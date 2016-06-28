AIDA64 artık Sailfish platformunda

Sistem bileşenlerini detaylı bir şekilde öğrenmenizi sağlayan AIDA64 yazılımı, bu hafta itibariyle yeni bir platforma daha adımını atıyor. Mobil dünyanın mütevazi işletim sistemi Sailfish OS, artık AIDA64 uygulamasına kavuştu.

Önceki MeeGo projesinden ayrılan Nokia mühendislerinin kurduğu Jolla girişimi, Sailfish OS adında yeni bir mobil işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına giriş yapmıştı. AIDA64 desteği ile birlikte Sailfish cihazları da donanım bileşenleri gerçek zamanlı olarak görebilecek. Ayrıca özel bir widget ile gerçek zamanlı veriler ana ekrandan da takip edilebiliyor. Uygulama Sailfish uygulama mağazasından indirilebiliyor.

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Sailfish OS yanında uygulamanın Android sürümünde de güncelleme yapıldı. Güncelleme ile Android N desteğinin iyileştirilmesi, Vulkan arayüzü desteği, LCD panel bilgilerini görebilme, Mali grafik birimleri için voltaj ölçümü, PowerVR SGX grafik birimi frekans bilgisi gibi yenilikler ekleniyor.

Masaüstü tarafındaki AIDA64 v5.75 sürümünde ise Intel Kaby Lake ve Broadwell-E/EN/EP/EX işlemciler için hızlandırılmış 64-bit benchmark testleri, AMZ Zen işlemciler için geliştirilmiş destek, Kingston SSDNow UV400 SSD desteği, AMD Polaris ve Nvidia Pascal mimarilerine destek şeklinde yenilikler var.

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