Akıllı paspas ile eve giriş ve çıkışlar akıllı telefonlardan takip edilebiliyor

Günlük hayatımızın sıradan ürünleri akıllanmaya ve farklı özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Bu "akıllı" sürecini yansıtan en son ürünlerden akıllı paspas modeli SmartMat, eve giriş ve çıkışların akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyor.

Basınç hassaslığa sahip bir ince tabaka halinde geliştirilen ve daha çok paspas altına konumlandırılması üzerine durulan SmartMat, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle istenirse koltuk minderleri altına da yerleştirilebiliyor ve üzerine uygulanan basınca göre çalışma gösteriyor. Örneğin ev girişlerine konumlandırılan bir paspas altına yerleştirilen SmartMat, evcil hayvanların, çocukların ya da yaşlı kişilerin üstüne basması durumunda belirlenen telefonlara bildirim veriyor ve böylece hem güvenlik sağlıyor hem de dışarı çıkmak isteyen bir evcil hayvan için bildirim vermiş oluyor.

Koltuk altına yerleştirilerek koltuğa oturulduğu an televizyonu açma, hırsızları algılama ya da yine giriş kapısında üzerinde basıldığı zaman ev ışıklarını yakma gibi farklı uygulama alanları da sunabilen ürün, aile fertleriyle evcil hayvanları ağırlıklarına göre ayrıt edebiliyor ve metin mesajı temelli bildirim yanında Twitter ve Google Docs gibi servisleri de aktif olarak kullanabiliyor. 9V pille 3 gün batarya ömrü sunabildiği belirtilen SmartMat, istendiği taktirde AC adaptör üzerinden elektrik prizlerine de bağlanabiliyor. Ürün, telefonlar üzerinden canlı basınç görüntüleme desteğini de veriyor.

Seri üretime geçebilmek adına Kickstarter'da 15,000$ toplamayı hedefleyen SmartMat'ın örnek çalışma videolarına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.geeky-gadgets.com/smartmat-the-connected-door-mat-25-03-2014/