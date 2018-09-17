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Akıllı telefon üreticisi OnePlus, TV pazarına girmeye hazırlanıyor

Çinli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, önümüzdeki yıl OnePlus TV markası ile televizyon pazarına girmeye hazırlanıyor. Konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
8 ay
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amiral gemisi telefonları ile tanınan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın önümüzdeki yıl TV pazarına girmeyi planlıyor. Şirket, OnePlus TV markası ile ürün gamını genişleteceğini açıkladı.
OnePlus TV markasını piyasaya süreceğini açıklayan Çinli teknoloji üreticisi bunun için herhangi bir zaman dilimi belirtmiş değil. Ancak OnePlus CEO'su Pete Lau şirketin ilk televizyonunu 2019 yılında piyasaya süreceklerini açıkladı. Ürün piyasaya sürüldükten sonra 5 yıl boyunca daha akıllı ve stabil hale getirilmek için yazılım güncellemeleri alacak.

Akıllı Televizyon teknolojisi istenilen seviyede değil

Pete Lau, televizyonun premium bir tasarıma sahip olacağını, gerek görüntü gerekse ses deneyimine daha fazla odaklanacaklarını belirterek şunları söyledi: "Şu anda, halihazırdaki akıllı TV pazarının işlevselliği ve deneyiminde hala oldukça geleneksel olduğunu hissediyoruz. İnternete çok iyi entegre edilmediler ve günümüz toplumunun beklentilerini karşılayamadılar. Bu, OnePlus yolculuğundaki devasa bir adımdır, ama yol boyunca ilerleyen her adımda olduğu gibi, yoğun bir şekilde düşünerek ve tartışarak attığımız bir adımdır. Teknoloji ve inovasyonda yeni sınırları zorlamakta büyük zorluklar yaşanıyor, ancak ürünlerimizin her gün etkilediği dünyadaki insanlarla tanışmak için daha büyük bir gayret gösteriyoruz."
OnePlus TV'de yapay zeka asistanı da bulunacak, ancak şirket AI tabanlı asistanın şirket içinde mi geliştirileceği veya Google Asistan ya da Amazon Alexa gibi üçüncü taraf destek alınıp alınmayacağı konusunda ise henüz net bir bilgi vermiş değil. Ayrıca TV'nin akıllı telefonla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracağı, trafik bilgileri sunacağı ve yerleşik kameraya sahip olacağı da belirtildi.

https://forums.oneplus.com/threads/intelligent-connectivity-our-next-step-forward.905928/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
televizyon satılmıyor siz yeni markalara giriyonuz
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ouzqan 8 ay
Telefonlardaki gibi egoist mantıkla giderlerse bi cacık olmaz.
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koray_sueda 8 ay
Nasıl bir televizyon geleceğini tahmin ediyorum , onun için evdeki TV 'yi satıp almaya hazırım .
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WoXeD 8 ay
satın al butonu nerde?
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C0MPUTER 8 ay
Sevgili admin ; Neden hemen her haberde "Konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz." şeklinde bir ifade kullanıyorsunuz? Cidden merakımdan soruyorum... Biz haberin detaylarını başka bir sayfada ararız diye mi endişe ediyorsunuz ... ;)
Bir de şu akıllı telefonların donanımlarından bahsederken sürekli "gücünü ... işlemcisinden alıyor" ifadesinden gına geldi...
Kolay gelsin...
Edit: Harf hatası...
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Johan Elmander 8 ay
Daha doğrusu Oppo televizyonlara OnePlus markası basıp satacaklar.
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