Adreno 320 GPU'lu Nokia Lumia 920T ortaya çıktı





Nokia'nın Windows Phone 8'li amiral gemisi Lumia 920'nin yeni bir sürümü ortaya çıktı. Hisselerinin büyük çoğunluğu Çin hükümetine ait olan ülkenin en büyük operatörü China Mobile'ın resmi Sina Weibo sosyal paylaşım hesabından yayınladığı görüntüler, Finlandiyalı üreticinin uzak doğu ülkesinde Lumia 920T model numaralı bir üst düzey WP8 telefonu piyasaya süreceğini doğruladı. Lumia 920 ile neredeyse tüm özellikleri aynı olan cihaz, grafik birimi hususunda büyük bir güncellemeyi beraberinde getirecek.

4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel çözünürlüklü PureMotion HD+ ekran, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, 8.7MP çift LED flaşlı Carl Zeiss lens, PureView teknolojisi, 1.3MP arka kamera, Bluetooth 3.1, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, çift taşıyıcı ile 42.2Mbps hız desteği, A-GPS, GLONASS, NFC, USB OTG ve 2,000 mAh pile sahip olan uluslararası Lumia 920 modeli, 28nm üretim sürecinin uygulandığı Qualcomm'un Snapdragon S4 Plus serisi MSM8960 çipsetinden gücünü alıyor. Çift çekirdekli Krait işlemciye sahip bu donanımda Adreno 220'nin hızlandırılmış bir sürümü olan Adreno 225 GPU'su mevcut. Ancak Lumia 920T, OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil Adreno 320 grafik işlemcisini kullanarak Windows Phone 8 ekosisteminin ilk yeni nesil GPU'lu modeli oluyor ve grafik performansı anlamında rakipsiz hale geliyor.

Snapdragon S4 Pro serisi çift çekirdekli MSM8960T yonganın mevcut olduğu 920T, ilerleyen haftalarda China Mobile operatörüyle birlikte Çin'de satışa sunulacak. Aygıtın bölgesel bir Lumia 920 versiyonu olduğu biliniyor. Yine de Adreno 320'nin kullanılmış olması yakın zamanda daha güçlü çipsetlere sahip Windows Phone 8 telefonlarının çıkış yapacağına işaret ediyor. Fakat bu yıl yeni bir üst düzey Nokia ürününün tanıtılması beklenmiyor.





http://e.weibo.com/1932315612/z4m6a0IHw?retcode=6102