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Akıllı cihazınızın ön ve arka kamerası ile aynı anda çekilmiş tek bir fotoğraf oluşturun

6 yıl
6,7b
1
16
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazınızın ön ve arka kamerası ile aynı anda çekilmiş tek bir fotoğraf oluşturun
Apple'ın iOS 5.1 ve üstü iPhone, iPad ve iPod modelleri için geliştirilmiş uygulamalardan birisi olan Dblcam, kullanıcılara cihazlarının iki kamerasını da aynı anda kullanma imkanı sağlıyor.
Toad Murphy Corporation tarafından Apple App Store üzerinde satılan Dblcam uygulaması, Apple'ın akıllı cihazlarının ön ve arka kameralarının aynı anda kullanılarak yan yana yerleştirilmiş tek bir fotoğraf oluşturulmasını sağlayabiliyor. Tanıtımı içerisinde hem arkadaşınızı hem kendinizi, hem yeri hem gökyüzünü ya da hem önünüzü hem de arkanızı fotoğraflayabilirsiniz şeklinde farklı kullanım alanları tanıtılan ve ortaya oldukça farklı sonuçlar çıkartabilen uygulama, çekilen fotoğrafların farklı sosyal ortamlar üzerinde paylaşılmasını da sağlayabiliyor.
İkili fotoğraflar için geliştirilmiş Dblcam uygulamasını, Apple App Store üzerinden 1,79TL fiyat etiketi ile satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/dblcam/id605269890?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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Barlas 6 yıl en beğenilen
S4 u sadece bu ozelligi var diye alacaklar vardi. 1.79TLymis o teknolojinin degeri..
1 Yanıt Yanıtla +13
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J. Marston 5 yıl
Ücretsizmiş zaten. İndirdim teşekkürler.
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maho2306 5 yıl
Samsung taklitlere devam ediyor

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This Time 5 yıl
Gereksiz ama nedense Benim hoşuma gitti
yaygınlaşırsa artık sosyal ağlardaki çoğu fotoğraf böyle olabilir
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RainKnight 5 yıl
Sevmedigin birinin fotosunu cekerken ekranda kufur ederken cikcak millet.
O kadar gerekliymis bu ozellik
ayni anda olunca nolcak yani
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Ukkaşe 5 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR









 

Apple'ın iOS 5.1 ve üstü iPhone, iPad ve iPod modelleri için geliştirilmiş uygulamalardan birisi olan Dblcam, kullanıcılara cihazlarının iki kamerasını da aynı anda kullanma imkanı sağlıyor.

 

Toad Murphy Corporation tarafından Apple App Store üzerinde satılan Dblcam uygulaması, Apple'ın akıllı cihazlarının ön ve arka kameralarının aynı anda kullanılarak yan yana yerleştirilmiş tek bir fotoğraf oluşturulmasını sağlayabiliyor. Tanıtımı içerisinde hem arkadaşınızı hem kendinizi, hem yeri hem gökyüzünü ya da hem önünüzü hem de arkanızı fotoğraflayabilirsiniz şeklinde farklı kullanım alanları tanıtılan ve ortaya oldukça farklı sonuçlar çıkartabilen uygulama, çekilen fotoğrafların farklı sosyal ortamlar üzerinde paylaşılmasını da sağlayabiliyor.

 

İkili fotoğraflar için geliştirilmiş Dblcam uygulamasını, Apple App Store üzerinden 1,79TL fiyat etiketi ile satın alabilirsiniz.

 


 


android içinde var mı bu veya benzeri uygulama.Telefonum jiayu g3
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Smile75 6 yıl
Bu ne işe yarayacak, gerçekten merak ediyorum.
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marikanwap 6 yıl
Uygulamanın çıkış tarihi yeni mi bilmiyorum ama bi iki hafta önce ücretsizdi. İndirdim ama bi işe yaramıyor:) kim napacakki fotoyu çektiği andaki yüz ifadesini:)
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Barlas 6 yıl en beğenilen
S4 u sadece bu ozelligi var diye alacaklar vardi. 1.79TLymis o teknolojinin degeri..
1 Yanıt Yanıtla +13
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Barlas
WoraZ

S4 u sadece bu ozelligi var diye alacaklar vardi. 1.79TLymis o teknolojinin degeri..

Burada teknoloji yok ki hocam, sadece yazılım hilesi..
1 Yanıt Yanıtla +2
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Salona 6 yıl
Samsung tanıtımda kullandı ama appstore ekmeğini yiyor.
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HiGHWAYMOUSE 6 yıl
Geçen gün ücretsizdi.

Samsung s4 tanıtımından sonra (çift kamera ile çekim özelliğinin vurgulanması) iPhone'da da bu özellik sadece bir uygulama indirmekle kazanılabiliyor olduğunu farkeden kullanıcıların yoğun talebi sonucu ücretliye dönmüş anlaşılan...
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