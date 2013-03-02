Akıllı cep telefonları için giyilebilir bildirim bilekliği, "EMBRACE+"

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Birçok akıllı cep telefonu üzerinde bildirim ışıkları yer alsa da, cep telefonları genelde cebimizde olduğu için bu ışıkları görmek mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan EMBRACE+, giyilebilir bir bildirim bileziği olma özelliğini taşıyor.
Kickstarer üzerinde Paul & Rudy tarafından başlatılmış yeni projelerden birisi olan EMBRACE+, Bluetooth teknolojisi üzerinden Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile iletişim kurarak bu telefonlarda meydana gelen bildirim ve gelişmelerin, belirlenen renk seçeneklerine göre bileklik yardımıyla gösterilmesini sağlıyor. The EMBRACE+ uygulaması ile farklı programlara, renklere ya da telefonların temel özelliklerine göre kişiselleştirilebilen bileklik, örneğin mesaj geldiğinde mavi yanarak kullanıcıya haber veriyor.
Günde 100 bildirime kadar yanıp sönebilen ve USB üzerinde 10 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilen EMBRACE+ bileklik, şimdilik aşağıdaki uygulamaları destekliyor;
- Cevapsız çağrılar
- Metin mesajları
- Tumblr
- Skype
- Takvim alarmları
- Çalar saat
- Azalan şarj uyarısı
- Telefon bilektikten uzaklaştı uyarısı
Kicstarter üzerinden yapılacak 49$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haziran ayında elde edilebilen EMBRACE+, site üzerinde başlatılırken konan 220,000$ hedefin 653 bağış ile 35,766$'lık kısmını bitimine 21 gün kala toplamış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-1?ref=category
http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-1?ref=category Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu bilgi dogru diil kickstarter dunyanin her yerinde kullaniliyor ama siz ek bilgi verim boyle teknolojik seyler siparis eetinizde fedexle yolluyolar o da kesin gumruge takiyilo fedexte size 200 tl civari geciriyo ben ordan cookoo watch aldim ordan biliyorum
Beyler sakin olun i9300 Galaxy S3 te bluethooth 4.0 var
ebay akar yakında
Geri dönük uyumlu olduğunu bilmiyor musun ?
bt 4 s3 de var diye biliyorum... daha öncede oda ampulü vardı oda 4.0 kullnıyordu ışık kısma yükseltme gibi seçenekleri vardı..
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