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Adobe'un yeni yapay zekası, Photoshop uygulanmış yüzleri belirleyebiliyor

Adobe'un geliştirdiği yeni yapay zeka, gelişmiş grafik düzenleme yazılımı Photosop ile manipüle edilmiş yüzleri belirleyebilecek. Konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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2
2
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Photoshop kelimesi, günümüzde bir grafik yazılımının isminden çok, manipüle edilerek değiştirilmiş fotoğraflar için sıklıkla kullanılmakta. Adobe'un geliştirdiği bu yazılımla artık öyle ustaca düzenlemeler yapılıyor ki, fotoğrafın düzenlemeden geçtiğini anlamak neredeyse imkansız bir hale geliyor. Ancak yakında buna da bir çare bulunabilir.

Şimdilik yüzdeki değişiklikleri algılıyor

Yanlış bilgi ve görsellerin ışık hızıyla yayılabildiği internet ortamı, çağımızın en büyük sorunlarından birisi. Adobe'un geliştirdiği yeni bir yapay zeka ile, bu olayın önüne bir nebze de olsa geçilmesi sağlanabilir. Zira, Photoshop'un yapımcısı olan şirket, geliştirdiği yeni bir yapay zeka ile fotoğraflardaki yüzlere yapılan manipülasyonları algılayabiliyor. Derinlemesine bir öğrenme şekli olan bu teknolojinin geliştirilmesi, internetten alınan binlerce fotoğraf ve Photoshop komut dosyaları ile sağlanmış.
Adobe araştırmacısı Richard Zhang, geliştirdikleri bu yeni teknoloji ile ilgili olarak: "Görüntü düzenlemelerini geri döndürmek için sihirli bir evrensel "geri al" düğmesi fikri hala gerçeklikten çok uzak. Ancak, tükettiğimiz dijital bilgilere güvenmenin zorlaştığı bir dünyada yaşıyoruz ve bu araştırma alanını daha fazla genişletmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. Şimdilik sadece yüzlerdeki düzenlemeleri algılayan bu yapay zekanın, fotoğrafın tümüne yapılan manipülasyonları tespit edecek kadar geliştirilip geliştirilmeyeceği konusunda ise şimdilik bir bilgi yok.

https://theblog.adobe.com/adobe-research-and-uc-berkeley-detecting-facial-manipulations-in-adobe-photoshop/ Yorum Yaz
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Askaparta 4 gün
Sosyal güzeller çirkinleşecek.
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mosyozzz 4 gün
İnstagram modellerinin gözü yaşlı.
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