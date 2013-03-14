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Adobe, popüler iki ürününün kutulu satışına son veriyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, popüler iki ürününün kutulu satışına son veriyor
Grafik tasarım, video, ses ve internet uygulamaları için ürettiği harika yazılımlar ile tanınan dünyaca ünlü Adobe firması, Creative Suite ve Acrobat ürünlerinin kutulu satışlarının sona ereceğini açıkladı.
Kısa bir zaman önce ortaya çıkan ve Adobe yetkilileri tarafından doğrulanan bilgiye göre firma, piyasada hali hazırda satılan Creative Suite ve Acrobat ürünlerinin kutulu satışlarının sona erdirerek, çevrimiçi satış yollarına daha fazla ağırlık verecek. Yakın zamanda resmi olarak kullanıma açılan Creative Cloud servisine ağırlık verilmek istenmesinden dolayı yapıldığı düşünülen bu gelişme, yeni bilgisayar sistemleri üzerinden kaldırılmaya başlanan CD/DVD sürücüleri düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir adım olarak gösteriliyor.
Kutulu satışları biten ürünlere kullanıcılar Adobe'nin resmi sitesi ya da Creative Cloud servisi üzerinde erişebiliyorlar.  

http://www.techhive.com/article/2030623/adobe-plans-to-halt-boxed-sales-of-creative-suite-software.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bayraak 6 yıl
Her yeni sürümü çıktığında indirirdim şu Creative Suite Master Collection olanından. Crackli crackli kullanırdım huzur içinde
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Quiet Riot 6 yıl
playstyle
doğayı koruyalım !

Bir şey farketmez. Bu sayede 3g bağlantılarını veya wifi şebekelerine daha çok trafik eklenmiş olur yani giden cd ve dvdlerin yerine elektromanyetik dalga artıcak her iki türlüde pek bi fark olmaz :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Lord Melkor 6 yıl Quiet Riot
In.Flames
playstyle
doğayı koruyalım !

Bir şey farketmez. Bu sayede 3g bağlantılarını veya wifi şebekelerine daha çok trafik eklenmiş olur yani giden cd ve dvdlerin yerine elektromanyetik dalga artıcak her iki türlüde pek bi fark olmaz :)






Karnım ağrıdı gülmekten :)
500 mb lık şey indirmeyle bir dvd yi bir mi tutuyosun kutusuyla plastiğiyle
Sen tek başına ayda belki 200 gb kullanıyosun bu 200gb+500mb olmuş o da bir kereleğini çok mu fark olur
Bugün her film on gb ken ikisini kıyasladığına inanamıyorum
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SEO-Uzmanı 6 yıl
doğayı koruyalım !
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