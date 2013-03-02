Akıllı cep telefonları için giyilebilir bildirim bilekliği, "EMBRACE+"





Birçok akıllı cep telefonu üzerinde bildirim ışıkları yer alsa da, cep telefonları genelde cebimizde olduğu için bu ışıkları görmek mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir ürün olan EMBRACE+, giyilebilir bir bildirim bileziği olma özelliğini taşıyor.

Kickstarer üzerinde Paul & Rudy tarafından başlatılmış yeni projelerden birisi olan EMBRACE+, Bluetooth teknolojisi üzerinden Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile iletişim kurarak bu telefonlarda meydana gelen bildirim ve gelişmelerin, belirlenen renk seçeneklerine göre bileklik yardımıyla gösterilmesini sağlıyor. The EMBRACE+ uygulaması ile farklı programlara, renklere ya da telefonların temel özelliklerine göre kişiselleştirilebilen bileklik, örneğin mesaj geldiğinde mavi yanarak kullanıcıya haber veriyor.

Günde 100 bildirime kadar yanıp sönebilen ve USB üzerinde 10 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilen EMBRACE+ bileklik, şimdilik aşağıdaki uygulamaları destekliyor;

Cevapsız çağrılar

Metin mesajları

Email

Instagram

Twitter

Tumblr

Facebook

LinkedIn

Skype

Takvim alarmları

Çalar saat

Azalan şarj uyarısı

Telefon bilektikten uzaklaştı uyarısı Kicstarter üzerinden yapılacak 49$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haziran ayında elde edilebilen EMBRACE+, site üzerinde başlatılırken konan 220,000$ hedefin 653 bağış ile 35,766$'lık kısmını bitimine 21 gün kala toplamış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-1?ref=category



http://www.kickstarter.com/projects/embraceplus/embrace-1?ref=category