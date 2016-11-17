Kavisli ekranlı bir telefon da Vivo’dan

Kavisli ekrana sahip akıllı telefon modası giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Ekran üreticilerinin artık yeterli üretim oranlarına ulaşması ile birlikte özellikle Çinli üreticilerin atak yapmaya başladığını görüyoruz. Bunlardan birisi olan Vivo, ikinci kavisli telefonunu duyurdu.

Yılın başlarında Xplay 5 adındaki akıllı telefonunu piyasaya süren firma şimdi de Xplay 6 modeli ile karşımızda. Her iki model de kavisli ekrana sahip olmasına karşın tedarikçi firmalarda bir değişiklik var gibi görünüyor.

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Vivo Xplay 5 modelinde 5.43 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED kavisli ekran kullanılıyordu ve Samsung’dan tedarik ediliyordu. Yeni modelde ise 5.46 inçlik kavisli bir ekran mevcut ancak AMOLED vurgusu yapılmamış. Bu bakımdan tedarikçinin değişmiş olması büyük ihtimal.

Kamera Dikkat Çekici

Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan modele 6GB LPDDR4 RAM eşlik ediyor. Bu bakımdan önceki nesil model ile performans aynı kalıyor. 128GB depolama kapasitesi arttırılamazken, batarya 4080mAh kapasitesine yükseltilmiş. Büyük bataryaya karşın en ince noktada kasa kalınlığı 5.92mm seviyesinde tutulmuş. Genelde ise 8.4mm.

Parmak izi okuyucu ön kısımdaki Home tuşu içerisine entegre edilmiş. Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör ve derinlik algılayan 5MP çözünürlüğünde ikinci sensör yer alıyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen arka kamera çok hızlı odaklanabiliyor ve bokeh efektleri ortaya çıkarabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Etkileyici Ses Kalitesi

Vivo öteden beri ses konusunda en kaliteli malzemeleri kullanmaya dikkat ediyor. Bu modelde de ES9038 ve 3xOPA1622 ses yongaları kullanılmış. Tamamen metal kasaya sahip amiral gemisi için 655$ fiyat etiketi söz konusu. Satışlar 12 Aralık tarihinde başlıyor.