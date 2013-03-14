Adobe, popüler iki ürününün kutulu satışına son veriyor

Haber Editörü
Grafik tasarım, video, ses ve internet uygulamaları için ürettiği harika yazılımlar ile tanınan dünyaca ünlü Adobe firması, Creative Suite ve Acrobat ürünlerinin kutulu satışlarının sona ereceğini açıkladı.
Kısa bir zaman önce ortaya çıkan ve Adobe yetkilileri tarafından doğrulanan bilgiye göre firma, piyasada hali hazırda satılan Creative Suite ve Acrobat ürünlerinin kutulu satışlarının sona erdirerek, çevrimiçi satış yollarına daha fazla ağırlık verecek. Yakın zamanda resmi olarak kullanıma açılan Creative Cloud servisine ağırlık verilmek istenmesinden dolayı yapıldığı düşünülen bu gelişme, yeni bilgisayar sistemleri üzerinden kaldırılmaya başlanan CD/DVD sürücüleri düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir adım olarak gösteriliyor.
Kutulu satışları biten ürünlere kullanıcılar Adobe'nin resmi sitesi ya da Creative Cloud servisi üzerinde erişebiliyorlar.
http://www.techhive.com/article/2030623/adobe-plans-to-halt-boxed-sales-of-creative-suite-software.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir şey farketmez. Bu sayede 3g bağlantılarını veya wifi şebekelerine daha çok trafik eklenmiş olur yani giden cd ve dvdlerin yerine elektromanyetik dalga artıcak her iki türlüde pek bi fark olmaz :)
Karnım ağrıdı gülmekten :)
500 mb lık şey indirmeyle bir dvd yi bir mi tutuyosun kutusuyla plastiğiyle
Sen tek başına ayda belki 200 gb kullanıyosun bu 200gb+500mb olmuş o da bir kereleğini çok mu fark olur
Bugün her film on gb ken ikisini kıyasladığına inanamıyorum