Agatha Christie'nin Dead Man's Folly iPad için indirmeye sunuldu





Dedektif romanlarının aranılan ismi Agatha Christie, gizemli olaylarını bu kez iPad üzerinde kullanıcılarına sunmaya başladı.





Dead Man's Folly adlı oyun iPad için optimize edildi. Fenomen Hercule Poirot'un Nasse House'da meydana gelen bir cinayeti çözmeye çalıştığı Dead Man's Folly, kaliteli grafikleri bağımlılık yapıcı bir oynanış ile birleştiriyor.





Oyuncular zamana karşı yarışarak farklı senaryolar arasında kayıp nesneleri bulmaya ve gizemleri çözmeye çalışıyor. Oyun ücretsiz.



