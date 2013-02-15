Adobe Photoshop'un V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı









Günümüzde dünyanın tartışmasız en iyi fotoğraf düzenleme ve grafik tasarım yazılımı olan Adobe Photoshop'un, 1990 yılında piyasaya çıkan V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı.

ABD merkezli Bilgisayar Tarihi Müzesi (Computer History Museum) tarafından ve Adobe'nin izni ile yayınlanan V1.01 sürüm kodları, 1990 yılında Thomas Knoll tarafından yazılmış. Pascal programlama diliyle yazılmış olan kodlar toplam 128 bin satırdan oluşuyor ve Photoshop'un temelini oluşturuyor.

Günümüzde inanılmaz bir gelişme göstermiş olan Photoshop'un ilk ortaya çıktığı hali ve kaynak kodları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

http://www.computerhistory.org/atchm/adobe-photoshop-source-code/

http://www.computerhistory.org/atchm/adobe-photoshop-source-code/