Akıllı TV satın alma rehberi: 2500TL altına en başarılı modeller

Doğru televizyonu seçmek her zaman için zordur ve hatalar pahalıya mal olabilir. İyi bir seçim yaparak yüksek çözünürlük sunan, kullanışlı arayüze sahip bir cihaza sahip olabileceğiniz gibi kötü bir seçimle ikinci sınıf ses ve görüntü kalitesi sunan bir televizyona mahkum kalabilirsiniz.

Bu satın alma rehberini, fiyat ve performansına göre alınabilecek en ekonomik televizyonları listelemek adına oluşturduk. Dolayısıyla amacımız maksimum 2.500 TL bandını geçmeyecek seçenekler sunarak televizyon satın alma maceranıza az da olsa katkıda bulunmak. Amacınız çok fazla para ödemeden en iyi performans alabileceğiniz bir TV seçmek ise, vakit kaybetmeden aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz.

1. LG 43UJ630V

4K UHD çözünürlüğe sahip LG 43UJ630V'nin fiyat/performans açısından öne çıkan ürünlerin başında geldiğini belirtelim. Televizyondaki IPS 4K panel, daha geniş izleme açılarıyla zengin renkler ve güçlü kontrast sunabiliyor. Aktif HDR özelliğiyle HDR10 ve HLG içeriğini analiz ederek görüntüyü optimize eden televizyonun bu sayede daha çarpıcı bir HDR deneyimi vadetmesi önemli bir artı.

LG 43UJ630V modelinde izleyicileri saracak zengin bir ses performansı var. Yedi sanal kanaldan gelen LG'nin en yeni ve en gelişmiş simüle surround sesi, sürükleyici bir deneyim sunabilecek seviyede. Üstün siber güvenlik özellikleri ile donatılmış LG webOS 3.5 arayüzüne sahip akıllı televizyonun 43 inç / 108 cm ebatlarında olduğunu belirtelim.

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2. Samsung 43KU7000

Renkleri daha doğru ve doğal yansıtabilen Samsung 43KU7000, 4K UHD çözünürlükte tüm detayları yakalayabileceğiniz bir televizyon. Cihazdaki HDR Premium teknolojisi HD içerikleri izlerken en parlak görüntülerde bile tüm detayları yansıtabiliyor. FHD TV'lerden 4 kat fazla çözünürlük sunan TV, Samsung Smart View uygulamasını kullanarak mobil cihazınız veya PC'nizdeki resimleri, videoları veya müzikleri Smart TV'nize aktarmanızı da sağlıyor.

Televizyondaki UHD Karartma teknolojisi, Micro Karatmaya nazaran daha fazla detay sunabilmesiyle ön plana çıkıyor. Dört çekirdekli işlemciye donatılan Samsung 43KU7000'in bu sayede son derece hızlı çalıştığını belirtelim. Önceki LG modeliyle aynı şekilde 43 inç / 108 cm boyutunda olan bu televizyonun da fiyat/performans konusunda sizi üzmeyecek bir olacağını söyleyebiliriz.

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3. GRUNDIG 40VLX8600

Satın alma rehberimizdeki en küçük ekranlı televizyon olan GRUNDIG 40VLX8600, artırılmış kontrast ve parlaklıkla daha derin siyah ve daha parlak beyaz tonlar sunabiliyor. Micro Dimming Engine teknolojisine sahip olan akıllı televizyon, ekranı tam 900.000 kareye bölerek her parçayı ayrı ayrı analiz edebiliyor. Bu sayede her pikselin renk, parlaklık ve kontrastını olması gereken seviyeye getirerek detayların kaybolmasını önlediğini söyleyebiliriz.

GRUNDIG 40VLX8600, üç yönlü hoparlör tasarımı ile televizyonunuzdan en iyi ses performansını almanızı sağlıyor. Böylece tek hoparlörlü bir televizyonun ürettiği sese göre çok daha ayrıntılı ve net sesler verebiliyor. 40 inç / 102 cm ekrana sahip televizyondaki entegre Bluetooth teknolojisinin, mobil cihazlarınızda depoladığınız ya da internet üzerinden erişebildiğiniz içerikleri kolayca televizyona aktarmanızı sağladığını belirtelim.

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4. Philips 43PUS6401

Android TV platformu üzerine inşa edilmiş 4K Ultra ince bir LED TV olan Philips 43PUS6401, tasarım ve performansı bir araya getiren televizyonlardan biri. Geleneksel Full HD TV'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahip olan cihaz, 8 milyondan fazla piksel ve Ultra Çözünürlük Geliştirme teknolojisiyle olası en iyi görüntü kalitesini sunmak üzere tasarlanmış. Ayrıca dört çekirdekli işlemcisiyle heyecan verici bir oyun deneyimi vadediyor.

20 W ses çıkış gücüne sahip olan televizyonun DTS Premium Sound, Clear Sound ve Akıllı Ses gibi teknolojilerle donatıldığını ekleyelim. Bu model de LG ve Samsung tavsiyelerinde olduğu gibi 43 inç / 108 cm boyutunda ve özellikle Google Play desteğiyle ön plana çıkıyor. USB depolama cihazı ile genişletilebilir 8 GB hafızaya sahip Philips 43PUS6401, ince alüminyum klipsli stantlarıyla şık ve ince görünümünü tam olarak yansıtabiliyor.

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5. Vestel 50UB8300

Akıllı TV satın alma rehberimizdeki en büyük televizyon olan Vestel 50UB8300, 50 inç / 127 cm ebatı ile büyük ekran seven tüketicilere hitap ediyor. Fiyat/performans olarak tavsiye ettiğimiz tüm modellerde olduğu gibi bu televizyonda da 4K ULTRA HD teknolojisi var. Bu sayede 4 kat daha canlı görüntü ve renk sunabildiğini belirtelim. Ayrıca Vestel patentli görüntü iyileştirme teknolojisi olan "Pixellence" ile donatıldığını da eklemek gerek.

Cihazdaki akıllı rehber özelliğiyle tüm kanalların yayın akışı ve program detaylarına kolayca ulaşmak mümkün. Bu özelliği Smart Center mobil uygulaması üzerinden de kullanabiliyorsunuz. 2x10 W ses çıkış gücüne sahip olan televizyonda, hareketli görüntü performansını iyileştirebilen Super Motion RAte (SMR) özelliği de mevcut durumda. Bu akıllı televizyonun da yine 2.500 TL bandını aşmayacak, fiyat/performans olarak uygun seçenekler arasında yer aldığını belirtelim.

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