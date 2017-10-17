Age of Empires: Definitive Edition oyunu 2018'e ertelendi

Haber Editörü
Önümüzdeki hafta efsanevi RTS (gerçek zamanlı strateji) oyunu Age of Empires'ın günümüz teknolojisine uyarlanmış remastered versiyonunu oynamak için sabırsızlananlara kötü haber var. Oyun severler biraz daha beklemek zorunda kalacak. Age of Empires: Definitive Edition, 19 Ekim'de çıkacaktı ancak belirli bir tarih verilmeden 2018 yılının başına ertelendi.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) modellerinin görüntüleri sızdı"
Gecikme hakkında açıklama yapan geliştirme ekibi, oyunun çeşitli modlarını test etmek için ekstra zamana ihtiyaç duyduklarını ve reboot (yeniden başlangıç) kapsamını genişletmek istediklerini söyledi. Konuyla ilgili yayınlanan blog yazısında, orjinal Age of Empires oyununun bir klasik olduğu ve dikkatli bir şekilde, saygı gösterilerek müdahale edilmeyi hak ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda sürekli olarak gelişen teknolojinin oyuncuların beklentilerini de değiştirdiğine dikkat çekilmiş.
Geliştiriciler binlerce oyuncuyu şu andaki kapalı beta sürümü denemeye davet ederek, oyunun modlarını kapsayan daha kapsamlı testler yapmaya başlayacaklarını söylüyor. Kapalı beta için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz ancak Microsoft Studios tarafından geliştirilen oyunda yer almak için bir Xbox Live hesabına ihtiyacınız olacak. Bu da oyun çıktığında Steam'de olmayacağı sadece Windows Mağazası'nda yayınlanacağı anlamına geliyor.
https://www.ageofempires.com/news/age-empires-de-release-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
microsoft.com/...
Sabirsizlikla bekliyorum en sevdigim oyun.
Biz de Medieval 3 bekleyelim
Ne oyundu be... 2006 da deliler gibi oynamıştım medieval 1 den sonra devrim gibiydi grafikler hala daha iyidir oynanır. Bütün seriyi aldım birkaçı kaldı kaçırdığım ikinci el arıyorum.
Yapıldı zaten 4, çıkacak yakında.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4311 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, oyun ve