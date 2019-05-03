Adobe Photoshop ve Lightroom abonelik ücreti iki katına çıkarılıyor

Adobe açıklamasına göre henüz “test edilen” fiyat arttırma stratejisi, ilk olarak PetaPixel tarafından tespit edildi ve aylık ücreti 10 dolardan 20 dolara çıkarıyor.

En ucuz Creative Cloud abonelik seçeneği olan Fotoğrafçılık paketi, içerisinde Lightroom CC, Lightroom Classic CC, Photoshop CC ve 20GB bulut depolamasını barındırıyordu. Yeni paket ise bu üç uygulamayı 1TB bulut depolamasıyla birleştirerek fiyatı iki katına çıkarıyor.

Bu paket ülkemizde 53,12 TL’den sunuluyordu fakat yeni paket bu fiyatı ikiye katlayarak 106 TL’den listeleniyor. Bu artışla birlikte yeni paket, bir üst paket olan tek Creative Cloud uygulaması + 100GB depolama alanına kıyasla 1 dolar daha ucuz hale geliyor.

https://www.adobe.com/tr/creativecloud/plans.html

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Belirli bölgelerdeki kullanıcılar eski fiyatlara (ülkemizde de dahil) erişebiliyor fakat Adobe tarafından yapılan açıklamaya göre yeni plan hala test aşamasında. Eğer testlerden olumlu sonuçlar alınırsa yeni plan her yerde tek geçerli seçenek olacak.