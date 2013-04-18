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Adobe, yeni Photoshop içerisinde karşımıza çıkması beklenen "Shake Reduction" özelliği için bir video yayınladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, yeni Photoshop içerisinde karşımıza çıkması beklenen

Profesyonel ya da amatör fotoğrafçıların bir numaralı yardımcıları arasında yer alan Photoshop'un yeni sürümü ile karşımıza çıkması beklenen "Shake Reduction" özelliği için Adobe tarafından bir video yayınladı.
Fotoğrafçıların en büyük problemlerinden birisi çekimler sonrası net olmayan (Bulanık) fotoğraflar ile karşılaşmaktır ve bu fotoğraflar çoğu zaman çöpe giderler. Bu sorunu çözmek için fotoğraf düzenleme programları içerisinde birçok araç yer alıyor olmasına rağmen, istenilen sonuçlar çoğu zaman elde edilemez. Bu amaçla Adobe tarafından yeni Photoshop sürümü içerisine eklenmesi beklenen ve Photoshop'un klasik filtre menüsü altına gelecek olan "Shake Reduction" özelliği, sadece birkaç fare tıklaması ile net olmayan fotoğrafların kurtarılmasına imkan sağlayabiliyor. Photoshop üstünde açık olan fotoğraf, "Shake Reduction" özelliği ile otomatik olarak algılanıyor ve netlik sorunu kolayca çözülebiliyor.
Daha önce Abode MAX 2011 etkinliği kapsamında tanıtılan bu yeni özellik için hazırlanmış resmi Adobe tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Yeni Photoshop sürümü ya da yeni "Shake Reduction" filtre seçeneği hakkında henüz bir tarih konuşulmuyor olsa da, çok yakın bir zaman içerisinde karşımıza çıkmaları bekleniyor.
Adobe, yeni Photoshop içerisinde karşımıza çıkması beklenen


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DH Misafiri 5 yıl
Photoshop programı olmayanlar www.ixotv.weebly.com
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hukumran 6 yıl
yılan hikayesine döndü. Kaç senedir bekliyoruz. Cs7 de gelir umarım. Adobeden de hiç bişey mi sızdırılmaz. :) Nete sızdırılsa da denesek yav.
Çalışma prensibine gelirsek.
Yukarıda iki arkadaş, biri bokeh etkisini de yok etmesin dedi diğeri de nası fotoğrafın bi kısmını seçtiği halde tümünü düzeltti dedi.
Aslında ikisinin cevabı da filtrenin adında saklı. Titreme sorunlarını düzeltebiliyor. Bokeh etkisini düzeltmek zaten mümkün değil. Bunun için önce referans kısmı seçiliyor fotoğrafın ne yönde titrediği belirleniyor ve hoop üstüste bindirilip net fotoğraf oluşturuluyor.
Şimdi diyeceksiniz keşke noise sorununu çözen bişey yapsalar bunun yerine.
Ama hayır. Teknik olarak noise sorununu da çözmüş bulunuyor. Bu filtreye güvenerek geceleri iso yükseltme yerine uzun pozlama kullanacak bu sayede photoshopun düzeltemeyeceği noiseli fotoğraf değil de iki dk da halledebileceği bulanık fotoğrafımız olacak.
Teknoloji gelişiyor.
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malumatfuruş 6 yıl
sihir bu
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[__Zahid__] 6 yıl
Oha ya millet cs 7 diyo biz hala cs 1.6 oynuyoz
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butze 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

Oha ya millet cs 7 diyo biz hala cs 1.6 oynuyoz


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zbilici 6 yıl
Nasıl oluyorsa sadece seçtiği bölge değil, diğer kısımlarda da bulanıklık kayboluyor!
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kojiro 6 yıl
Denemeden inanmam :P
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..dEnZeL.. 6 yıl
mükemmel sonuç çıktı
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civilbugra 6 yıl
bu yanlışlıkla pokeh'i de ortadan kaldırmasın :d
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Batuist 6 yıl
sonuç gerçekten harika.. .
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DH Misafiri 6 yıl
macbook da ps cook zor
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ozangunay 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

macbook da ps cook zor

Macbook' ta Photoshop' un neresi zor ki?Macbook Pro Early 2011 kullanıyorum, I5 2.5 ghz işlemci, 8 GB Ram ve 240 GB Sandisk SSD var. Photoshop CS6 kullanıyorum. Nikon D600 ün RAW dosyalarını çatır çatır açıp işleyebiliyorum (bir JPG dosyası işledikten sonra 24-25 MB olabiliyor). Nikon D800E nin RAW dosyalarını bile rahatlıkla işleyebilen arkadaşlarım var.
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Farwynd 6 yıl
CS7 için çıkacağı garanti. Bundan bir sene önce konferansta Photoshop'tan bağımsız olarak göstermişlerdi ve oldukça da yavaştı.
Fakat şuan Photoshop'a entegre edilmiş ve oldukça da hızlı.
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Guest-F8946C419 6 yıl
CS 6.5 çıkar daha sonra 7 çıkar diye düşünüyorum.
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