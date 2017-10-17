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Age of Empires: Definitive Edition oyunu 2018'e ertelendi

Age of Empires'ın geri dönüşünü bekleyenlere kötü haber var. Microsoft, Age of Empires: Definitive Edition'ın ertelendiğini ve en erken gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacağını duyurdu.
1 yıl
4,3b
1
17
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Önümüzdeki hafta efsanevi RTS (gerçek zamanlı strateji) oyunu Age of Empires'ın günümüz teknolojisine uyarlanmış remastered versiyonunu oynamak için sabırsızlananlara kötü haber var. Oyun severler biraz daha beklemek zorunda kalacak. Age of Empires: Definitive Edition, 19 Ekim'de çıkacaktı ancak belirli bir tarih verilmeden 2018 yılının başına ertelendi.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) modellerinin görüntüleri sızdı"
Gecikme hakkında açıklama yapan geliştirme ekibi, oyunun çeşitli modlarını test etmek için ekstra zamana ihtiyaç duyduklarını ve reboot (yeniden başlangıç) kapsamını genişletmek istediklerini söyledi. Konuyla ilgili yayınlanan blog yazısında, orjinal Age of Empires oyununun bir klasik olduğu ve dikkatli bir şekilde, saygı gösterilerek müdahale edilmeyi hak ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda sürekli olarak gelişen teknolojinin oyuncuların beklentilerini de değiştirdiğine dikkat çekilmiş.
Geliştiriciler binlerce oyuncuyu şu andaki kapalı beta sürümü denemeye davet ederek, oyunun modlarını kapsayan daha kapsamlı testler yapmaya başlayacaklarını söylüyor. Kapalı beta için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz ancak Microsoft Studios tarafından geliştirilen oyunda yer almak için bir Xbox Live hesabına ihtiyacınız olacak. Bu da oyun çıktığında Steam'de olmayacağı sadece Windows Mağazası'nda yayınlanacağı anlamına geliyor.

https://www.ageofempires.com/news/age-empires-de-release-update/ Yorum Yaz
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Age of Empires 4 yapmak bu kadar mı zor ne aptal bir firma
3 Yanıt Yanıtla +20
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eP_362 1 yıl tobepeople
tobepeople
Age of Empires 4 yapmak bu kadar mı zor ne aptal bir firma

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1 Avatar
kasif987 1 yıl
Oyun çıkmış, tecrübe eden var mı hocam ?
microsoft.com/...
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
Koskoca mazi canlanır gözümde :)
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coreytoddgray2 1 yıl
III'ten cok farki yok gibi sanki gorsel acidan?
Sabirsizlikla bekliyorum en sevdigim oyun.
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Father Torque 1 yıl
AoE 1'i istersen 8K yap, birkaç sene önce yayınlanan AoE 2 HD'nin yanında sönük kalır.
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forgot 1 yıl
bu tür oyunlarda yapay zeka hataları oluyor. Civilizationda uniteyi silince, para kazanmak gibi. Sanırım onun için çalışmalar yapıyolar.
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DH Misafiri 1 yıl
Betaya üye oldum oyunun yayinlamma tarihi olarak 31 aralik 2018 gösterdi.
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maximus8282 1 yıl
Hepsini birleştireceklerine bütün seriyi yenileyip tek tek satacaklar mı?
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al-ozaria 1 yıl
Vatandaşlar Nokia'nın oyun sektöründeki karşılığıdır. Zaten çoğunluğun bir beklentisi yoktu.
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kasif987 1 yıl al-ozaria
Orijinal bi tabir olmuş hocam. umalım da öyle çıkmasın
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kreat 1 yıl
Geç olsun güç olmasın. Altı üstü bir kaç ay. O kadar beklediniz, biraz daha bekleyin.


Biz de Medieval 3 bekleyelim
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artenis 1 yıl kreat
kreat

Geç olsun güç olmasın. Altı üstü bir kaç ay. O kadar beklediniz, biraz daha bekleyin.


Biz de Medieval 3 bekleyelim


Ne oyundu be... 2006 da deliler gibi oynamıştım medieval 1 den sonra devrim gibiydi grafikler hala daha iyidir oynanır. Bütün seriyi aldım birkaçı kaldı kaçırdığım ikinci el arıyorum.
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Age of Empires 4 yapmak bu kadar mı zor ne aptal bir firma
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Ejihov 1 yıl tobepeople
Sen yap da oynayalım.
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eP_362 1 yıl tobepeople
tobepeople
Age of Empires 4 yapmak bu kadar mı zor ne aptal bir firma

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NakahNiyesuh 1 yıl tobepeople
tobepeople
Age of Empires 4 yapmak bu kadar mı zor ne aptal bir firma

Yapıldı zaten 4, çıkacak yakında.
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