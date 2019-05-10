Age of Wonders 3 oyunu Humble Bundle ile ücretsiz

Her hafta önemli bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan Humble Bundle platformuna bu hafta Age of Wonders 3 oyunu konuk oluyor. 2014 çıkışlı oyun Steam üzerinde 49TL olarak satılmaktaydı.

Age of Wonders 3 neler sunuyor?

Age of Wonders 3; ödüllü strateji serisinin merakla beklenen üçüncü oyunuydu. Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Age of Wonders 3; rol yapma ve bina inşaası türlerini bir araya getiriyordu.

Ayrıca Bkz. "Hediye sandıklarının çocuklara yasaklanması için ABD’de kanun teklifi hazırlandı"

6 farklı ırktan birini seçtikten sonra kurmaya başladığınız imparatorluğunuz da bu ırkın teknik özelliklerine göre şekilleniyor. Yeni yerler keşfederek, fethederek ve kaynak toplayarak imparatorluğunuzu büyütüyorsunuz.

Senaryo modunda ilerlediğiniz oyunda her iki tarafı da seçebiliyorsunuz. Ayrıca 8 kişiye kadar çoklu oyuncu savaşları da yapılıyor. Rastgele harita üretim özelliği sayesinde sonsuz senaryolar geliştirebiliyorsunuz. Kampanya 11 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Aldığınız şifreyi ise Steam üzerinde 16 Mayıs’a kadar aktive etmeniz gerekiyor.



