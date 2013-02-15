Adobe Photoshop'un V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı

Haber Editörü
Günümüzde dünyanın tartışmasız en iyi fotoğraf düzenleme ve grafik tasarım yazılımı olan Adobe Photoshop'un, 1990 yılında piyasaya çıkan V1.01 sürümünün kaynak kodları yayınlandı.
ABD merkezli Bilgisayar Tarihi Müzesi (Computer History Museum) tarafından ve Adobe'nin izni ile yayınlanan V1.01 sürüm kodları, 1990 yılında Thomas Knoll tarafından yazılmış. Pascal programlama diliyle yazılmış olan kodlar toplam 128 bin satırdan oluşuyor ve Photoshop'un temelini oluşturuyor.
Günümüzde inanılmaz bir gelişme göstermiş olan Photoshop'un ilk ortaya çıktığı hali ve kaynak kodları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.computerhistory.org/atchm/adobe-photoshop-source-code/
http://www.computerhistory.org/atchm/adobe-photoshop-source-code/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
rakip varmış gibi :)
sende yap böyle program koy kendi resmini diyelim buda hacıminatü
pohahaha
+1
türkiyenin en büyük locası hür ve kabul edılmıs masonlar locasının başkanı,bılgı unıversıtesının de rektoru su an.anlamıssınızdır umarım.
beyin bedava illimünati
hebele hübele heeeee
OHA 128 bin mi :S Tek kişi kaç günde yazmış lan bunu. Bir günde hatasız 300 satır kod yazsa bu adam. 426 günde bitirir bu adam bu programı. Oha.