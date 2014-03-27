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Agatha Christie'nin Dead Man's Folly iPad için indirmeye sunuldu

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Agatha Christie'nin Dead Man's Folly iPad için indirmeye sunuldu

Dedektif romanlarının aranılan ismi Agatha Christie, gizemli olaylarını bu kez iPad üzerinde kullanıcılarına sunmaya başladı.

Dead Man's Folly adlı oyun iPad için optimize edildi. Fenomen Hercule Poirot'un Nasse House'da meydana gelen bir cinayeti çözmeye çalıştığı Dead Man's Folly, kaliteli grafikleri bağımlılık yapıcı bir oynanış ile birleştiriyor. 

Oyuncular zamana karşı yarışarak farklı senaryolar arasında kayıp nesneleri bulmaya ve gizemleri çözmeye çalışıyor. Oyun ücretsiz. 


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Mianfei 5 yıl
Agatha Christie bu kadar düşmemeliydi
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