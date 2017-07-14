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Akıllı TV satın alma rehberi: 2500TL altına en başarılı modeller

Bu satın alma rehberimizde, fiyat ve performansına göre alınabilecek ekonomik televizyonlara yer vermeye çalıştık. İşte seçerken 2.500 TL bandını geçmemeye çalıştığımız TV modelleri.
1 yıl
40,6b
1
241
Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Doğru televizyonu seçmek her zaman için zordur ve hatalar pahalıya mal olabilir. İyi bir seçim yaparak yüksek çözünürlük sunan, kullanışlı arayüze sahip bir cihaza sahip olabileceğiniz gibi kötü bir seçimle ikinci sınıf ses ve görüntü kalitesi sunan bir televizyona mahkum kalabilirsiniz.
 
Bu satın alma rehberini, fiyat ve performansına göre alınabilecek en ekonomik televizyonları listelemek adına oluşturduk. Dolayısıyla amacımız maksimum 2.500 TL bandını geçmeyecek seçenekler sunarak televizyon satın alma maceranıza az da olsa katkıda bulunmak. Amacınız çok fazla para ödemeden en iyi performans alabileceğiniz bir TV seçmek ise, vakit kaybetmeden aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz.
 

1. LG 43UJ630V

4K UHD çözünürlüğe sahip LG 43UJ630V'nin fiyat/performans açısından öne çıkan ürünlerin başında geldiğini belirtelim. Televizyondaki IPS 4K panel, daha geniş izleme açılarıyla zengin renkler ve güçlü kontrast sunabiliyor. Aktif HDR özelliğiyle HDR10 ve HLG içeriğini analiz ederek görüntüyü optimize eden televizyonun bu sayede daha çarpıcı bir HDR deneyimi vadetmesi önemli bir artı.
 
LG 43UJ630V modelinde izleyicileri saracak zengin bir ses performansı var. Yedi sanal kanaldan gelen LG'nin en yeni ve en gelişmiş simüle surround sesi, sürükleyici bir deneyim sunabilecek seviyede. Üstün siber güvenlik özellikleri ile donatılmış LG webOS 3.5 arayüzüne sahip akıllı televizyonun 43 inç / 108 cm ebatlarında olduğunu belirtelim.
 
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.  
 

2. Samsung 43KU7000

Renkleri daha doğru ve doğal yansıtabilen Samsung 43KU7000, 4K UHD çözünürlükte tüm detayları yakalayabileceğiniz bir televizyon. Cihazdaki HDR Premium teknolojisi HD içerikleri izlerken en parlak görüntülerde bile tüm detayları yansıtabiliyor. FHD TV'lerden 4 kat fazla çözünürlük sunan TV, Samsung Smart View uygulamasını kullanarak mobil cihazınız veya PC'nizdeki resimleri, videoları veya müzikleri Smart TV'nize aktarmanızı da sağlıyor.
 
Televizyondaki UHD Karartma teknolojisi, Micro Karatmaya nazaran daha fazla detay sunabilmesiyle ön plana çıkıyor. Dört çekirdekli işlemciye donatılan Samsung 43KU7000'in bu sayede son derece hızlı çalıştığını belirtelim. Önceki LG modeliyle aynı şekilde 43 inç / 108 cm boyutunda olan bu televizyonun da fiyat/performans konusunda sizi üzmeyecek bir olacağını söyleyebiliriz.
 
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.   
 

3. GRUNDIG 40VLX8600

Satın alma rehberimizdeki en küçük ekranlı televizyon olan GRUNDIG 40VLX8600, artırılmış kontrast ve parlaklıkla daha derin siyah ve daha parlak beyaz tonlar sunabiliyor. Micro Dimming Engine teknolojisine sahip olan akıllı televizyon, ekranı tam 900.000 kareye bölerek her parçayı ayrı ayrı analiz edebiliyor. Bu sayede her pikselin renk, parlaklık ve kontrastını olması gereken seviyeye getirerek detayların kaybolmasını önlediğini söyleyebiliriz.
 
GRUNDIG 40VLX8600, üç yönlü hoparlör tasarımı ile televizyonunuzdan en iyi ses performansını almanızı sağlıyor. Böylece tek hoparlörlü bir televizyonun ürettiği sese göre çok daha ayrıntılı ve net sesler verebiliyor. 40 inç / 102 cm ekrana sahip televizyondaki entegre Bluetooth teknolojisinin, mobil cihazlarınızda depoladığınız ya da internet üzerinden erişebildiğiniz içerikleri kolayca televizyona aktarmanızı sağladığını belirtelim.
 
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.   
 

4. Philips 43PUS6401

Android TV platformu üzerine inşa edilmiş 4K Ultra ince bir LED TV olan Philips 43PUS6401, tasarım ve performansı bir araya getiren televizyonlardan biri. Geleneksel Full HD TV'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahip olan cihaz, 8 milyondan fazla piksel ve Ultra Çözünürlük Geliştirme teknolojisiyle olası en iyi görüntü kalitesini sunmak üzere tasarlanmış. Ayrıca dört çekirdekli işlemcisiyle heyecan verici bir oyun deneyimi vadediyor.
 
20 W ses çıkış gücüne sahip olan televizyonun DTS Premium Sound, Clear Sound ve Akıllı Ses gibi teknolojilerle donatıldığını ekleyelim. Bu model de LG ve Samsung tavsiyelerinde olduğu gibi 43 inç / 108 cm boyutunda ve özellikle Google Play desteğiyle ön plana çıkıyor. USB depolama cihazı ile genişletilebilir 8 GB hafızaya sahip Philips 43PUS6401, ince alüminyum klipsli stantlarıyla şık ve ince görünümünü tam olarak yansıtabiliyor.
 
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.   
 

5. Vestel 50UB8300

Akıllı TV satın alma rehberimizdeki en büyük televizyon olan Vestel 50UB8300, 50 inç / 127 cm ebatı ile büyük ekran seven tüketicilere hitap ediyor. Fiyat/performans olarak tavsiye ettiğimiz tüm modellerde olduğu gibi bu televizyonda da 4K ULTRA HD teknolojisi var. Bu sayede 4 kat daha canlı görüntü ve renk sunabildiğini belirtelim. Ayrıca Vestel patentli görüntü iyileştirme teknolojisi olan "Pixellence" ile donatıldığını da eklemek gerek.
 
Cihazdaki akıllı rehber özelliğiyle tüm kanalların yayın akışı ve program detaylarına kolayca ulaşmak mümkün. Bu özelliği Smart Center mobil uygulaması üzerinden de kullanabiliyorsunuz. 2x10 W ses çıkış gücüne sahip olan televizyonda, hareketli görüntü performansını iyileştirebilen Super Motion RAte (SMR) özelliği de mevcut durumda. Bu akıllı televizyonun da yine 2.500 TL bandını aşmayacak, fiyat/performans olarak uygun seçenekler arasında yer aldığını belirtelim.
 
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
 

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Jeopol 1 yıl en beğenilen
Bu tvlerin teknik olarak degerlendirilmesini beklerdim.
Mesela input lag degerleri nedir, ps4 oynarken, spor musabakalari izlerken ne tur sorunlar ortaya cikariyor bilgilendirmeliydiniz.
Bu tvlerin teknik olarak degerlendirilmesini beklerdim.Mesela input lag degerleri nedir, ps4 oynarken, spor musabakalari izlerken ne tur sorunlar ortaya ci...
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*EKSeLaNS* 1 yıl
Vesteli gördükten sonra direkt kapattığım konudur.
2 Yanıt Yanıtla +51
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NetX 1 yıl *EKSeLaNS*
*EKSeLaNS*
Vesteli gördükten sonra direkt kapattığım konudur.

Sözlüğe çevirdiniz iyice forumu..
... Konudur ne ya?
1 Yanıt Yanıtla +41
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49 Avatar Avatar Avatar
boombip 1 yıl
anneme sony X900E serisi aldım. 5500 civarı bir ücreti var. parasına değen bir tv.
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OnderT 1 yıl
Evlenince kamera ve işlemci olarak en üst seviye LG smart TV aldım. Şu an smart kısmında tek kullandığım youtube kaldı ki o da 10 dk arayla bağlantı koptu hatası veriyor. Kamera sadece skype için kullanılan bir özellikti.1 sene sonra skype desteği kesti ve Uygulama kaldırıldı. Şu an kamerası sadece süs amaçlı duruyor
Kardeşlerim. Ben teknoloji manyağı biri olarak gidin en akilsiz tv yi alın. Yanına 50 dolarlık super bir Android box alın ve sizi en az 6/7 sene güncel şekilde götürecek akıllı tv sahibi olun. Sony Android TV bile çok kısıtlı destek veriyor. Tek gerçek Android box.
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C.CEMİL 1 yıl
rehber olsa ne olacak ,bu fiyat aralığında zaten başka kaç marka var ? (yan ürünleri saymazsak)
hepsinde olumsuz bir şeyler var ve aslında hiç biri fiyatını hak etmiyor ama dövizin gözü kör olsun
Türksat da zaten sadece bir tane 4k var ,tabi onun da 4k olduğuna pek inanasım gelmiyor ,TRT Belgesel sanki 4k. dan daha canlı görüntü oluyor
oyun oynamadığım için bilmiyorum ama teknoloji merakı üst düzey olmayan birisinin illa 4k. diye tutturmasının hiç mantığı yok
ben 4k. olsun istedim çünkü hep merak içinde olacaktım :)
ama dediğim gibi pek de 4k. gördüğüm yok ve daha kaç yıl görmeyeceğim kim bilir ?
özetle herkes kendi taleplerini düşünüp ona göre seçim yapmalı ,oyun için isteyen o özelliklere dikkat etmeli ,sadece tv. seyrederim ve benim için görüntü çok önemli diyen ,burada olan örnekleri eleyip daha kalitelilere bakmalı (tabi fiyatı düşünmeyecek)
3d desen bir işe yaramıyor (gerçi benim tv.de zaten yok) ,smart benim hiç işime yaramadı ,keşke bu özellikler yerine daha kaliteli panel koysalarmış
benim tv. Samsung 40KU7000
TRT4K da özellikle bizimkilerin çekimlerinde nedense dalgalanma yapıyor (tv.den kaynaklı mı yoksa çekimden mi anlayamadım) havadan hareketli çekimlerde çok belli oluyor
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jacki 1 yıl
arkadaşlar iki urun arasında kaldım,
LG 43UJ651V
Samsung 43MU7000
ozellık bakımından neredeyse aynı hatta arada bir fark yok gıbı ancak gerek servıs gerek uzun omurlu olması bakımından tercıh edeceğim model hangisi olmalı ?
1 Yanıt Yanıtla
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wuc 1 yıl jacki
jacki
arkadaşlar iki urun arasında kaldım,
LG 43UJ651V
Samsung 43MU7000
ozellık bakımından neredeyse aynı hatta arada bir fark yok gıbı ancak gerek servıs gerek uzun omurlu olması bakımından tercıh edeceğim model hangisi olmalı ?

PS oynarım dedıgınızde herkes LG ye yonlendırıyor ıkısıde 50hz gozukuyor neden lg anlamadım
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themre2 1 yıl
LG58UH635V hakkında fikri olan var mı?
bildigim kadarıyla diger LG lerden farklı olarak VA panel var.. ancak TV hakkında bilgi bulmak neredeyse imkansız. incelem vs de yok ancak kullancı yorumları genelde olumlu...
urun.n11.com/...
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dogan_1977 1 yıl
bu devirde led tv almak yerine fiyatların düşmesini bekleyip oled almak daha mantıklı.görüntü çok farkediyor gerçekten
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tasshelhoff 1 yıl
Ben su an tv bozulsa temiz plasma ararim. 2500 e panasonigin son seri plasmalari bulunur herhalde.
Hayirli gunler.
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tasshelhoff 1 yıl
Sene 2017 hala plasmanin sifir gecikmesini, siyahligini, panel saglamligini yakalayamadi bu tvler.
Vatandasta goruntu kalitesine degil abidik gubidik ozelliklere bakiyor.
Desen 10 sene once uretilen plasma gunumuzde 3bin tl altindaki tum tvlerden daha iyi full hd goruntu veriyor diye kimse inanmaz.
Yanarim yanarim plasmami 42 aldigima yanarim. Keske paraya kiyip 50 alsaydim.
Keske yeniden plasma uretilse.
Hayirli gunler.
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cronaldo2 1 yıl tasshelhoff
Tamamda okadar para viriliyor hdr falan aramasinmi bu millet kiyrtirik falan ozellikler derken
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nohackmove 1 yıl
TV Android üzerinden çalışmasa Philips Pus serisi almak istiyorum ama konularında genellikle elektrik kesintisinde Android kapanıp açılınca tv de yaşanan sorunlardan bahsediliyor.
Keşke 4K 100Hz Smart TV özelliksiz modeller çıksa.
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bladecarter 1 yıl
1. LG 43UJ630V bu listedeki önerim zaten bir markete gittiginizde diger tv ler arasında LG kalitesini hemen farkedebilirsiniz canlılık acısından
bende LG 49 UF 7787 var fiyatları 3000 küsür bandındaydı indirim olursa alınabilir kesinlikle.
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