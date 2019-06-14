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Analistlere göre iPhone 11 beklemeye değer bir telefon olmayacak

Yayınlanan yeni raporlara göre, Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı yeni nesil iPhone modelleri, beklemeye değer yeniliklerle gelmeyecek. İşte iPhone 11'de olacak değişiklikler.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yeni nesil iPhone modelleri, Eylül ayında tanıtılacak ve analiz şirketi Mizuho Securities tarafından paylaşılan yeni bir rapor, cihazın beklemeye değecek bir şey getiremeyeceğini yönünde. Analistlere göre iPhone 11, sadece küçük iyileştirmelerle piyasaya sürülecek.
Sızıntılardan bildiğimiz üzere bu yılın Eylül ayında yine üç farklı iPhone modeli tanıtılacak. iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın halefleri olacak bu modeller için çıkan söylentilerin ise, Apple kullanıcılarını pek memnun etmeyeceğini söylemek mümkün. Analistler, dış tasarımların mevcut cihazlarla hemen hemen aynı olacağını ve ekran boyutunun ve çözünürlüğünün 2018 serisiyle aynı olacağını belirtiyorlar.

Büyük değişiklikler beklenmiyor

3D Touch, yazılım tabanlı bir alternatifle değiştirilmek üzere ortadan kaldırılacak ve çerçeve boyutunda küçük değişiklikler de yaklaşmakta olan modellerde göreceğimiz değişiklikler olacak. Tüm bunlara ek olarak bileşen özellikleri, üretim kapasitesi, maliyetler ve enerji tasarrufu yeteneği nedeniyle 3D kamera da olmayacak, ancak analistler iPhone XS ve XS Max'ta üçlü kamera sistemi de dahil olmak üzere bazı kamera yükseltmelerini öngörüyorlar.
iPhone XR'ın halefi de çift kameraya sahip olacak ve XS ve XS Max modelleri, 120 dereceyi destekleyen üçüncü bir sabit odaklı süper geniş açılı lens içerecek. Raporda, LCD iPhone modellerinin Japan Display, LG Display ve muhtemelen Sharp tarafından üretilen ekranları kullanacağı belirtiliyor. Yeni iPhone XS modelleri ise Samsung ve LG tarafından üretilen OLED ekranlarla gelecek. iPhone 11 modellerinin yeni bir işlemci ile gelmesi beklenirken, Apple'ın işlemci tarafında da küçük değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

https://appleinsider.com/articles/19/06/13/mizuho-analysts-suggest-2019-iphones-will-lack-novelty-for-consumers Yorum Yaz
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WB 1 hf. en beğenilen
6’dan sonrasi mantara bagladi, bugun elinde 6 olan bir kisinin batarya ve kozmetik bir problemi olmadigi surece yeni cihaz almasina gerek yok..
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MustafaC53 1 hf.
Bunu bilmek için analist olmaya gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla +21
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RaptorFX 1 hf.
Telefonu yan çevir, kamera bölümü bildiğin izzet altınmeşe
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DH Misafiri 4 gün
ayfonun millet cigir atlarken neden gidim gidim telefonuna yenilikler kattigini daha net anliyorum. Cunku uretemiyorlar ne tasarim ne yenilik varsa yoksa yazilim ... microsoftun onune de bu telefon muhabbetiyle gecti zaten .. ayfon 6 dan beri ayni terane , fiyati disinda cigir acan yenilikler yok. Bu yuzden huawei den az satiyor .
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DH Misafiri 4 gün
Artık huawei almanın vakti geldi iphone bekleneni veremiyor
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Moving On 6 gün
Her sene aynı telefonu boyutunu ve fiyatını arttırıp piyasaya sürüyorlar zaten.
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Anonim1995 6 gün
valla bende iphone 7 var taş gibi telfon her işimi çok hızlı bir şekilde yapıyor bu kadar para vermeye kesinlikle değmez zaten yeni çıkan telefonların herhangi bir meziyetide yok yani
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SEO-Uzmanı 1 hf.
bunu bizim berberde söylüyor !
bunu duymak için bizim berbere bir uğrayın isterseniz :)
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RedManetics 1 hf.
Büyük bomba 2020’de olacak bence yeni tasarım watch,iphone,airpods gibi
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alpino 1 hf.
usb-c olsun yeter
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Kerim5100 1 hf.
Aaaaaa ama Ming Chi Kuo dememiş ki bunu o zaman spekülasyondur o dese kesin olurdu XD
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Shatteredthings 1 hf.
Apple ne zaman beklemeye değer bir ürün çıkardı ki zaten.
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terimer 6 gün Shatteredthings
Kelimesi kelimesine aynisini yazmak icin gelmistim. :-) Kesinlikle katiliyorum. Ama isheep'ler agizlari acik olarak yine sabahin korunde siraya girerler ;-)
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Burkiling 1 hf.
8 plustan çok memnunum, şimdiye kadar kullandığım en sorunsuz telefon. 2 ay sonra 2 yaşını dolduracak, 2020 eylülde çıkacak olan iphone 12 yi yurtdışından alırım, üzerine ne kadar kayıt ücreti bayılırsam bayılayım Türkiye fiyatından en az 5bin ucuza gelir. 8 plus ı en az 2 sene daha kardeşim kullanır. Yurtdışından 3500 e almıştım. Uzun vadeli kullanır ve yurtdışından alırsan iphone İdeal.
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