Age of Empires: Definitive Edition oyunu 2018'e ertelendi

Önümüzdeki hafta efsanevi RTS (gerçek zamanlı strateji) oyunu Age of Empires'ın günümüz teknolojisine uyarlanmış remastered versiyonunu oynamak için sabırsızlananlara kötü haber var. Oyun severler biraz daha beklemek zorunda kalacak. Age of Empires: Definitive Edition, 19 Ekim'de çıkacaktı ancak belirli bir tarih verilmeden 2018 yılının başına ertelendi.

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Gecikme hakkında açıklama yapan geliştirme ekibi, oyunun çeşitli modlarını test etmek için ekstra zamana ihtiyaç duyduklarını ve reboot (yeniden başlangıç) kapsamını genişletmek istediklerini söyledi. Konuyla ilgili yayınlanan blog yazısında, orjinal Age of Empires oyununun bir klasik olduğu ve dikkatli bir şekilde, saygı gösterilerek müdahale edilmeyi hak ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda sürekli olarak gelişen teknolojinin oyuncuların beklentilerini de değiştirdiğine dikkat çekilmiş.

kapalı beta sürümü denemeye davet ederek, oyunun modlarını kapsayan daha kapsamlı testler yapmaya başlayacaklarını söylüyor. Kapalı beta için Xbox Live hesabına ihtiyacınız olacak. Bu da oyun çıktığında Steam'de olmayacağı sadece Windows Mağazası'nda yayınlanacağı anlamına geliyor. Geliştiriciler binlerce oyuncuyu şu andakidenemeye davet ederek, oyunun modlarını kapsayan daha kapsamlı testler yapmaya başlayacaklarını söylüyor. Kapalı beta için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz ancak Microsoft Studios tarafından geliştirilen oyunda yer almak için birhesabına ihtiyacınız olacak. Bu da oyun çıktığında'de olmayacağı sadece Windows Mağazası'nda yayınlanacağı anlamına geliyor.

https://www.ageofempires.com/news/age-empires-de-release-update/