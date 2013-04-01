Akıllı cihazınızın ön ve arka kamerası ile aynı anda çekilmiş tek bir fotoğraf oluşturun

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Apple'ın iOS 5.1 ve üstü iPhone, iPad ve iPod modelleri için geliştirilmiş uygulamalardan birisi olan Dblcam, kullanıcılara cihazlarının iki kamerasını da aynı anda kullanma imkanı sağlıyor.
Toad Murphy Corporation tarafından Apple App Store üzerinde satılan Dblcam uygulaması, Apple'ın akıllı cihazlarının ön ve arka kameralarının aynı anda kullanılarak yan yana yerleştirilmiş tek bir fotoğraf oluşturulmasını sağlayabiliyor. Tanıtımı içerisinde hem arkadaşınızı hem kendinizi, hem yeri hem gökyüzünü ya da hem önünüzü hem de arkanızı fotoğraflayabilirsiniz şeklinde farklı kullanım alanları tanıtılan ve ortaya oldukça farklı sonuçlar çıkartabilen uygulama, çekilen fotoğrafların farklı sosyal ortamlar üzerinde paylaşılmasını da sağlayabiliyor.
İkili fotoğraflar için geliştirilmiş Dblcam uygulamasını, Apple App Store üzerinden 1,79TL fiyat etiketi ile satın alabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/us/app/dblcam/id605269890?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O kadar gerekliymis bu ozellik ayni anda olunca nolcak yani
android içinde var mı bu veya benzeri uygulama.Telefonum jiayu g3
Burada teknoloji yok ki hocam, sadece yazılım hilesi..
Samsung s4 tanıtımından sonra (çift kamera ile çekim özelliğinin vurgulanması) iPhone'da da bu özellik sadece bir uygulama indirmekle kazanılabiliyor olduğunu farkeden kullanıcıların yoğun talebi sonucu ücretliye dönmüş anlaşılan...
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