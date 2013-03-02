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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı cep telefonları için giyilebilir bildirim bilekliği, "EMBRACE+"

6 yıl
1,9b
1
39
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı cep telefonları için giyilebilir bildirim bilekliği,
Birçok akıllı cep telefonu üzerinde bildirim ışıkları yer alsa da, cep telefonları genelde cebimizde olduğu için bu ışıkları görmek mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan EMBRACE+, giyilebilir bir bildirim bileziği olma özelliğini taşıyor.
Kickstarer üzerinde Paul & Rudy tarafından başlatılmış yeni projelerden birisi olan EMBRACE+, Bluetooth teknolojisi üzerinden Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile iletişim kurarak bu telefonlarda meydana gelen bildirim ve gelişmelerin, belirlenen renk seçeneklerine göre bileklik yardımıyla gösterilmesini sağlıyor. The EMBRACE+ uygulaması ile farklı programlara, renklere ya da telefonların temel özelliklerine göre kişiselleştirilebilen bileklik, örneğin mesaj geldiğinde mavi yanarak kullanıcıya haber veriyor. 
 
Akıllı cep telefonları için giyilebilir bildirim bilekliği,
Akıllı cep telefonları için giyilebilir bildirim bilekliği,
Günde 100 bildirime kadar yanıp sönebilen ve USB üzerinde 10 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilen EMBRACE+ bileklik, şimdilik aşağıdaki uygulamaları destekliyor;
  • Cevapsız çağrılar 
  • Metin mesajları
  • Email
  • Instagram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Skype
  • Takvim alarmları
  • Çalar saat
  • Azalan şarj uyarısı
  • Telefon bilektikten uzaklaştı uyarısı
Kicstarter üzerinden yapılacak 49$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haziran ayında elde edilebilen EMBRACE+, site üzerinde başlatılırken konan 220,000$ hedefin 653 bağış ile 35,766$'lık kısmını bitimine 21 gün kala toplamış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-1?ref=category 


http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-1?ref=category Yorum Yaz
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-Gkhan- 6 yıl en beğenilen
Denge bilekliği vol 2
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DH Misafiri 6 yıl
darknesss45
Kickstarteri sadece amerikalilarin kullanabildigini biliyor muydunuz?

bu bilgi dogru diil kickstarter dunyanin her yerinde kullaniliyor ama siz ek bilgi verim boyle teknolojik seyler siparis eetinizde fedexle yolluyolar o da kesin gumruge takiyilo fedexte size 200 tl civari geciriyo ben ordan cookoo watch aldim ordan biliyorum
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magnagizmo 6 yıl
teknolojıye dur demek lazım bi yerden sonra. yoksa bı bakmışsın hic birikimin kalmamış. bunlar hep boş şeyler bıldırım geldıgınde uyarsa nolur uyarmasa nolur. insanları üşengeç yapmaktan başka bişey değil bu teknolojiler.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
200tl den aşağı olmaz
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Saiki 6 yıl
şimdi sürekli mesaj atan bir sevgiliniz ve ona atadığınız renkte pembe ise bir otobüs veya türevi bir yerde o pembe ışıkların kolunuzda sürekli parlamasıyla oluşan kuşum aydın atmosferi mide bulandırıcı olabilir.
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acbold 6 yıl
Aşırı rengarenk soytarı gibi yapana kadar ve her yeri plastik ve kalitesiz görüneceğine, saat kordonları tarzında ufak bir ekran bildirimi ve titreşim özelliği olabilir.
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DH Misafiri 6 yıl
s3le herhangi bir BT 4.0 cihaz eşleştirebildiyseniz bilmek isterdim. ben elimdeki herhangi bir BT 4.0 aksesuarı s3le eşleştirmeyi ve kullanmayı başaramadım. telefonda BT 4.0 gerçekten var sadece özellik listesinde yer almaktan ibaret değil çünkü çeşitli yazılımlar sayesinde cihazları görebiliyorsunuz. ancak anladığım kadarıyla apilerden kaynaklanan bir eksiklik sebebiyle bunun ötesine geçmek mümkün değil. yanılıyorsam ve aksi mümkünse çok sevinirim.
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Makaroncu 6 yıl
Mr.Loney
DH MisafiriBT 4.0 kullanıyormuş. s3le nasıl çalıştırmışlar merak ettim
Geri dönük uyumlu olduğunu bilmiyor musun ?

Beyler sakin olun i9300 Galaxy S3 te bluethooth 4.0 var
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BayZagor 6 yıl
Saçma. Sonuçta telefon cebimdeyse telefonla uğraşacak durumda değilimdir ayrıca titreşim ne işe yarıyor? Bu anca evin içinde işe yarar evde telefonu odada unutabiliyoruz.
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Cihan 6 yıl
çin pazarında 10$

ebay akar yakında
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Mr.Loney 6 yıl
DH Misafiri
BT 4.0 kullanıyormuş. s3le nasıl çalıştırmışlar merak ettim

Geri dönük uyumlu olduğunu bilmiyor musun ?
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Türkiye'de moda olur
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ziper_gazi_ 6 yıl
DH Misafiri
BT 4.0 kullanıyormuş. s3le nasıl çalıştırmışlar merak ettim

bt 4 s3 de var diye biliyorum... daha öncede oda ampulü vardı oda 4.0 kullnıyordu ışık kısma yükseltme gibi seçenekleri vardı..
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PwaGG 6 yıl
saçma ya
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DH Misafiri 6 yıl
BT 4.0 kullanıyormuş. s3le nasıl çalıştırmışlar merak ettim
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