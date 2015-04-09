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Adobe, NAB fuarı öncesi Premiere Pro güncellemesi ile yeni uygulamalarını görücüye çıkarttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, NAB fuarı öncesi Premiere Pro güncellemesi ile yeni uygulamalarını görücüye çıkarttı
 
Yazılım dünyasının önemli isimlerinden Adobe, önümüzdeki hafta başlayacak olan NAB fuarı öncesi Premiere Pro'nun yeni özelliklerini ve yeni uygulamalarını görücüye çıkarttı.
Firmanın profesyonel video düzenleme işlemleri için hazırladığı yazılımlarından Premiere Pro, yeni sürümüyle ilk olarak "Lumetri Color" isimli renk düzenleme paneline kavuşacak. Bu panel sayesinde Lightroom'da fotoğraf düzenliyor gibi videoların renk ayarlamaları yapılabilecek ve bu bölüm aynı zamanda temel keskinlik, gölge / parlak alan kurtarma, parlaklık gibi ayarları da aktif olarak sunacak. Lumetri Color özelliğini gölge, orta ve parlak alanlar için üç bölüme ayıran Adobe, düzenlemeler için Premiere Pro dışına çıkılmasına da gerek bırakmayacak.
Adobe ayrıca "Project Candy" isimli yeni bir iOS uygulaması da kullanıma sunacak. Bu uygulama ile çekilen fotoğraflar içerisindeki renk profilleri çıkartılabilecek ve bu profiller direkt olarak başka fotoğraf ya da videolara filtre şekilde eklenebilecek. Bu filtreler aynı zamanda Creative Cloud ya da kısaca CC üzerinden Premiere Pro ve After Effects'e de hızlı bir şekilde aktarılabilecek. Premiere Pro'ya eklenecek olan bir diğer ilginç özellik ise "Time Tuner" adıyla geçiyor. Bu özellik mevcut projelerin gözle görünür bir fark yaratmadan %10 oranında kısaltılması ya da uzatılmasına imkan tanıyacak. Bu sayede de özellikle televizyon kanalları eski televizyon serilerini kısaltarak içerlerine daha çok reklam ekleyip tekrardan yayına alabilecek. Bu özellik tabi ki başka limitler doğrultusunda da videoların düzenlenmesine izin verecek.
Adobe, NAB fuarı öncesi Premiere Pro güncellemesi ile yeni uygulamalarını görücüye çıkarttı
 
Adobe'nin tanıtımını gerçekleştirdiği bir diğer yeni araç ise "Character Animator" isimiyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca bir masaüstü uygulaması olarak geliştirilen Character Animator, belirtildiği kadarıyla uzun zamandır geliştiriliyor ve kişilerin oldukça basit bir şekilde hareketli karakterler oluşturmasına yardımcı oluyor. İlginç olarak örneğin Photoshop gibi noktalarda hazırlanan karakterleri sisteme bağlı Web kameralardan yapılacak gerçek hareketlere göre hareket ettirebilen ya konuşturabilen (Video aşağıda) uygulama, temel olarak karakter animasyon süreci ile gerçeği harmanlıyor ve benzersiz bir deneyim vaat ediyor.
Yeni mobil ve masaüstü uygulamaları ile Premiere Pro yanında After Effects, Audition ve SpeedGrade gibi diğer yazılımları için de birçok altyapı güncellemesi duyuran Adobe, bu özelliklerin kullanılma sunulması içinse birkaç ay daha beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

http://www.theverge.com/2015/4/9/8371531/premiere-pro-lightroom-style-color-correction-grading-adobe Yorum Yaz
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