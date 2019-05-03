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Adobe Photoshop ve Lightroom abonelik ücreti iki katına çıkarılıyor

Profesyonel yazılımların Creative Cloud aboneliği altında kullanıcılara sunan Adobe, bu paketlerde bir değişikliği test ediyor. Bu değişiklik depolamayı arttırarak fiyatı iki katına çıkarıyor.
3 hf.
3,7b
1
9
Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Adobe Photoshop ve Lightroom abonelik ücreti iki katına çıkarılıyor
Adobe açıklamasına göre henüz “test edilen” fiyat arttırma stratejisi, ilk olarak PetaPixel tarafından tespit edildi ve aylık ücreti 10 dolardan 20 dolara çıkarıyor. 
En ucuz Creative Cloud abonelik seçeneği olan Fotoğrafçılık paketi, içerisinde Lightroom CC, Lightroom Classic CC, Photoshop CC ve 20GB bulut depolamasını barındırıyordu. Yeni paket ise bu üç uygulamayı 1TB bulut depolamasıyla birleştirerek fiyatı iki katına çıkarıyor.
Bu paket ülkemizde 53,12 TL’den sunuluyordu fakat yeni paket bu fiyatı ikiye katlayarak 106 TL’den listeleniyor. Bu artışla birlikte yeni paket, bir üst paket olan tek Creative Cloud uygulaması + 100GB depolama alanına kıyasla 1 dolar daha ucuz hale geliyor. 
Belirli bölgelerdeki kullanıcılar eski fiyatlara (ülkemizde de dahil) erişebiliyor fakat Adobe tarafından yapılan açıklamaya göre yeni plan hala test aşamasında. Eğer testlerden olumlu sonuçlar alınırsa yeni plan her yerde tek geçerli seçenek olacak.

https://www.adobe.com/tr/creativecloud/plans.html Yorum Yaz
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napolyon94 3 hf.
Adobe ağam bizimle dalga geçiyor.
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al-ozaria 3 hf. en beğenilen
Zaten ateş pahasıydı. Tüm uygulamalar, sınırsız süreli kullanım lisansı ile 200 tl dese neyse. İnsanları korsana yönlendirmek oluyor bu. :( Keşke CorelDRAW her konuda Adobe'in yerini alcak kadar gelişsede her işimizde onu kullanabilsek.
Zaten ateş pahasıydı. Tüm uygulamalar, sınırsız süreli kullanım lisansı ile 200 tl dese neyse. İnsanları korsana yönlendirmek oluyor bu. :( Keşke CorelDRAW her...
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alemburda34 3 hf.
Cloud diye diye anamızı ağlattılar.
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Free Man. 2 hf.
126 ödüyordum ama hepsi için 286 asla verilmez... Korsan indirir yola devam ederim.
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Algorithmus 2 hf. yeni yorumcu
Korsana geçme vakti.
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leocorte 3 hf.
42 TL'ye bütün uygulamaları almıştım. 1.5 yıl sonra yenilemem tabiki. 42'den 106 TL'ye çıkmış. %50 gelirse (53TL) alınır elbette.
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SKYFALL 3 hf.
Fotoğraf planının asıl fiyatı 29 TL idi doların artması sebebi ile 53 küsür liraya yükseldi birkaç aydır bu fiyatta 9.99$ iken biz 53 TL zamlı ödemiş olduk. Eski fiyatı hatırlatmak istedim. Zam gelirse hiç bir abonelik alınmaz lanet olası değersiz Turk lirası
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alemburda34 3 hf.
Cloud diye diye anamızı ağlattılar.
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al-ozaria 3 hf. en beğenilen
Zaten ateş pahasıydı. Tüm uygulamalar, sınırsız süreli kullanım lisansı ile 200 tl dese neyse. İnsanları korsana yönlendirmek oluyor bu. :( Keşke CorelDRAW her konuda Adobe'in yerini alcak kadar gelişsede her işimizde onu kullanabilsek.
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grafman09 2 hf. al-ozaria
Yaklasık 20 yıldır grafikerlik yapan birisi olarak diyebilirim ki, adobe alternatifsiz değil artık.. Fakat patronları ve piyasayı yeni programlara adapte etmek zor. Corelin 20. sürümünü kullanırken sektör 12. versiyonu kullanıyor çoğu yerde..
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interwap 3 hf.
Hem abonelik hemde zam.
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napolyon94 3 hf.
Adobe ağam bizimle dalga geçiyor.
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