elde edilebilen Photoshop Express uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile