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Adobe Lightroom, Android için ücretsiz yapıldı

Mobil tarafta fotoğraf düzenleme denildiği zaman akıllara gelen ilk uygulamalardan olan Adobe Lightroom, Android için tam anlamıyla ücretsiz yapıldı. Gelişmenin detayları haberimizde.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Lightroom, Android için ücretsiz yapıldı

Yazılım dünyasının bir numaraları isimlerinden Adobe, Android için Lightroom Mobile'ı gerçek anlamıyla ücretsiz hale getirdi.
Cihazlara indirilmesi her zaman ücretsiz olan ancak tam anlamıyla kullanmak için Adobe'un aylık ödeme planı Creative Cloud hesap girişi isteyen Android için Lightroom Mobile, iOS sürümünde uzun zaman önce yapılan değişikliği sonunda aldı ve artık Creative Cloud hesap giriş olmadan da efektif olarak kullanılmaya başlandı.
Akıllı telefon ve tabletlerde aktif olarak kullanılabilen Lightroom Mobile, fotoğraf düzenleme noktasında oldukça gelişmiş bir seçenek oluşturuyor ve Adobe'nin güçlü araçlarıyla masaüstüne yakın bir performans ortaya koyabiliyor. Modern bir arayüz üzerine kurulan uygulama, hazırlanan fotoğrafları hızlı olarak Facebook, Twitter, Instagram ve Flickr gibi ağlara da aktarabiliyor. Lightroom Mobile özellikle RAW desteğiyle dikkat çekiyor ve bildiğiniz üzere RAW fotoğraflar JPEG'e göre çok daha rahat ve detaylı şekillendirilebiliyor.
Artık zorunlu olmayan Creative Cloud hesabına sahip kullanıcılar ise ekstra olarak gelişmiş senkronizasyon desteği kazanıyor ve böylece mobilde başlanan bir çalışma masaüstünde tamamlanabiliyor. Uygulamaya aşağıda ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/07/adobe-lightroom-mobile-android-free/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ultracan 3 yıl
Bu uygulama nasıl çalışıyor? Sürekli senkronize ediyor ancak fotoğraf görünmüyor hiç. Bilgisayara da yükleyip senkronize etmek mecburi mi?
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