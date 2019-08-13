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Samsung’un orta sınıf ürün bombardımanı işe yaramışa benziyor

Akıllı telefon üreticilerinin 2019’un ikinci çeyreğindeki Avrupa satış rakamları yayınlandı. Samsung’da ciddi bir yükselme görülürken, Apple cephesi için tam tersi yaşanıyor.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung’un orta sınıf ürün bombardımanı işe yaramışa benziyor
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Bildiğiniz üzere Galaxy A serisi içerisinde sayısız model tanıtıldı ve hala tanıtılmaya devam ediyor. Galaxy A10, A20, A30, A50, A70 vb. ana modellere ek olarak bir de A10s, A20e gibi yan modeller mevcut. Hatta orta sınıf olarak görülen A serisine, yenilikçi tasarımlı Galaxy A80 ve yakın zamanda Snapdragon 855 ile duyurulacak Galaxy A90 gibi modellerde katılıyor. Tüm bu ürün bombardımanının firmaya nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusuydu. 2019’un ikinci çeyreği Avrupa satış rakamlarına bakılırsa, Samsung’un yöntemi işe yaramışa benziyor.

Pazarın yüzde 40’ı Samsung’da

Canalys tarafında yayınlanan rapora göre 18.3 milyon adet ürün satan Samsung, pazarın yüzde 40.6’sına sahip. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine baktığımızda ise yüzde 33.9 rakamını görüyoruz. Ciddi bir yükselme olduğu ortada. Samsung’un hemen arkasından Huawei geliyor. 8.5 milyon adet akıllı telefon satan Huawei, pazarın yüzde 18.8’ine hakim. Geçtiğimiz senedeki yüzde 22.4’e göre düşüş gözlemleniyor. Firmanın ABD ile yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında bu düşüş makul karşılanabilir.

Samsung’un orta sınıf ürün bombardımanı işe yaramışa benziyor
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Apple cephesinde ise iPhone XR modeli satış adediyle yüzleri güldürse de toplam rakam 6.4 milyon seviyesinde. Sattığı tüm akıllı telefonlar üst segmentde yer aldığı için Apple’ın yüzde 14.1’lik pazar payı ne olursa olsun oldukça değerli. Ancak önceki senenin aynı döneminde pazar payı yüzde 17 olduğu için durumların iyi olduğunu söyleyemeyiz.

Ayrıca Bkz. "DxOMark’ın yeni lideri Samsung Galaxy Note 10+ 5G oldu!"

Avrupa’da 2018 ikinci çeyrek ve 2019 ikinci çeyrek rakamları karşılaştırıldığında en hızlı büyüyen firma Xiaomi olarak gözüküyor. 2018’de yüzde 6.5 pazar payı olan Xiaomi, 2019 yılında bu rakamı yüzde 9.6’ya yükseltmeyi başardı. Neredeyse yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Bunun altındaki temel sebep, orta sınıfın iddialı modeli Redmi Note 7.

Samsung’un orta sınıf ürün bombardımanı işe yaramışa benziyor
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Son olarak model bazında baktığımızda ise Galaxy A50’nin 3.2 milyon adet satarak zirvede olduğunu görüyoruz. İkincilik koltuğunda Galaxy A40 bulunuyor. Üçüncülük ise Redmi Note 7’nin ellerinde. Son iki sıra Galaxy A20e ve iPhone XR tarafından korunuyor. Bu beş cihazın satış rakamlarını yukarıdaki görsel üzerinde inceleyebilirsiniz.



https://www.canalys.com/newsroom/european-smartphone-market-q2-2019?ctid=438-0a88c86c183c73b866774e8fd4de9a7a Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Celonfix 4 dk.
LG V30+ ve LG G7 gibi amiral gemisi iki Snapdragon 800lü cihaz 2400-2700TL civarına satılırken Samsung`un orta seviye Snapdragon 600lü A serisine para vermek pek akıl karı bir iş değil.
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Mustafa-1453 14 dk.
Telofon fiyatları yakında arabaya yanasır
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DaRKFoRCeS 21 dk.
Otomasyonda sınıf yoktur sürekli üretim bir o kadar tüketim vardır.
samsung kuluçkaya yatırma yöntemi ile sürekli ürettirmektedir.
Geri dönüşümü düşünen yok.
Hiçbir siyasi görüşe sahip değilim umarım daha pahalı olurda millet gereksiz tüketim huyundan azda olsa vazgeçer
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dragons4 46 dk.
Bize göre orta seviye telefon 2500 TL oldu çok yakın zamanda iyi bir telefon alınıyordu bu paraya şimdilerde ise anca orta seviye telefon durumumuz vahim.
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my precious 47 dk.
Ayn öyle ne gerek var giriş seviyesi telefona o kadar para vermeye
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SEO-Uzmanı 49 dk.
Amerikan patentleriyle üretildiği sürece ;
tüm dünya gelirlerinin aslan payı
amerikaya akacaktır !
---
donald trump bunu beğendi !
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my precious 1 sa.
Xr çok da orta seviye deil yani fiyatıana bakarsak.
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javaprof 1 sa. my precious
Özellikleri giriş seviyesi fiyatı amiral gemisi seviyesinde olduğu için ortalama olarak orta seviyede.
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