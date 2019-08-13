Samsung’un orta sınıf ürün bombardımanı işe yaramışa benziyor

Bildiğiniz üzere Galaxy A serisi içerisinde sayısız model tanıtıldı ve hala tanıtılmaya devam ediyor. Galaxy A10, A20, A30, A50, A70 vb. ana modellere ek olarak bir de A10s, A20e gibi yan modeller mevcut. Hatta orta sınıf olarak görülen A serisine, yenilikçi tasarımlı Galaxy A80 ve yakın zamanda Snapdragon 855 ile duyurulacak Galaxy A90 gibi modellerde katılıyor. Tüm bu ürün bombardımanının firmaya nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusuydu. 2019’un ikinci çeyreği Avrupa satış rakamlarına bakılırsa, Samsung’un yöntemi işe yaramışa benziyor.

Pazarın yüzde 40’ı Samsung’da

Canalys tarafında yayınlanan rapora göre 18.3 milyon adet ürün satan Samsung, pazarın yüzde 40.6’sına sahip. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine baktığımızda ise yüzde 33.9 rakamını görüyoruz. Ciddi bir yükselme olduğu ortada. Samsung’un hemen arkasından Huawei geliyor. 8.5 milyon adet akıllı telefon satan Huawei, pazarın yüzde 18.8’ine hakim. Geçtiğimiz senedeki yüzde 22.4’e göre düşüş gözlemleniyor. Firmanın ABD ile yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında bu düşüş makul karşılanabilir.

Apple cephesinde ise iPhone XR modeli satış adediyle yüzleri güldürse de toplam rakam 6.4 milyon seviyesinde. Sattığı tüm akıllı telefonlar üst segmentde yer aldığı için Apple’ın yüzde 14.1’lik pazar payı ne olursa olsun oldukça değerli. Ancak önceki senenin aynı döneminde pazar payı yüzde 17 olduğu için durumların iyi olduğunu söyleyemeyiz.

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Avrupa’da 2018 ikinci çeyrek ve 2019 ikinci çeyrek rakamları karşılaştırıldığında en hızlı büyüyen firma Xiaomi olarak gözüküyor. 2018’de yüzde 6.5 pazar payı olan Xiaomi, 2019 yılında bu rakamı yüzde 9.6’ya yükseltmeyi başardı. Neredeyse yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Bunun altındaki temel sebep, orta sınıfın iddialı modeli Redmi Note 7.

Son olarak model bazında baktığımızda ise Galaxy A50’nin 3.2 milyon adet satarak zirvede olduğunu görüyoruz. İkincilik koltuğunda Galaxy A40 bulunuyor. Üçüncülük ise Redmi Note 7’nin ellerinde. Son iki sıra Galaxy A20e ve iPhone XR tarafından korunuyor. Bu beş cihazın satış rakamlarını yukarıdaki görsel üzerinde inceleyebilirsiniz.

https://www.canalys.com/newsroom/european-smartphone-market-q2-2019?ctid=438-0a88c86c183c73b866774e8fd4de9a7a