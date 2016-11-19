"Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor"

Sanal alemin en büyük seyahat ve konaklama platformlarından birisi olan Airbnb, yeni güncellemesi ile kullanıcıların tecrübelerini paylaşabileceği ve belirli ödemeler alabileceği yeni bir yapıya bürünüyor.

Tur Rehberliği Tarzında Bir Yapı

Dün yapılan Airbnb Open konferansında firma bazı önemli özellikler duyurdu. İlk olarak Seyahatler adındaki yeni özellik kullanıcıların seyahat ettikleri bölgelerde daha yoğun tecrübeler bulabilmesine imkan tanıyacak. Bu özelliğin altında ise asıl önemli olan Tecrübeler adlı özellik yer alıyor.

Tecrübeler, yaşadığı yeri çok iyi tanıyan ve ziyaret edenlere hangi unsurların keyifli anlar yaşatacağını çok iyi bilen kişilere bir fırsat sunuyor. Bir tur rehberi gibi bir veya birkaç günlük programlar hazırlayan bu kişiler daha sonra Tecrübeler üzerinden bunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Belirtilen kadar sayı kadar katılım olduğunda ise program hayata geçiyor.

Hali hazırda 12 şehirde yaklaşık 500 program başlamış durumda. Bu şehirler Los Angeles, San Francisco, Miami, Detroit, Havana, Londra, Paris, Floransa, Nairobi, Cape Town, Tokyo ve Seoul şeklinde sıralanıyor. Programlar ise iki kategoride yer alıyor. Fotoğrafçılık dersleri gibi birkaç saatlik olanlar ve sörf tecrübesi gibi birkaç günlük olanlar. Programların yarısı 200$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Yoğun olanlar ise yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Fiyatları rehberler belirliyor.

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Airbnb yeni özellik için bazı standartlar belirlemiş. Rehberlerin program hazırlarken buna dikkat etmesi gerekiyor. Sonrasında ise yaklaşık bir hafta süreyle editörler programı inceliyor ve onay veriyor. Henüz liste dışı olan şehirlerden de rehberler program hazırlayabilecek. Airbnb talebe göre diğer şehirlere de bu özelliği açıp açmayacağına karar verecek. Hali hazırda platform üzerinde bu özellik başlamış durumda.