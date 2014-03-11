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Akıllı saat ile kulaklığı birleştiren ilginç ürün: HeadWatch

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı saat ile kulaklığı birleştiren ilginç ürün: HeadWatch
Son döneme özellikle Samsung ve Sony gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği ürünlerle hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başlayan akıllı saatler, yapıları gereği telefon görüşmesine çok uygun değiller. Bu durumu çözmek için hazırlanan HeadWatch projesi ise, akıllı saat ile kulaklığı birleştirerek farklı bir yapı ortaya koyuyor.
Tam olarak ticari satışa geçebilmek adına Kickstarter benzeri bağış platformu Indiegogo üzerinde destek aramaya başlayan HeadWatch, dış görünüş itibariyle standart bir saate benziyor ancak esas farkını kulaklık olarak kullanılabiliyor olmasıyla koyuyor. Bu kullanım senaryosu için dokunmatik ekranının bulunduğu kafa kısmı çıkartılabilen ürün, arka tarafında yer alan ufak aparat ile kablosuz bir kulaklık gibi kulağa takılabiliyor ve böylece telefon görüşmeleri yapılmasına imkan tanıyor. Tüm teknik detayları henüz açıklanmamış olsa da bünyesinde farklı bildirimler için RGB ışık sistemi, 3D ivmeölçer ve ışık ile sıcaklık sensörleri barındıran HeadWatch, buton kullanılmayan tasarımı yanında belirtildiği kadarıyla iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinde haberleşebiliyor. Su geçirmeyen kulaklığın, 2 gün batarya ömrü ortaya koyduğu belirtiliyor.
Site üzerinde konan 300,000$ hedefin henüz 1,218$'lık kısmını toplayabilen HeadWatch, bitimine daha 58 gün kala yapılacak en az 169$ (15$ kargo) bağış ile 2015 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.indiegogo.com/projects/headwatch-smartwatch-technology-headset-design Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
User Friendly 5 yıl
Akıllı saatler yalama olmazsa bu şekilde kullanılabilir belki, sadece ekran olunca pek bir manası olmuyor çünkü. Çıkarılabilir, konuşulabilir olması bir adım öne çıkarmış kendini diğerlerine göre. Suya da dayanıklıymış hem...
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etlik 5 yıl
Bu cihaz tutar
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Steteskop 5 yıl
Güzel ve şık tasarımlı,iyi bir ürüne benziyor.
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hi im bsavr 5 yıl
OHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Windows Phone var
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E_Aydin35 5 yıl
Akıl akıldan üstündür, her geçen gün akıllı saat teknolojileri konusunda yenilikçi, yönetimsel, çeşit çeşit alternatifler ortaya çıkacak..
Tekel bir sektör olması söz konusu olsaydı Samsung'un özellikle şu ardı ardına gelen gelişmeleri 10 yıla sığdırabileceğini düşünüyorum.. Rekabet tüm güzellikleri seriyor ortaya.. :)
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iplenmeyenadam 5 yıl
Guzel haber
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shadowtr 5 yıl
Tak çıkar tak çıkar bir süre sonra elimizi aşağı indirdik mi kendiliğinden düşmeye başlamasın?


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CertificatedStaff 5 yıl
Çok iyiymiş ya
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TempleJoker 5 yıl
tasarım gayet güzelde inşallah bu kadar ince yapabilirler
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stalker(1979) 5 yıl
Son zamanların en yararlı icadı bu olmuş:)
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forumlarabak 5 yıl
Olmuş bu
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caglet 5 yıl
169 Dolara , Saati veriyorlarmış. Bence çok iyi. Samsung'dan Sony'den iyi.
Tabi uygulama market açısından zengin olursa..
Ayrıca Kickstarter koysalar kesin bağış toplardıda İndiegogo'yu bilemem.
Üretilmesini isterim , piyasayı kızıştırır.
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