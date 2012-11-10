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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adreno 320 GPU'lu Nokia Lumia 920T ortaya çıktı

6 yıl
1,2b
1
63
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Adreno 320 GPU'lu Nokia Lumia 920T ortaya çıktı
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Nokia'nın Windows Phone 8'li amiral gemisi Lumia 920'nin yeni bir sürümü ortaya çıktı. Hisselerinin büyük çoğunluğu Çin hükümetine ait olan ülkenin en büyük operatörü China Mobile'ın resmi Sina Weibo sosyal paylaşım hesabından yayınladığı görüntüler, Finlandiyalı üreticinin uzak doğu ülkesinde Lumia 920T model numaralı bir üst düzey WP8 telefonu piyasaya süreceğini doğruladı. Lumia 920 ile neredeyse tüm özellikleri aynı olan cihaz, grafik birimi hususunda büyük bir güncellemeyi beraberinde getirecek.
4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel çözünürlüklü PureMotion HD+ ekran, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, 8.7MP çift LED flaşlı Carl Zeiss lens, PureView teknolojisi, 1.3MP arka kamera, Bluetooth 3.1, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, çift taşıyıcı ile 42.2Mbps hız desteği, A-GPS, GLONASS, NFC, USB OTG ve 2,000 mAh pile sahip olan uluslararası Lumia 920 modeli, 28nm üretim sürecinin uygulandığı Qualcomm'un Snapdragon S4 Plus serisi MSM8960 çipsetinden gücünü alıyor. Çift çekirdekli Krait işlemciye sahip bu donanımda Adreno 220'nin hızlandırılmış bir sürümü olan Adreno 225 GPU'su mevcut. Ancak Lumia 920T, OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil Adreno 320 grafik işlemcisini kullanarak Windows Phone 8 ekosisteminin ilk yeni nesil GPU'lu modeli oluyor ve grafik performansı anlamında rakipsiz hale geliyor.
Snapdragon S4 Pro serisi çift çekirdekli MSM8960T yonganın mevcut olduğu 920T, ilerleyen haftalarda China Mobile operatörüyle birlikte Çin'de satışa sunulacak. Aygıtın bölgesel bir Lumia 920 versiyonu olduğu biliniyor. Yine de Adreno 320'nin kullanılmış olması yakın zamanda daha güçlü çipsetlere sahip Windows Phone 8 telefonlarının çıkış yapacağına işaret ediyor. Fakat bu yıl yeni bir üst düzey Nokia ürününün tanıtılması beklenmiyor.

Adreno 320 GPU'lu Nokia Lumia 920T ortaya çıktı
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http://e.weibo.com/1932315612/z4m6a0IHw?retcode=6102 Yorum Yaz
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Vasto Lorde 6 yıl en beğenilen myhotyro
myhotyro
phyzik
ah şu windows phonelere androidteki tüm appler gelse düşünmeden windows phone alırdım çok harika bir kere donmadı şarjı çok iyi çok stabil mükkemmel arayüz

Gelmedi, daha almadınız, görmediniz ama "... çok stabil mükkemmel ..." diyebiliyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum.

wp 7,5ta wp8 gibi. Ayni tabanli sonucta. O zaman suan android 2.3 gibi kullanan bir kullanici yorum yapamaz android hakkinda , dediginiz ayni sey.
myhotyrophyzikah şu windows phonelere androidteki tüm appler gelse düşünmeden windows phone alırdım çok harika bir kere do...
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SerhanUygur 6 yıl
Ya istedigi kadar bolgesel olsun, hic mi akliniz almiyor, hali hazirda piyasaya surulmeye hazir bi ust model 920 vsrken, bi alt modelini butun dunyaya yayip satmaya calismanin ne kadar sacma bi hareket oldugunu gormuyor musunuz?
Habere gore Prototip degil bu telefon satisa cikiyor bolgese de olsa. Yani bu ust modeli dunyaya bi sure sonra yaymasi muhtemel. Simdi ben 920 alacak olsam icime kurt dusmez mi ya hadi o geldiginde ayni fiyata gelirse veya bunun fiyati duserse vsvs... Otomatikman beklemeye gecer insanl
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DH Misafiri 6 yıl
çoğu kişi ihtiyacı olanı alsa hiç kimse egosunu en üst model bende diyerek tatmin etmese bu şirketler bu kadar modeli ard arda sıralamaz. Tüketici artık çekirge misali piyasayı talan ediyor e şirketler de ellerini ovuşturacak tabi.. Sen yeter ki egonu okşamaya devam et onlar Adreno 320 de koyar 420de.. yakın geçmişte vatandaş 1000 liraya buzdalabı almak için bin takla atardı şimdi cepte taşınabilir cihazlara 1650 lira ya ucuz oluyor ya uygun.. Demek istediğimi anlayan bikaç kişi olsa kafi paylaşmak istedim.
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based_1984 6 yıl
nokia türkiye'ye özel yeni akıllı telefonu'nu tanıttı
letsgomobile.org/...
:D
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blackboard 6 yıl
Başlığı okuyup yorum yazanlar söyle bir kenara ayrılsın :)
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SystemApps 6 yıl
teknoloji hiç bir zaman durmayacak sürekli daha iyileri çıkacak.Ne istediğini bilmeyen gpu ve cpuya bakıp akıllı telefon aldığını sanan kullanıcılara acıyorum gerçekten.
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DH Misafiri 6 yıl
Şu anda s2 kullanıyorum 1 hafta sonra s3 alacağım keşke şu fiyatlar biraz aşağı çekilse neden derseniz samsung ativ s alma hayalim var ama eminimki fiyat çok uçuk olacak.....
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sharpie 6 yıl
DH Misafiri
OverClocK1ng
retro.920 daha satilmadan 920t cikmasi nokianin sonunun htc gibi olacagina isaret ediyor
Ben de tam yakın bir şey yazacaktım yorumu gördüm.Kendi eliyle 920 çıkmadan 920T ile onu baltaladı.Bu Nokia böyle yönetildiği sürece bir halt olmaz.Hayatımda gördüğüm en salak yönetim şekli.Şimdi 920 için bekleyen arkadaşlar da haklı olarakO kadar beklemişim, 2-3 ay daha bekler bunu alırım diyeceklerve haklılar da. Ben de olsam ben de beklerim yani....
haberi okumadığınız ne kadar belli 920T bölgesel bir cihaz yani çine özel. Kimileride koreye özel telefonlar çıkardı zaten değilmi?

olabilir.bölgesel bir pazar için tanıtılıp sonrada sondaki bir harfi değiştirilip tüm dünyaya satılan cihazlarıda biliyoruz.920 alacakların bi kere içine kurt düştümü düştü.@OverClocK1ng dediğide o ve haklıda.
şu anki wp8 cihazların içinden birini alacak olsam samsung ativ s alırdım.
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sharpie 6 yıl
DH Misafiri
Nokia neydi? Haa şimdi hatırladım; eskiden düğmeli takoz telefonları falan vardı galiba ericsson nokia alcatel falan

''eskiden''
sen eskiyi biliyormusun.dur o ne....süt içme saatin gelmiş.
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DH Misafiri 6 yıl
nokia hikaye
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DH Misafiri 6 yıl
şu an galaxy s3 sahibiyim telefondan çok memnunum ama gelecekte windows phoneyi düşünüyorum. androiden sıkıldım
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DH Misafiri 6 yıl
OverClocK1ng
retro.920 daha satilmadan 920t cikmasi nokianin sonunun htc gibi olacagina isaret ediyor
Ben de tam yakın bir şey yazacaktım yorumu gördüm.Kendi eliyle 920 çıkmadan 920T ile onu baltaladı.Bu Nokia böyle yönetildiği sürece bir halt olmaz.Hayatımda gördüğüm en salak yönetim şekli.Şimdi 920 için bekleyen arkadaşlar da haklı olarakO kadar beklemişim, 2-3 ay daha bekler bunu alırım diyeceklerve haklılar da. Ben de olsam ben de beklerim yani....

haberi okumadığınız ne kadar belli 920T bölgesel bir cihaz yani çine özel. Kimileride koreye özel telefonlar çıkardı zaten değilmi?
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