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Akıllı hoparlör pazarında Çin ağırlığını hissettiriyor

Her dönem yüzde 50’ye yakın bir büyüme gösteren akıllı hoparlör pazarında Çinli firmalar ağırlığını koymaya başladı. Amazon ise pazarda liderliğini sürdürüyor.
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde sesi iletmenin yanı sıra kullanıcı ile etkileşime giren akıllı hoparlörler popüler olmaya başladı. Yıllık 100 milyon satış rakamına ulaşan pazarda Çinli üreticilerin önemli bir hakimiyeti yer alıyor.

Çin farkı

Yılın ikinci çeyreği itibariyle hazırlanan rapora göre pazarın lideri 6.6 milyon adet satış yapan Amazon. Firma yıl bazında yüzde 61 büyüyerek yüzde 25.4 pazar payına ulaşmış durumda. İkinci sıradaki Baidu ise 4.5 milyon satış yaptı ve yüzde 3700 gibi çok büyük bir sıçrama gösterdi. Pazar payı yüzde 17.3 civarında.

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Google ise 4.3 milyon satışla üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Pazar payı yüzde 16.7 olarak gerçekleşti. Alibaba 4.1 milyon, Xiaomi ise 2.8 milyon adet akıllı hoparlör satışı gerçekleştirdi. Pazar ise toplam yüzde 55 artış gösterdi.

Ağırlıklı olarak Çin diline özgü çalışmaları dezavantaj gibi görünse de dev nüfusu arkasına alan Çinli firmalar toplamda yüzde 43 pazar payına ulaşmış durumda. ABD’li firmalar ise yüzde 42 pazar payına sahip. Raporda dikkat çeken Apple’ın beklendiği kadar yükseliş gerçekleştirememesi. Ayrıca Amazon ve Google yurt dışına daha fazla sevkiyat gerçekleştiriyor.

 


https://www.phonearena.com/news/Amazon-remains-the-largest-global-manufacturer-of-smart-speakers_id118449 Yorum Yaz
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