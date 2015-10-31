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Akıllı telefon pazarı büyümeye devam ediyor

Araştırma şirketi IDC akıllı telefon pazarının 3. Çeyreğinde ilişkin raporunu yayınladı. Raporda ilk 5 içerisindeki tüm markaların satışlarını arttırması dikkat çekiyor.
3 yıl
3,5b
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24
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Akıllı telefon pazarı büyümeye devam ediyor
 
Son yıllarda akıllı telefon satışları çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Bir takım araştırmalar pazarın doygunluğa ulaştığını söylese de IDC’nin yaptığı son araştırma bu tezi yalanlıyor.  Yayınlanan son rapora göre geçtiğimiz 3 ay içerisinde (Temmuz-Ağustos-Eylül) dünya genelinde toplam 355.2 Milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6.8’lik bir büyüme anlamına gelirken 2015’in 3. Çeyreğine şimdiye kadar en çok satışın gerçekleştiği ikinci çeyrek olma ünvanını da kazandırdı.

En çok satan markalara baktığımızda ise ilk sırada yine Samsung’u görüyoruz. Dev şirket son çeyrekte toplam 84.5 Milyon akıllı telefon satarak en yakın rakibiyle arayı açık tutmayı başarmış. Bir önceki yıla göre değerlendirdiğimizde ise satışlar %6.1 oranında artsa da gözlenirken sektörün büyümesine bağlı olarak pazar payının %0.01 oranında düştüğü görülüyor.
Akıllı telefon pazarı büyümeye devam ediyor
 
İkinci Apple’a baktığımızda ise daha büyük bir yükseliş görüyoruz. Son üç ay içerisinde 48 Milyon iPhone modeli satan teknoloji devi bu rakamlarla birlikte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını %22.2 arttırmış oldu. Aslına bakılırsa bu çeyrek Apple’ın en az satış yaptığı çeyreklerden birisi. Bir çok kullanıcı Eylül ayında duyurulan yeni iPhone modelini beklediği için piyasadaki modelleri satın almaktan kaçınıyor. Apple buna rağmen başarılı satış rakamlarıyla pazar payını da %13.5 seviyesine çıkarmayı başarmış durumda.

Üçüncü sırada Çinli üretici Huawei’yi görüyoruz. IDC’nin raporuna göre şirketin 26.5 Milyon satış yaptığı belirtilse de Huawei dün attığı bir tweet ile 27.4 Milyon satış yaptığını duyurmuştu. Satışlarını geçtiğimiz yıla göre %60 gibi çok iyi bir oranda yükselten şirket bu sayede pazar payını da %7.5 seviyesine çekti. Bir başka Çinli üretici Lenovo ise 18.8 Milyon satış ile (Motorola satışları dahil) dördüncü sırada yer alıyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 milyon daha fazla akıllı telefon satan üretici bu sayede pazar payını da %0.2 yükselterek %5.3’e çıkarıyor. Xiaomi ise 5. Sırada kendine yer bularak Çinlilerin voltranını tamamlıyor. 18.3 milyon satış ile Lenovo’ya oldukça yaklaşan üretici geçtiğimiz yıla göre 1 milyon daha fazla satmayı başarmış ve bu durum da pazar payını %5.2’de tutmasına yardımcı olmuş.


http://www.gsmarena.com/idc_q3_smartphone_shipments_were_second_highest_on_record-news-14726.php Yorum Yaz
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sagy 3 yıl en beğenilen
Listede LG sony HTC olmamasi üzücü olmuş.
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Guhong01 3 yıl
Htc o berbat ekran oranını halletmedikçe isterse en süper telefonu yapsın bu listeye giremeyecek
3 Yanıt Yanıtla +4
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Front-Back 2 yıl
Güzel haber eline sağlık
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Front-Back 2 yıl
Az önceki yoruma katılıyorum
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Front-Back 2 yıl
Az önceki yoruma katılıyorum
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Front-Back 2 yıl
Güzel haber eline sağlık
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DH Misafiri 2 yıl
Güzel habermiş, eline sağlık
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dmlatmr92 3 yıl
Diğerlerinin oranı apple ve samsung'tan fazla olması pazarın daha da büyüceğine işaret
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alp0007 3 yıl
Android telefon alsam Huawei alırım. En iyi yanlarından biri de güncelleme almaması. Bana göre android telefon güncelleme ile geriye gidiyor. İstisnalar vardır muhakkak.
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kadirirdem 3 yıl
lg ve htc satmamış anlaşılan...
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LuisFigo-TR 3 yıl
3. çeyrek rakamlarından dolayı HTC yöneticileri de tedirginmiş. Eğer LG'de iyi bir atak yapmazsa Android piyasası bir kaç yıl içinde özellikle Türkiye'de Samsung tekeline girecek sanırım.
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tugares 3 yıl
Sony nin acilen 6 ay döngüsünden vazgeçip, daha ucuz satışları hedeflemesi gerekli ziyan oluyor güzelim cihazlar.
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kılıç-61 3 yıl
en soldaki en guzeli
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GANN1CUS 3 yıl
lg nerde laaaa
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