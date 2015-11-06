Airmore ile dosya transferi ve uzaktan yönetim kolaylaşıyor





Android ve iOS platformları için geliştirilen Airmore, masaüstü tarafında ise web tabanlı çalışıyor ve böylece platformlar arası dosya transferine imkan tanıyor. Kullanımı kolay ve anlaşılır bir web arayüzü ile gelen uygulama mobil tarafta ise gerekli olan kısayolları ekrana getiriyor.





Uygulamayı kullanabilmek için hem mobil cihaz hem de web sitesinin açık olduğu bilgisayarın aynı WiFi ağında olması gerekiyor. Mobil cihazınızda karekodu tarattığınızda veya özel paylaşım kodunu girdiğinizde web uygulaması ile eşleşme sağlanıyor.





Web arayüzünde bağlı mobil cihaz ile ilgili donanım bilgileri yer alırken, uzaktan mobil cihazınızı yönetebileceğiniz küçük bir pencere de açılıyor. Uygulama ile dosya transferi yanında rehber, SMS, galeri gibi ögelere erişebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamalarınızın Apk dosyalarını da bilgisayara aktarabiliyorsunuz.





Rakipleri arasından sıyrılacak kadar dikkat çekici özelliklere sahip olan uygulamanın verimli olabilmesi için iyi bir WiFi ağına sahip olmanız şart. Aksi takdirde yavaşlamalar ve kopmalar yaşanabiliyor. Uygulamanın Türkçe olması da diğer bir avantaj.











