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Airmore ile dosya transferi ve uzaktan yönetim kolaylaşıyor

Pek çok farklı platform arasında dosya transfer etmenin zorluğu ve hızlı çözümlere ihtiyaç duyulması, farklı projelere de kapı açıyor. Airmore bu konuda geniş fonksiyonları ile öne çıkıyor.
3 yıl
3,8b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Airmore ile dosya transferi ve uzaktan yönetim kolaylaşıyor


Android ve iOS platformları için geliştirilen Airmore, masaüstü tarafında ise web tabanlı çalışıyor ve böylece platformlar arası dosya transferine imkan tanıyor. Kullanımı kolay ve anlaşılır bir web arayüzü ile gelen uygulama mobil tarafta ise gerekli olan kısayolları ekrana getiriyor. 

Uygulamayı kullanabilmek için hem mobil cihaz hem de web sitesinin açık olduğu bilgisayarın aynı WiFi ağında olması gerekiyor. Mobil cihazınızda karekodu tarattığınızda veya özel paylaşım kodunu girdiğinizde web uygulaması ile eşleşme sağlanıyor. 

Web arayüzünde bağlı mobil cihaz ile ilgili donanım bilgileri yer alırken, uzaktan mobil cihazınızı yönetebileceğiniz küçük bir pencere de açılıyor. Uygulama ile dosya transferi yanında rehber, SMS, galeri gibi ögelere erişebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamalarınızın Apk dosyalarını da bilgisayara aktarabiliyorsunuz. 

Rakipleri arasından sıyrılacak kadar dikkat çekici özelliklere sahip olan uygulamanın verimli olabilmesi için iyi bir WiFi ağına sahip olmanız şart. Aksi takdirde yavaşlamalar ve kopmalar yaşanabiliyor. Uygulamanın Türkçe olması da diğer bir avantaj.




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