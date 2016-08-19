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Airbus'tan otonom uçan taksiler geliyor

Firma tarafından yapılan açıklamada, gökyüzünde yolcu taşıyacak sürücüsüz taksiler için çalışmaların başladığı ve gelecek yıl itibariyle de ilk testlerin yapılacağı ifade edildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda, sürücüsüz araçlar için büyük yatırımlar yapılıyor ve önümüzdeki yıllarda ticari olarak projelerin hayata geçmesi bekleniyor. Peki gökyüzünde durum ne? Bu konuyla da Airbus ilgileniyor.

Firma tarafından yapılan açıklamada, gökyüzünde yolcu taşıyacak sürücüsüz taksiler için çalışmaların başladığı ve gelecek yıl itibariyle de ilk testlerin yapılacağı ifade edildi. Dünyanın en büyük ikinci havacılık firması olan Airbus, proje için pek çok önemli bileşeni bir araya getirmiş durumda.

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Airbus’ın projesi üç sacayağından oluşuyor. Uçan taksilerle yolculuk etmek isteyenler, Helipad adındaki özel duraklara gidiyor. zenHop adındaki insansız hava araçları, bekleyen yolcuları alıyor ve varış noktasındaki Helipad’e götürüyor. Yolcuların valizlerini ise, zenLuggage adındaki insansız hava araçları özel tüpler içerisinde varış noktasına götürüyor. Tüm bu sistemler, zenCyber adındaki güvenlik çözümü ile korunuyor. Projenin yolcuya maliyeti ise, standart taksi fiyatları ile aynı veya biraz daha üzerinde olacak.

Projenin tanımına bakıldığında, geliştirilecek araçların yanı sıra, şehrin altyapısında da değişiklik gerektiği anlaşılıyor zira bir toplu taşıma sisteminden bahsediyoruz. Sürekli çalışacak olan bu taksiler ne kadar dayanıklı olacak ve yolcular ne kadar bu sistemlere güvenebilecek, şimdilik muamma. Cevapları ise, testler başladığında görebileceğiz. 

 

http://thenextweb.com/insider/2016/08/19/airbus-wants-to-make-autonomous-flying-taxis/ Yorum Yaz
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aadnan 3 yıl en beğenilen
Başlık Boeing, açıklama Airbus. Ne iş Ekrem kardeşim..
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Eeltorm 3 yıl
Asfalt yolda sorunsuz gidebilen otonom araçlar bittide uçan otonom araçlar kaldı ama fikir güzel tabi.
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Guest-F2673E0F4 3 yıl
Tüp içinde giden insan taşıyan drone olmuş bu aslında girerken tahmin etmiştim pervaneli bir şey olacak diye.
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Captain_Ivy 3 yıl
Bırakın insanları gökyüzünü rahat görebilsin yaa! Gökdelenler zaten daraltıyor alanı, bir de bu olursa adamlar güneş göremeyecek.
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muratai 3 yıl
Bizim ömrümüz yetmez bunu görmeye.
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BiilimAdamı 3 yıl
haber başlığı yanıltıcı olmuş yine, facebookta yasaklandı keşke buradada yasaklansa bu
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aadnan 3 yıl en beğenilen
Başlık Boeing, açıklama Airbus. Ne iş Ekrem kardeşim..
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ekrem71 3 yıl aadnan
aadnan
Başlık Boeing, açıklama Airbus. Ne iş Ekrem kardeşim..

Başlığı düzelttik abi
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