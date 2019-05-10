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Age of Wonders 3 oyunu Humble Bundle ile ücretsiz

Beğenilen Age of Wonders serisinin üçüncü oyunu bu hafta Humble Bundle platformu üzerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunun Steam mağazası fiyatı 49TL seviyesinde.
1 hf.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Her hafta önemli bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan Humble Bundle platformuna bu hafta Age of Wonders 3 oyunu konuk oluyor. 2014 çıkışlı oyun Steam üzerinde 49TL olarak satılmaktaydı.

Age of Wonders 3 neler sunuyor?

Age of Wonders 3; ödüllü strateji serisinin merakla beklenen üçüncü oyunuydu. Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Age of Wonders 3; rol yapma ve bina inşaası türlerini bir araya getiriyordu.

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6 farklı ırktan birini seçtikten sonra kurmaya başladığınız imparatorluğunuz da bu ırkın teknik özelliklerine göre şekilleniyor. Yeni yerler keşfederek, fethederek ve kaynak toplayarak imparatorluğunuzu büyütüyorsunuz.

Senaryo modunda ilerlediğiniz oyunda her iki tarafı da seçebiliyorsunuz. Ayrıca 8 kişiye kadar çoklu oyuncu savaşları da yapılıyor. Rastgele harita üretim özelliği sayesinde sonsuz senaryolar geliştirebiliyorsunuz. Kampanya 11 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Aldığınız şifreyi ise Steam üzerinde 16 Mayıs’a kadar aktive etmeniz gerekiyor.


 

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Haplo 1 hf.
Ne kadarı Civ 5, ne kadarı Age of Wonders 3?
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gs09gs09 1 hf.
Fena degil gibi duruyor :) strateji severim zaten hala lord of the rings the battle for middle earth 2 oyanayan biriyim :) bu turu seviyorum ne yazik ki oyun gelistiricileri paso battle royal neymis bu battle royal ya arkadas moba oyunlari gibi bununda tarihi gecer :)
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SEO-Uzmanı 1 hf.
gazı kaçmış gazoz diyorum, başka bir şey değil işte !'
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a_y_k_u_t 1 hf.
Teşekkürler, kodu etkinleştirip indirmeye başladım bile :) Öncesinde de oynamıştım, kaç aylardır ücretsiz oyunları ekliyorum ama ilk defa indirmeye değecek bir oyun oldu. Strateji seven arkadaşlara öneririm kesinlikle indirin.
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Xrollann 1 hf.
Tişikkirlir sipirmin!
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sniper23 1 hf.
Bedava oyun?
Hemen saldırıyorum.
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