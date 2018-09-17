Akıllı telefon üreticisi OnePlus, TV pazarına girmeye hazırlanıyor

Amiral gemisi telefonları ile tanınan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın önümüzdeki yıl TV pazarına girmeyi planlıyor. Şirket, OnePlus TV markası ile ürün gamını genişleteceğini açıkladı.

OnePlus TV markasını piyasaya süreceğini açıklayan Çinli teknoloji üreticisi bunun için herhangi bir zaman dilimi belirtmiş değil. Ancak OnePlus CEO'su Pete Lau şirketin ilk televizyonunu 2019 yılında piyasaya süreceklerini açıkladı. Ürün piyasaya sürüldükten sonra 5 yıl boyunca daha akıllı ve stabil hale getirilmek için yazılım güncellemeleri alacak.

Akıllı Televizyon teknolojisi istenilen seviyede değil

Pete Lau, televizyonun premium bir tasarıma sahip olacağını, gerek görüntü gerekse ses deneyimine daha fazla odaklanacaklarını belirterek şunları söyledi: "Şu anda, halihazırdaki akıllı TV pazarının işlevselliği ve deneyiminde hala oldukça geleneksel olduğunu hissediyoruz. İnternete çok iyi entegre edilmediler ve günümüz toplumunun beklentilerini karşılayamadılar. Bu, OnePlus yolculuğundaki devasa bir adımdır, ama yol boyunca ilerleyen her adımda olduğu gibi, yoğun bir şekilde düşünerek ve tartışarak attığımız bir adımdır. Teknoloji ve inovasyonda yeni sınırları zorlamakta büyük zorluklar yaşanıyor, ancak ürünlerimizin her gün etkilediği dünyadaki insanlarla tanışmak için daha büyük bir gayret gösteriyoruz."

https://forums.oneplus.com/threads/intelligent-connectivity-our-next-step-forward.905928/

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OnePlus TV'deda bulunacak, ancak şirketasistanın şirket içinde mi geliştirileceği veya Google Asistan ya da Amazon Alexa gibidestek alınıp alınmayacağı konusunda ise henüz net bir bilgi vermiş değil. Ayrıca TV'nin akıllı telefonla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracağı, trafik bilgileri sunacağı vesahip olacağı da belirtildi.