Adobe, popüler iki ürününün kutulu satışına son veriyor

Grafik tasarım, video, ses ve internet uygulamaları için ürettiği harika yazılımlar ile tanınan dünyaca ünlü Adobe firması, Creative Suite ve Acrobat ürünlerinin kutulu satışlarının sona ereceğini açıkladı.

Kısa bir zaman önce ortaya çıkan ve Adobe yetkilileri tarafından doğrulanan bilgiye göre firma, piyasada hali hazırda satılan Creative Suite ve Acrobat ürünlerinin kutulu satışlarının sona erdirerek, çevrimiçi satış yollarına daha fazla ağırlık verecek. Yakın zamanda resmi olarak kullanıma açılan Creative Cloud servisine ağırlık verilmek istenmesinden dolayı yapıldığı düşünülen bu gelişme, yeni bilgisayar sistemleri üzerinden kaldırılmaya başlanan CD/DVD sürücüleri düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir adım olarak gösteriliyor.

Kutulu satışları biten ürünlere kullanıcılar Adobe'nin resmi sitesi ya da Creative Cloud servisi üzerinde erişebiliyorlar.

http://www.techhive.com/article/2030623/adobe-plans-to-halt-boxed-sales-of-creative-suite-software.html