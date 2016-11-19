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Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor

Tur rehberliği yapmak konusunda tecrübesi olan kullanıcılar, Airbnb tarafından kullanıma sunulan yeni özellik ile kendi programlarını geniş kitlelerin beğenisine sunabilecek.
2 yıl
3,9b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal alemin en büyük seyahat ve konaklama platformlarından birisi olan Airbnb, yeni güncellemesi ile kullanıcıların tecrübelerini paylaşabileceği ve belirli ödemeler alabileceği yeni bir yapıya bürünüyor.

Tur Rehberliği Tarzında Bir Yapı

Dün yapılan Airbnb Open konferansında firma bazı önemli özellikler duyurdu. İlk olarak Seyahatler adındaki yeni özellik kullanıcıların seyahat ettikleri bölgelerde daha yoğun tecrübeler bulabilmesine imkan tanıyacak. Bu özelliğin altında ise asıl önemli olan Tecrübeler adlı özellik yer alıyor.

Tecrübeler, yaşadığı yeri çok iyi tanıyan ve ziyaret edenlere hangi unsurların keyifli anlar yaşatacağını çok iyi bilen kişilere bir fırsat sunuyor. Bir tur rehberi gibi bir veya birkaç günlük programlar hazırlayan bu kişiler daha sonra Tecrübeler üzerinden bunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Belirtilen kadar sayı kadar katılım olduğunda ise program hayata geçiyor.

Hali hazırda 12 şehirde yaklaşık 500 program başlamış durumda. Bu şehirler Los Angeles, San Francisco, Miami, Detroit, Havana, Londra, Paris, Floransa, Nairobi, Cape Town, Tokyo ve Seoul şeklinde sıralanıyor. Programlar ise iki kategoride yer alıyor. Fotoğrafçılık dersleri gibi birkaç saatlik olanlar ve sörf tecrübesi gibi birkaç günlük olanlar. Programların yarısı 200$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Yoğun olanlar ise yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Fiyatları rehberler belirliyor.

Ayrıca Bkz. "Kavisli ekranlı bir telefon da Vivo’dan"

Airbnb yeni özellik için bazı standartlar belirlemiş. Rehberlerin program hazırlarken buna dikkat etmesi gerekiyor. Sonrasında ise yaklaşık bir hafta süreyle editörler programı inceliyor ve onay veriyor. Henüz liste dışı olan şehirlerden de rehberler program hazırlayabilecek. Airbnb talebe göre diğer şehirlere de bu özelliği açıp açmayacağına karar verecek. Hali hazırda platform üzerinde bu özellik başlamış durumda. 

 

https://www.airbnb.com.tr/experiences/73 Yorum Yaz
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Bender B. Rodriquez 2 yıl en beğenilen
Harika. Bende organik yasam tecrubesi programi olusturup tarlami çapalatayim bari
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teramit 2 yıl
hayatta kalma tecrübesiyle metrobüs programı başlatıyorum hemen
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1 Avatar
evvela 3 ay
Ben geçen sene airbnb yi kulandım harika bir gezzi oldu. 194 tl indirim veriyordu . şimdi 179 indirim . forum.donanimhaber.com/...
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xmen121 2 yıl
İlginç
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aylakbilgin 2 yıl
Para kazanmak artık çok kolay hemen bu eğitim kitini al ve yatarak para kazan
ParaTube Sistemi nedir neye yarıyor?
Bu sistemin en güzel tarafı ister yurtdışı affiliate (satış ortaklığı) ister Xticaret affiliate istersen de kendi ürün ve hizmetlerini pazarlamada kullanabilecek olman. Yani ParaTube sistemi sadece biz satış ortaklarına değil ürün ve hizmetlerini müşterilerle buluşturmaya çalışan firmalara da inanılmaz bir yöntem sağlıyor. Bence youtube dan para kazanma konusunda en etkili sistem. Hem bu videoları Google da ilk sayfaya getirmeyi sağladığı için reklamlarla da para kazanma yolunu seçebilirsin illa bişey satman da gerekmez. Videoları ilk izlediğimde ne kadar basit bir yöntemmiş buna mı para verdim diye düşündüm bir an ancak oldukça karmaşık bir işi Musa Bey öyle güzel ve basite indirgeyerek anlatmıştı ki bunu ancak tüm videoları izleyip bitirdiğimde anlayabilmiştim. Heyecanla ilk videomu youtube a yükledikten sonra 15 dakikada google ilk sayfada olduğunu gördüğümde heycandan yerimde duramadım gecenin bir yarısı. Eğitimi izlediğinizde kafanızda öyle şimşekler çakacak ki ParaTube Resmi Satış sayfasında belirtildiği kadar iddialı bir yöntem olduğunu hemen farkedeceksiniz. Ben gerçekten de Musa Beye 2015 in başlarında bizi böyle bir metotla tanıştırdığı için yeniden teşekkür etmek istiyorum. ParaTube sayesinde şu anda clickbankta da istediğim ürünlerin reklamlarını ücretsiz yapabiliyorum :). Çok gecikmeden bu seti indirimli fiyattan almanı öneririm çünki kısa bir süre sonra 149 tl ye dah asonra da 249 tl den satışı devam edeceği söylendi ki aynı programı yurtdışında almak için 249 dolar ödemek zorunda kalıyorsun üstleik de bu kadar destek almadan. Hiç zaman kaybetmeden bu yılın en iyi eğitim setine hemen BURDAN İNDİRİMLİ SAHİP OL.
tinyurl.com/...
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Mr.Fork 2 yıl
japonlara bi sultanahmet turu attıralım o zaman
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Para kazanmak sanki bu güne kadar mümkün değilmişte, bu uygulama sayesinde mümkün olmuş gibi saçma sapan bir anlam var başlıkta. Biraz daha özen lütfen.
"Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor"
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teramit 2 yıl
hayatta kalma tecrübesiyle metrobüs programı başlatıyorum hemen
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Firaristt 2 yıl
Oo koca tarla var. Çapa zamanı beleş işçi. Benzin 5 lira olmuş, makine yerine getir milleti çapalasınlar üstüne para versinler
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Bender B. Rodriquez 2 yıl en beğenilen
Harika. Bende organik yasam tecrubesi programi olusturup tarlami çapalatayim bari
Yanıtla +18
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Ac1DBuRN 2 yıl
Süper. Rüzgarsörfü ve Katamaran eğitimini içeren 1 haftalık program hazırlayıp yazlık evimde konaklatabilirim.
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