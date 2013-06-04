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Adobe Reader, Windows Phone 8 için kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Reader, Windows Phone 8 için kullanıma sunuldu
Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinde Adobe'nin başarılı PDF görüntüleme uygulaması Adobe Reader, Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıma sunuldu.
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip telefonlar üzerinde PDF dosyalarının okunmasına, bu dosyalar içerisine şifreler ya da farklı notlar eklenmesine, doküman içerisinde arama yapılmasına ya da farklı görüntü modlarının kullanılmasına imkan sağlayan Adobe Reader, ayrıca belgeler içerisinden farklı yazıların kopyalanmasına da izin veriyor ve sade ara yüzüyle kolay bir kullanım ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Adobe Reader uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/adobe-reader/134e363e-8811-44be-b1e3-d8a0c60d4692 Yorum Yaz
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ATX_Babakart 3 yıl CanTnçr
microsoft.com/...
Bu varken gereksiz bence. Ama olsun isteyen kullanır.
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e-Militarist 3 yıl
Adobe Reader 16.0.13.7027

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/adobe-reader/9wzdncrfj2gh

Adobe Reader, platformlar ve aygıtlar arasında PDF belgelerini güvenli bir şekilde görüntüleme ve bu belgelerle etkileşim kurma konusunda güvenilen liderdir ve ücretsizdir. Windows Phone aygıtlarınızda PDF belgeleriyle çalışmak için ücretsiz Adobe Reader mobil uygulamasını yükleyin. Şifre korumalı belgeler de dahil olmak üzere çok çeşitli PDF türlerine kolaylıkla erişin. PDF dosyalarını dönüştürmek ve dışa aktarmak için Adobe Document Services ile birlikte kullanın.
Adobe ExportPDF çevrimiçi hizmetini kullanarak PDF dosyalarını Word veya Excel belgelerine dışa aktarma
• Kolay düzenleme için PDF dosyalarını DOC, DOCX, XLSX veya RTF formatlarına dışa aktarın
• ExportPDF'i Adobe Reader'ın içinden satın alın ve kullanın

Adobe PDF Pack çevrimiçi hizmetlerini kullanarak PDF dosyaları oluşturma
• Word, Excel veya PowerPoint'ten PDF dosyaları oluşturun
• Kolay paylaşım için görüntüleri PDF dosyasına dönüştürün
• PDF Pack'i Adobe Reader'ın içinden satın alın ve kullanın

Acrobat.com ile bulut içinde belge depolama ve bunlara erişme
• Acrobat.com ile tüm masaüstü ve mobil aygıtlarınızda dosya paylaşın
• Değişiklikleri otomatik olarak buluta tekrar kaydedin
• Acrobat.com aracılığıyla birden fazla aygıtta okurken kaldığınız yerleri eşitleyin

PDF belgelerinde açıklama ekleme ve yorum yapma
• Vurgula, üstünü çiz ve altını çiz araçlarını kullanarak geri bildirim sağlayın
• Yapışkan notlarla PDF'inizde herhangi bir yere yorum ekleyin
• Bir PDF dosyasından metin seçin ve panoya kopyalayın

OneDrive Entegrasyonu
• Adobe Reader'dan OneDrive'daki dosyalara erişin

PDF belgelerini görüntüleme ve açma
• PDF belgelerini SD karttan ve dahili bellekten hızlıca açın
• Şifre korumalı PDF'leri ve yapışkan notları görüntüleyin
•Belirli bir bilgiyi bulmak için metinde arama yapın
•Tek sayfa veya sürekli kaydırma modlarını seçin


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oltanoltan 6 yıl
Markette başka Reader uygulamaları var bunun bir artısı yoksa gereksiz.
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exoz 6 yıl
Valla marketteki microsoft ve diğer uygulama bunun göstermediği pdfleri gösteriyor. Adobe Reader garantinin hesap kesim özetini göstermiyor mesela.
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