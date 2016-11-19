"Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor"

Sanal alemin en büyük seyahat ve konaklama platformlarından birisi olan Airbnb, yeni güncellemesi ile kullanıcıların tecrübelerini paylaşabileceği ve belirli ödemeler alabileceği yeni bir yapıya bürünüyor.
Tur Rehberliği Tarzında Bir Yapı
Dün yapılan Airbnb Open konferansında firma bazı önemli özellikler duyurdu. İlk olarak Seyahatler adındaki yeni özellik kullanıcıların seyahat ettikleri bölgelerde daha yoğun tecrübeler bulabilmesine imkan tanıyacak. Bu özelliğin altında ise asıl önemli olan Tecrübeler adlı özellik yer alıyor.
Tecrübeler, yaşadığı yeri çok iyi tanıyan ve ziyaret edenlere hangi unsurların keyifli anlar yaşatacağını çok iyi bilen kişilere bir fırsat sunuyor. Bir tur rehberi gibi bir veya birkaç günlük programlar hazırlayan bu kişiler daha sonra Tecrübeler üzerinden bunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Belirtilen kadar sayı kadar katılım olduğunda ise program hayata geçiyor.
Hali hazırda 12 şehirde yaklaşık 500 program başlamış durumda. Bu şehirler Los Angeles, San Francisco, Miami, Detroit, Havana, Londra, Paris, Floransa, Nairobi, Cape Town, Tokyo ve Seoul şeklinde sıralanıyor. Programlar ise iki kategoride yer alıyor. Fotoğrafçılık dersleri gibi birkaç saatlik olanlar ve sörf tecrübesi gibi birkaç günlük olanlar. Programların yarısı 200$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Yoğun olanlar ise yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Fiyatları rehberler belirliyor.Ayrıca Bkz. "Kavisli ekranlı bir telefon da Vivo’dan"
Airbnb yeni özellik için bazı standartlar belirlemiş. Rehberlerin program hazırlarken buna dikkat etmesi gerekiyor. Sonrasında ise yaklaşık bir hafta süreyle editörler programı inceliyor ve onay veriyor. Henüz liste dışı olan şehirlerden de rehberler program hazırlayabilecek. Airbnb talebe göre diğer şehirlere de bu özelliği açıp açmayacağına karar verecek. Hali hazırda platform üzerinde bu özellik başlamış durumda.
https://www.airbnb.com.tr/experiences/73 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ParaTube Sistemi nedir neye yarıyor?
Bu sistemin en güzel tarafı ister yurtdışı affiliate (satış ortaklığı) ister Xticaret affiliate istersen de kendi ürün ve hizmetlerini pazarlamada kullanabilecek olman. Yani ParaTube sistemi sadece biz satış ortaklarına değil ürün ve hizmetlerini müşterilerle buluşturmaya çalışan firmalara da inanılmaz bir yöntem sağlıyor. Bence youtube dan para kazanma konusunda en etkili sistem. Hem bu videoları Google da ilk sayfaya getirmeyi sağladığı için reklamlarla da para kazanma yolunu seçebilirsin illa bişey satman da gerekmez. Videoları ilk izlediğimde ne kadar basit bir yöntemmiş buna mı para verdim diye düşündüm bir an ancak oldukça karmaşık bir işi Musa Bey öyle güzel ve basite indirgeyerek anlatmıştı ki bunu ancak tüm videoları izleyip bitirdiğimde anlayabilmiştim. Heyecanla ilk videomu youtube a yükledikten sonra 15 dakikada google ilk sayfada olduğunu gördüğümde heycandan yerimde duramadım gecenin bir yarısı. Eğitimi izlediğinizde kafanızda öyle şimşekler çakacak ki ParaTube Resmi Satış sayfasında belirtildiği kadar iddialı bir yöntem olduğunu hemen farkedeceksiniz. Ben gerçekten de Musa Beye 2015 in başlarında bizi böyle bir metotla tanıştırdığı için yeniden teşekkür etmek istiyorum. ParaTube sayesinde şu anda clickbankta da istediğim ürünlerin reklamlarını ücretsiz yapabiliyorum :). Çok gecikmeden bu seti indirimli fiyattan almanı öneririm çünki kısa bir süre sonra 149 tl ye dah asonra da 249 tl den satışı devam edeceği söylendi ki aynı programı yurtdışında almak için 249 dolar ödemek zorunda kalıyorsun üstleik de bu kadar destek almadan. Hiç zaman kaybetmeden bu yılın en iyi eğitim setine hemen BURDAN İNDİRİMLİ SAHİP OL.
tinyurl.com/...
"Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor"