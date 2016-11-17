Kavisli ekranlı bir telefon da Vivo’dan

Kavisli ekrana sahip akıllı telefon modası giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Ekran üreticilerinin artık yeterli üretim oranlarına ulaşması ile birlikte özellikle Çinli üreticilerin atak yapmaya başladığını görüyoruz. Bunlardan birisi olan Vivo, ikinci kavisli telefonunu duyurdu.
Yılın başlarında Xplay 5 adındaki akıllı telefonunu piyasaya süren firma şimdi de Xplay 6 modeli ile karşımızda. Her iki model de kavisli ekrana sahip olmasına karşın tedarikçi firmalarda bir değişiklik var gibi görünüyor.Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 7 geri mi dönüyor?"
Vivo Xplay 5 modelinde 5.43 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED kavisli ekran kullanılıyordu ve Samsung’dan tedarik ediliyordu. Yeni modelde ise 5.46 inçlik kavisli bir ekran mevcut ancak AMOLED vurgusu yapılmamış. Bu bakımdan tedarikçinin değişmiş olması büyük ihtimal.
Kamera Dikkat Çekici
Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan modele 6GB LPDDR4 RAM eşlik ediyor. Bu bakımdan önceki nesil model ile performans aynı kalıyor. 128GB depolama kapasitesi arttırılamazken, batarya 4080mAh kapasitesine yükseltilmiş. Büyük bataryaya karşın en ince noktada kasa kalınlığı 5.92mm seviyesinde tutulmuş. Genelde ise 8.4mm.
Parmak izi okuyucu ön kısımdaki Home tuşu içerisine entegre edilmiş. Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör ve derinlik algılayan 5MP çözünürlüğünde ikinci sensör yer alıyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen arka kamera çok hızlı odaklanabiliyor ve bokeh efektleri ortaya çıkarabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.
Etkileyici Ses Kalitesi
Vivo öteden beri ses konusunda en kaliteli malzemeleri kullanmaya dikkat ediyor. Bu modelde de ES9038 ve 3xOPA1622 ses yongaları kullanılmış. Tamamen metal kasaya sahip amiral gemisi için 655$ fiyat etiketi söz konusu. Satışlar 12 Aralık tarihinde başlıyor.
http://www.phonearena.com/news/Vivo-Xplay-6-unveiled-with-dual-curved-screen-Snapdragon-820-SoC-and-6GB-of-RAM_id87870 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
E peki nerde inovasyon abi, Çin telefonları donanım olarak hep aynı, şunu artık kabul etmek lazım ki son dönemde Samsung dışında inovasyon yapabilen marka yok, Çin'li markalarda baydı artık, zaten güncel donanımları birleştirerek telefon yapıp piyasaya sürüyor.
Eskiden toplama bilgisayar modaydı şimdi toplama telefon moda, ekranı al LG'den bilmem nerden al, işlemciyi al Qual den al, kamerayı al Sony'den, al sana VOLKAN K1 bende yaptım hemde bataryası 6000mahhhh..
Hadi bunları geçtim bizim yerli markalar ne yapıyor?
Adamlar Cin'in en iyilerinden, bilmediginizden siradan Cinli firma diye yorum yapmissiniz,Siz markayi bilmiyorsaniz adamlarin sucu ne ? Inovasyon neresinde bir arastirin ( vivo ve oppo ayni holdinge bagli, adamlar neler yapmis bir inceleyin)
Çinli Vivo = 655$
Evet kesinlikle iPhone çok pahalı. Ama kime göre, nereye göre?
Türkiye'de 3000 TL. Asgari ücret 1300 TL. Yani bir işçi 2,5 aylık maaaşını vermek zorunda. Bu pahalı değil fahiş demek.
Ancak Amerika'da 649 dolar. Asgari ücret yaklaşık 1500 dolar. yani orada bir işçi 1 aylık maaşıyla 3 tane iPhone alabiliyor.
Gelelim Çin'e, ne idiğü belirsiz (hiç bana 5.büyük demeyin. Tata da Hindistanda en çok satan araba. Çak mu iyi!) bir marka iPhone'dan bile üstelik Çin'de (ki ordaki asgari ücret Türkiye'yi bile aratır) 655 dolardan çıkıyor ve buraya yine gelmiş Apple'ye yardırıyorsunuz. Üstelik iPhone 7 deki işlemci bu bu markadaki işlemciye takla attırıyor, tur bindiriyor.
Ya matematik bilmiyorsunuz, ya kötü niyetlisiniz.
Samsung'un tepe modellerinni hangisi iPhone'den ucuz?
Sorun, hepsinin de pahalı olması.
hayyt kim tutar sizi!
Atış serbest!
yanlış bir karşılaştırma yapmışsınız!
Çin'deki bir işçinin aylık geliri bizle aynı hatta bizden fazladır. Neden ucuza üretirler; Belli hammaddeler devlet kontrolündedir, öyle zırt pırt fiyat artışı olmaz, herşeyi üretirler bu nedenle bizden daha ucuza temin ederler, Endüstri bölgelerinde altyapı hazırlığı tamdır, en önemlisi bizden verimli çalışırlar, (arı misali) komünist rejim olsada kapitalizmin dibine vururlar,Nüfus fazladır (bu hem avantaj hem dezavantajdır) Tüm dünyaya ürün satarlar, başkalarına yapa yapa, kopyalaya kopyalaya artık kendileride geliştirip üretmeye başladılar, Teknolojik ürünlerde son 10 yıldır çok kaliteli ve değerli firmaları oldu, dünyaya pazarlamayı öğrendiler. (Ucuz kalitesiz malı ürettiren biziz!)
"Ne idiğü belirsiz" dediğiniz firma neymiş kimmiş, ana firması neymiş, ne iş yaparmış, kalitesi nasılmış, pazar payı neymiş,pazarda konumlanması nasılmış, müşteri memnuniyet oranları nasılmış, bir araştırın ona göre yorum yapın!
Vivo xplay 6 firmanın üst modelidir, Iphone nasıl amerikada 600 küsür dolar ise , vivo xplay 6 da Çin'de 600 küsür dolardır.
Bunda herhangi bir problem yoktur.
Firmanın konumlandırılması ve kalitesi ve fiyatlandırması bu şekildedir. Buda gayet normaldir (Algınızda oluşan Çin malı ucuz ve kalitesizdir mantığı bunu söylemiyordur) Ve her modeli her ülkede satılmaz.
Tata Hindistan'da en çok satan marka değildir! (Suzuki Maruti ve Hyundai)Hindistan'da alt sınıf nufusu fazla olduğudan tüm ürünler ekonomik olmak zorundadır, (Tek kullanımlık şampuan gibi) (Hindistan'da belli bir süre yaşadım ve süreklide gelip giderim.İşim gereğide ekonomik ve sosyal durumlara hakimimdir) Bizdeki gibi aylık ücret alan bir kişinin iphone kullanması hindistan'da nadir görülen birşeydir, Gelirine ve ihtiyaçlarını karşılayan ürünü alırlar.
Ve Hindistan'da 2050 yılında dünyanın en büyük pazarı olacak, bu nedenle tüm firmalar orada ürün satmak için can atarlar (Hindistan'da da ürün satmak öyle çok kolay bir iş değildir, çok prosedürleri vardır)
Hindistan'da mavi yakalı sayısı bizim nüfusun 2 katıdır. Bu eğitimli ve gelir düzeyi iyi olan insanların nasıl bir tüketim alışkanlığı olabileceğini hayal edebilirmisiniz?
Vivo Hindistan pazarına yakın zamanda girdi, Orta sınıf cihazlar satar, gençleri hedef alır (Çindeki gibi) Hindistan'daki fabrikasında aylık 1 milyon telefon üretip satar :) Sponsorluk ile yaygınlaşmayı ve bilinirliği arttırmayı çok iyi yaparlar.
Her firmanın konumlandırılması, fiyat aralığı, model aralığı ve hitap edeceği kitle farklıdır. Size göre pahalı olması sizin kişisel fikrinizin ötesine geçemez, nasıl olsa doğru hedef kitlesi o ürünleri alıyor olacaktır!
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