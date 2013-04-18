Adobe, yeni Photoshop içerisinde karşımıza çıkması beklenen "Shake Reduction" özelliği için bir video yayınladı





Profesyonel ya da amatör fotoğrafçıların bir numaralı yardımcıları arasında yer alan Photoshop'un yeni sürümü ile karşımıza çıkması beklenen "Shake Reduction" özelliği için Adobe tarafından bir video yayınladı.

Fotoğrafçıların en büyük problemlerinden birisi çekimler sonrası net olmayan (Bulanık) fotoğraflar ile karşılaşmaktır ve bu fotoğraflar çoğu zaman çöpe giderler. Bu sorunu çözmek için fotoğraf düzenleme programları içerisinde birçok araç yer alıyor olmasına rağmen, istenilen sonuçlar çoğu zaman elde edilemez. Bu amaçla Adobe tarafından yeni Photoshop sürümü içerisine eklenmesi beklenen ve Photoshop'un klasik filtre menüsü altına gelecek olan "Shake Reduction" özelliği, sadece birkaç fare tıklaması ile net olmayan fotoğrafların kurtarılmasına imkan sağlayabiliyor. Photoshop üstünde açık olan fotoğraf, "Shake Reduction" özelliği ile otomatik olarak algılanıyor ve netlik sorunu kolayca çözülebiliyor.

Daha önce Abode MAX 2011 etkinliği kapsamında tanıtılan bu yeni özellik için hazırlanmış resmi Adobe tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Yeni Photoshop sürümü ya da yeni "Shake Reduction" filtre seçeneği hakkında henüz bir tarih konuşulmuyor olsa da, çok yakın bir zaman içerisinde karşımıza çıkmaları bekleniyor.



