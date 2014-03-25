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Akıllı paspas ile eve giriş ve çıkışlar akıllı telefonlardan takip edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı paspas ile eve giriş ve çıkışlar akıllı telefonlardan takip edilebiliyor
Günlük hayatımızın sıradan ürünleri akıllanmaya ve farklı özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Bu "akıllı" sürecini yansıtan en son ürünlerden akıllı paspas modeli SmartMat, eve giriş ve çıkışların akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyor.
Basınç hassaslığa sahip bir ince tabaka halinde geliştirilen ve daha çok paspas altına konumlandırılması üzerine durulan SmartMat, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle istenirse koltuk minderleri altına da yerleştirilebiliyor ve üzerine uygulanan basınca göre çalışma gösteriyor. Örneğin ev girişlerine konumlandırılan bir paspas altına yerleştirilen SmartMat, evcil hayvanların, çocukların ya da yaşlı kişilerin üstüne basması durumunda belirlenen telefonlara bildirim veriyor ve böylece hem güvenlik sağlıyor hem de dışarı çıkmak isteyen bir evcil hayvan için bildirim vermiş oluyor.
 
Akıllı paspas ile eve giriş ve çıkışlar akıllı telefonlardan takip edilebiliyor
Koltuk altına yerleştirilerek koltuğa oturulduğu an televizyonu açma, hırsızları algılama ya da yine giriş kapısında üzerinde basıldığı zaman ev ışıklarını yakma gibi farklı uygulama alanları da sunabilen ürün, aile fertleriyle evcil hayvanları ağırlıklarına göre ayrıt edebiliyor ve metin mesajı temelli bildirim yanında Twitter ve Google Docs gibi servisleri de aktif olarak kullanabiliyor. 9V pille 3 gün batarya ömrü sunabildiği belirtilen SmartMat, istendiği taktirde AC adaptör üzerinden elektrik prizlerine de bağlanabiliyor. Ürün, telefonlar üzerinden canlı basınç görüntüleme desteğini de veriyor.
Seri üretime geçebilmek adına Kickstarter'da 15,000$ toplamayı hedefleyen SmartMat'ın örnek çalışma videolarına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.geeky-gadgets.com/smartmat-the-connected-door-mat-25-03-2014/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 5 yıl en beğenilen
Bu paspasa 4.4 kitkat gelmezse almam.
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BerkhanBalta 5 yıl
Paspası çalarlar ?
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yc#1 5 yıl
Böyle giderse yakında Kickstarter'da akıllı iç çamaşırı da görürüz.
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clopin 5 yıl
Kameralımı bu nasıl bişey ya iyi etek altı görüntüler gelir cepe tövbe tövbe
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TeufeL-07 5 yıl
Klozetlerde akıllı olsun. Günde kaç defa S*çıyoruz, Her S*çışta kaç kalori ve Kaç gram gidiyor diye ölçmeli. Kitkatlada B*kun analizini yapıp olası zehirlenme ve zararlı bakterileri cep telefonumuzdan takip edip kişiye özel B*k analizi yapmalı.
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Batterx One 5 yıl
Paspası hem çalarlar hem de şarj etme derdi var. Şarjı bitti paspasın eve getir de şarj edelim :)
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Creation Epic 5 yıl
akıllı paspas, akıllı ampül, akıllı halı hey maşallah artık birde akıllı latex baby doll'da çıkarın @mu5tafa kardeşime katılıyorum 4.4 kitkat gelmezse işe yaramaz...
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kolerak8 5 yıl
Paspası çalıp bit pazarında satarlar.
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tuncay_d 5 yıl
Akıllı teknolojide ayaklar altına düştü artık.
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BerkhanBalta 5 yıl
Paspası çalarlar ?
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mu5tafa 5 yıl en beğenilen
Bu paspasa 4.4 kitkat gelmezse almam.
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