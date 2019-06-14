Analistlere göre iPhone 11 beklemeye değer bir telefon olmayacak

Yeni nesil iPhone modelleri, Eylül ayında tanıtılacak ve analiz şirketi Mizuho Securities tarafından paylaşılan yeni bir rapor, cihazın beklemeye değecek bir şey getiremeyeceğini yönünde. Analistlere göre iPhone 11, sadece küçük iyileştirmelerle piyasaya sürülecek.

Sızıntılardan bildiğimiz üzere bu yılın Eylül ayında yine üç farklı iPhone modeli tanıtılacak. iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın halefleri olacak bu modeller için çıkan söylentilerin ise, Apple kullanıcılarını pek memnun etmeyeceğini söylemek mümkün. Analistler, dış tasarımların mevcut cihazlarla hemen hemen aynı olacağını ve ekran boyutunun ve çözünürlüğünün 2018 serisiyle aynı olacağını belirtiyorlar.

Büyük değişiklikler beklenmiyor

3D Touch, yazılım tabanlı bir alternatifle değiştirilmek üzere ortadan kaldırılacak ve çerçeve boyutunda küçük değişiklikler de yaklaşmakta olan modellerde göreceğimiz değişiklikler olacak. Tüm bunlara ek olarak bileşen özellikleri, üretim kapasitesi, maliyetler ve enerji tasarrufu yeteneği nedeniyle 3D kamera da olmayacak, ancak analistler iPhone XS ve XS Max'ta üçlü kamera sistemi de dahil olmak üzere bazı kamera yükseltmelerini öngörüyorlar.

https://appleinsider.com/articles/19/06/13/mizuho-analysts-suggest-2019-iphones-will-lack-novelty-for-consumers

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iPhone XR'ın halefi desahip olacak ve XS ve XS Max modelleri,destekleyen üçüncü bir sabit odaklı süper geniş açılı lens içerecek. Raporda,Japan Display, LG Display ve muhtemelen Sharp tarafından üretilen ekranları kullanacağı belirtiliyor. Yeni iPhone XS modelleri ise Samsung ve LG tarafından üretilenekranlarla gelecek.modellerinin yeni bir işlemci ile gelmesi beklenirken, Apple'ında küçük değişiklikler yapacağı belirtiliyor.