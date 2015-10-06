Adobe'un temel tasarım ve video uygulamaları artık dokunmatik uyumlu

Microsoft Surface Pro 3 duyurulduğu zaman temel tasarım uygulamalarının dokunmatik ekranlara uygun versiyonları üzerinde çalıştığını açıklayan Adobe, 2015 Max konferansı kapsamında bu altyapıyı resmileştirdi.

Bu doğrultuda Adobe'nın Indesign, Lightroom, Illustrator ve Photoshop dahil birçok popüler Creative Cloud uygulaması artık dokunmatik ekranlı Windows cihazlarda sadece parmak hareketleriyle rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Bu değişimi aynı zamanda video ve ses odaklı Premiere Pro, After Effects ile Audition uygulamaları da kazanıyor. Bunu yeni "Dokunmatik Çalışma Alanı" ile yerine getiren yazılım devi, böylece mobil kullanıma yönelik önemli bir adım atıyor.

Max 2015'in özel sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/10/05/adobe-touch-friendly-design-apps/