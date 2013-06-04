Adobe Reader, Windows Phone 8 için kullanıma sunuldu

Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinde Adobe'nin başarılı PDF görüntüleme uygulaması Adobe Reader, Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıma sunuldu.

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip telefonlar üzerinde PDF dosyalarının okunmasına, bu dosyalar içerisine şifreler ya da farklı notlar eklenmesine, doküman içerisinde arama yapılmasına ya da farklı görüntü modlarının kullanılmasına imkan sağlayan Adobe Reader, ayrıca belgeler içerisinden farklı yazıların kopyalanmasına da izin veriyor ve sade ara yüzüyle kolay bir kullanım ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Adobe Reader uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/adobe-reader/134e363e-8811-44be-b1e3-d8a0c60d4692