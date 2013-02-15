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Adobe Photoshop'un V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Photoshop'un V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı
Günümüzde dünyanın tartışmasız en iyi fotoğraf düzenleme ve grafik tasarım yazılımı olan Adobe Photoshop'un, 1990 yılında piyasaya çıkan V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı.
ABD merkezli Bilgisayar Tarihi Müzesi (Computer History Museum) tarafından ve Adobe'nin izni ile yayınlanan V1.01 sürüm kodları, 1990 yılında Thomas Knoll tarafından yazılmış. Pascal programlama diliyle yazılmış olan kodlar toplam 128 bin satırdan oluşuyor ve Photoshop'un temelini oluşturuyor.
Günümüzde inanılmaz bir gelişme göstermiş olan Photoshop'un ilk ortaya çıktığı hali ve kaynak kodları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.computerhistory.org/atchm/adobe-photoshop-source-code/ 
 
Adobe Photoshop'un V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı
Adobe Photoshop'un V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı
Adobe Photoshop'un V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı

http://www.computerhistory.org/atchm/adobe-photoshop-source-code/ Yorum Yaz
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kk king 1 yıl
128 bin
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DH Misafiri 1 yıl
adobe un reklamını yapmaya ihtiyacımı var.
rakip varmış gibi :)
sende yap böyle program koy kendi resmini diyelim buda hacıminatü
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Kemal K. 6 yıl
vay anasını
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SystemApps 6 yıl
photoshop terk
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TheLastNinja2 6 yıl
budavar
göz gördüm göz gördüm beyin bedava illimünati hebele hübele heeeee

pohahaha
+1
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YaKuBuX 6 yıl
konunun tamamen dışı ama masonu öcü zannedenler bıktırdı artık.
türkiyenin en büyük locası hür ve kabul edılmıs masonlar locasının başkanı,bılgı unıversıtesının de rektoru su an.anlamıssınızdır umarım.
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adam olun 6 yıl
göz gördüm göz gördüm
beyin bedava illimünati
hebele hübele heeeee
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DraGonS 6 yıl
odlar toplam 128 bin satırdan oluşuyor ve Photoshop'un temelini oluşturuyor

OHA 128 bin mi :S Tek kişi kaç günde yazmış lan bunu. Bir günde hatasız 300 satır kod yazsa bu adam. 426 günde bitirir bu adam bu programı. Oha.
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CVenturas 6 yıl
Masonluk diz boyu.
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ColDasHeLL 6 yıl
reklamımı yapma adobe .
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