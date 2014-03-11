Akıllı saat ile kulaklığı birleştiren ilginç ürün: HeadWatch

Son döneme özellikle Samsung ve Sony gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği ürünlerle hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başlayan akıllı saatler, yapıları gereği telefon görüşmesine çok uygun değiller. Bu durumu çözmek için hazırlanan HeadWatch projesi ise, akıllı saat ile kulaklığı birleştirerek farklı bir yapı ortaya koyuyor.

Tam olarak ticari satışa geçebilmek adına Kickstarter benzeri bağış platformu Indiegogo üzerinde destek aramaya başlayan HeadWatch, dış görünüş itibariyle standart bir saate benziyor ancak esas farkını kulaklık olarak kullanılabiliyor olmasıyla koyuyor. Bu kullanım senaryosu için dokunmatik ekranının bulunduğu kafa kısmı çıkartılabilen ürün, arka tarafında yer alan ufak aparat ile kablosuz bir kulaklık gibi kulağa takılabiliyor ve böylece telefon görüşmeleri yapılmasına imkan tanıyor. Tüm teknik detayları henüz açıklanmamış olsa da bünyesinde farklı bildirimler için RGB ışık sistemi, 3D ivmeölçer ve ışık ile sıcaklık sensörleri barındıran HeadWatch, buton kullanılmayan tasarımı yanında belirtildiği kadarıyla iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinde haberleşebiliyor. Su geçirmeyen kulaklığın, 2 gün batarya ömrü ortaya koyduğu belirtiliyor.

Site üzerinde konan 300,000$ hedefin henüz 1,218$'lık kısmını toplayabilen HeadWatch, bitimine daha 58 gün kala yapılacak en az 169$ (15$ kargo) bağış ile 2015 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/headwatch-smartwatch-technology-headset-design